ಅರ್ಚಕರು, ದೇವಾಲಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವೇತನ ಪರಿಶೀಲನೆ ಸಂಬಂಧ ಸಲ್ಲಿಸಲಾದ ಅರ್ಜಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನಿರಾಕಣೆ

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : May 18, 2026 at 4:42 PM IST

ನವದೆಹಲಿ: ರಾಜ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಿತ ದೇವಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಚಕರು, ಸೇವಕರು ಮತ್ತು ದೇವಾಲಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುವ ವೇತನ ಮತ್ತು ಇತರ ಸವಲತ್ತುಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಆಯೋಗ ಅಥವಾ ತಜ್ಞರ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ರಚಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಸೋಮವಾರ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದೆ. ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಾದ ವಿಕ್ರಮ್ ನಾಥ್ ಮತ್ತು ಸಂದೀಪ್ ಮೆಹ್ತಾ ಅವರನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಪೀಠ ಈ ಅರ್ಜಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿತು.

ಅನ್ಯಾಯಕ್ಕೊಳಗಾದವರು ನೇರವಾಗಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯವನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಸಂವಿಧಾನದ 32ನೇ ವಿಧಿಯ ಅಡಿ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅನ್ಯಾಯಕ್ಕೊಳಗಾದವರು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಕಾರಣವನ್ನು ಹುಡಿಕಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಪೀಠ ಹೇಳಿದೆ.

2006ರ ಅಲಹಾಬಾದ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ತೀರ್ಪನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ಅರ್ಜಿದಾರರ ವಕೀಲ ಅಶ್ವಿನಿ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ, ವಕ್ಫ್‌ನಂತೆಯೇ, ಪುರೋಹಿತರು ಮತ್ತು ಸೇವಕರು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸಲು ಕನಿಷ್ಠ ಜೀವನ ವೇತನವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಹೇಳಿದೆ ಎಂದರು. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಮೊಕದ್ದಮೆ (ಪಿಐಎಲ್)ಯಲ್ಲಿ ಎತ್ತಲಾದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮದ್ರಾಸ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ನೀಡಿದ ತೀರ್ಪನ್ನು ಸಹ ವಕೀಲರು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದರು.

"ಇದು ಮದ್ರಾಸ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಅಲಹಾಬಾದ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು" ಎಂದು ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಮೆಹ್ತಾ ಗಮನಿಸಿದರು. ಇದು ದೇಶಾದ್ಯಂತದ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದ್ದು, ಒಂದೇ ಒಂದು ಮಸೀದಿ ಅಥವಾ ಚರ್ಚ್ ಕೂಡ ಸರ್ಕಾರಿ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಉಪಾಧ್ಯಾಯ ಹೇಳಿದರು. ಇದಕ್ಕೆ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ, ನಾವು ಏಳು ಬಾರಿ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಇನ್ಮುಂದೆ ಇಲ್ಲ" ಎಂದು ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ವಿಕ್ರಮ್ ನಾಥ್ ಟೀಕಿಸಿದರು.

ದೇವಾಲಯಗಳ ಅರ್ಚಕರು ಮತ್ತು ಸೇವಕರ ಗಳಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲದಿರಬಹುದು, ಆದ್ದರಿಂದ ಅರ್ಚಕರ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಬೇಡಿ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದ ಪೀಠವು, ಕಾನೂನಿನಡಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಅವಕಾಶದೊಂದಿಗೆ ವಕೀಲ ಉಪಾಧ್ಯಾಯಗೆ ಅರ್ಜಿ ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿತು.

ವಕೀಲರಾದ ಅಶ್ವನಿ ದುಬೆ ಅವರ ಮೂಲಕ ಸಲ್ಲಿಸಲಾದ ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ, ರಾಜ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಿತ ದೇವಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಚಕರು ಮತ್ತು ದೇವಾಲಯದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುವ ಸಂಭಾವನೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಆಯೋಗ ಅಥವಾ ತಜ್ಞರ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ರಚಿಸುವಂತೆ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶನಗಳನ್ನು ಕೋರಲಾಗಿದೆ.

"2019ರ ವೇತನ ಸಂಹಿತೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 2 ರ ಅಡಿ ಅರ್ಚಕರು ಮತ್ತು ದೇವಾಲಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನೌಕರರು ಎಂದು ಘೋಷಿಸಲು ಅರ್ಜಿದಾರರು ಕೋರಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜ್ಯವು ದೇವಾಲಯಗಳ ಮೇಲೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ, ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡ ನಂತರ, ಉದ್ಯೋಗದಾತ - ಉದ್ಯೋಗಿ ಸಂಬಂಧ ಇರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅರ್ಚಕರು ಮತ್ತು ದೇವಾಲಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ವೇತನವನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸುವುದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ 21 ರ ಅಡಿ ಖಾತರಿಪಡಿಸಲಾದ ಜೀವನೋಪಾಯದ ಹಕ್ಕನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಅರ್ಜಿದಾರರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

