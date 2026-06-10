ಕೇರಳದ ಅತಿ ಎತ್ತರದ ಆನೆ ರಾಮನ್ನನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು ಪುನರ್ವಸತಿ ಕಲ್ಪಿಸುವಂತೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸುಪ್ರೀಂ ನಿರ್ದೇಶನ
ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯದ ಅತಿ ಎತ್ತರದ ಆನೆ ರಾಮನ್ನನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ಸೂಕ್ತ ಪುನರ್ವಸತಿ ಒದಗಿಸುವಂತೆ ಕೇರಳ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿದೆ.
Published : June 10, 2026 at 8:34 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಮೂಕ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಯೋಗಕ್ಷೇಮವೂ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ್ದೆಂದಿರುವ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್, 10.53 ಅಡಿ ಎತ್ತರವಿರುವ ಕೇರಳದ ಅತಿ ಎತ್ತರದ ಆನೆ ರಾಮನ್ನನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ಸೂಕ್ತ ಪುನರ್ವಸತಿ ಒದಗಿಸುವಂತೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಬುಧವಾರ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿದೆ.
ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಾದ ದೀಪಂಕರ್ ದತ್ತ ಮತ್ತು ಸತೀಶ್ ಚಂದ್ರ ಶರ್ಮಾ ಅವರಿದ್ದ ನ್ಯಾಯಪೀಠ ಈ ಕುರಿತ ಅರ್ಜಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿ, ರಾಮನ್ನನ್ನು ಶೋಷಣೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಿಧ್ಯುಕ್ತ ಮೆರವಣಿಗೆಗಳು, ಆಚರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದು ನಿಜಕ್ಕೂ ದುರದೃಷ್ಟಕರ. ಶೋಷಣೆ ತಡೆಯಬೇಕೆಂಬ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆದೇಶದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ವಾಣಿಜ್ಯ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಬಳಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತೀವ್ರ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿತು.
ನಾವು ಇಂತಹ ಶೋಷಣೆಗೆ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ, ಧ್ವನಿಯಿಲ್ಲದವರ ಕಡೆಗಿನ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿಫಲರಾಗುತ್ತೇವೆ. ಮೂಕ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅವುಗಳ ಯೋಗಕ್ಷೇಮ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ್ದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿತು.
ಈ ವಿಷಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿರುವಾಗ ಆನೆಯನ್ನು ತನ್ನ ವಶಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದ ಕೃಷ್ಣನ್ಕುಟ್ಟಿ, ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ನೀಡಿದ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ನಿಂದನೆಯ ಆರೋಪದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿತಸ್ಥನೆಂದು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿ ಎರಡು ಸಾವಿರ ರೂ. ದಂಡ ವಿಧಿಸಿತು.
"ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯವು ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಆನೆಯನ್ನು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಮುಂದುವರಿಯಬಹುದು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವನ್ಯಜೀವಿ (ರಕ್ಷಣೆ) ಕಾಯ್ದೆ, 1972ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾದ ಶಾಸನಬದ್ಧ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸೂಕ್ತ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಆದೇಶಗಳನ್ನು ಅದು ಹೊರಡಿಸಬಹುದು" ಎಂದು ಪೀಠ ಸಲಹೆ ನೀಡಿತು.
ಆನೆಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಸಲು ಮುಂದಾಗಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ ಕೋರ್ಟ್, ರಾಜ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಂಗ ನಿಂದನೆಯಿಂದ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಿತು.
ಈ ಆನೆ ಮಾತಾ ಅಮೃತಾನಂದಮಯಿ ಮಠಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದು ಮತ್ತು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಕೃಷ್ಣನ್ ಕುಟ್ಟಿ ಅವರಿಗೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಆರೈಕೆಗಾಗಿ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಕೃಷ್ಣನ್ ಕುಟ್ಟಿ ಅವರು ರಾಮನ್ನನ್ನು ಉಡುಗೊರೆ ಪತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ ವರ್ಗಾಯಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಕಳೆದ 10-12 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಆನೆಯನ್ನು ಆರೈಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
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