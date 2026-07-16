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ರೋಗಿಗಳು, ವೃದ್ಧ ಕೈದಿಗಳ ಅವಧಿಪೂರ್ವ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ನೀತಿ ರೂಪಿಸಿ: ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶ

ಗಂಭೀರ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ರೋಗಿಗಳ ಪರ ನಲ್ಸಾ ಅರ್ಜಿ- ಏಕರೂಪದ ನೀತಿ ರೂಪಿಸುವಂತೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್​ ಆದೇಶ

EARLY RELEASE POLICY
ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ (ANI)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : July 16, 2026 at 3:38 PM IST

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ನವದೆಹಲಿ: ಏನೇನೋ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿ ಈವರೆಗೂ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳೆಯುತ್ತಿರುವ ವೃದ್ಧರು ಹಾಗೂ ಮಾರಣಾಂತಿಕ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ಕೈದಿಗಳ ಅವಧಿಪೂರ್ವ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಒಳಗಾಗಿ ಸೂಕ್ತ ನೀತಿ ರೂಪಿಸುವಂತೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್​ ಗುರುವಾರ ಎಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಸರ್ಕಾರಗಳಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿದೆ.

ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಾದ ವಿಕ್ರಮ್​ ನಾಥ್​ ಮತ್ತು ಸಂದೀಪ್​ ಮೆಹ್ತಾ ಅವರಿದ್ದ ಪೀಠ ಈ ಮಹತ್ವದ ತೀರ್ಪು ನೀಡಿದೆ. ಈ ನೀತಿಯು ಕೈದಿಗಳ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಇರಬೇಕಾದ ಅರ್ಹತಾ ಮಾನದಂಡಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯವಿಧಾನದ ಚೌಕಟ್ಟನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಬೇಕು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಾರಣಾಂತಿಕ ಕಾಯಿಲೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಮತ್ತು ಏಕರೂಪದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಪೀಠವು ಹೇಳಿದೆ.

ಮಾರಣಾಂತಿಕ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ಅಥವಾ 70 ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಕೈದಿಗಳನ್ನು ಜಾಮೀನಿನ ಮೇಲೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಕೋರಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾನೂನು ಸೇವೆಗಳ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ (ಎನ್‌ಎಲ್​ಎಸ್​ಎ) ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಅರ್ಜಿಯ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಈ ಆದೇಶ ನೀಡಿತು. ಜೊತೆಗೆ, ಸಮಗ್ರ ನೀತಿಯುಳ್ಳ ವರದಿ ತಯಾರಿಸಿ, ಆ ಕುರಿತು ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ನು ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಒಳಗೆ ಹೊರಡಿಸಬೇಕು ಎಂದೂ ತಾಕೀತು ಮಾಡಿದೆ.

ಬಿಡುಗಡೆಗಾಗಿ ಅರ್ಹ ಕೈದಿಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಆಯಾ ರಾಜ್ಯಗಳ ಕಾನೂನು ಸೇವಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಜೊತೆ ಸಮಾಲೋಚನೆ ನಡೆಸಿ ನೀತಿ ರೂಪಿಸಬೇಕು. ಅವಧಿಪೂರ್ವ ಅಥವಾ ಮಾನವೀಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಕೋರಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಅರ್ಜಿಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆ, ವಿಲೇವಾರಿಗೆ ಕಾಲಮಿತಿ, ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಮತ್ತು ಸುಲಭ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಆ ನೀತಿ ಒಳಗೊಂಡಿರಬೇಕು ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.

ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲಹೆ: ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ನಿರ್ದೇಶನಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಲು ಅನುವಾಗುವಂತೆ ರಾಜ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಬೆಂಬಲ, ಡಿಜಿಟಲ್​ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ಒದಗಿಸುವಂತೆ ಪೀಠವು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕೇಳಿದೆ. ಈಗ ನೀಡಿರುವ ಆದೇಶ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಪಾಲನೆಯ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಕುರಿತು ಅಫಿಡವಿಟ್​ಗಳನ್ನು 6 ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ, ರಾಜ್ಯ, ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದೆ.

ಹಿನ್ನೆಲೆ ಏನು?: ಮಾರಣಾಂತಿಕ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ಮತ್ತು ವಯಸ್ಸಾದ ಕೈದಿಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಕಾಳಜಿಯ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಜೈಲುಗಳಲ್ಲಿನ ವಿಪರೀತ ಜನದಟ್ಟಣೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ ಜೈಲು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಇದನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿರಬಹುದು. ಹೀಗಾಗಿ, ಅಂಥವರ ಅವಧಿಪೂರ್ವ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು ಎಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾನೂನು ಸೇವಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಕೋರಿದೆ.

2022ರ ಡಿಸೆಂಬರ್​ 31ರ ವೇಳೆಗೆ ಭಾರತದ ಜೈಲುಗಳ ಭರ್ತಿ ಪ್ರಮಾಣ ಶೇಕಡಾ 131ರಷ್ಟಿದೆ. ಇದು ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ತೀವ್ರ ಒತ್ತಡ ಉಂಟು ಮಾಡಿದೆ. ಜೈಲುಗಳಳೊಗಿನ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಆರೈಕೆ ಗುಣಮಟ್ಟ ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೀವದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ.

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ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್
PRISONERS EARLY RELEASE
TERMINALLY ILL PRISONERS
ಕೈದಿಗಳ ಬಿಡುಗಡೆ ನೀತಿ
PRISONERS EARLY RELEASE

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