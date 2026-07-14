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ಲಾಲೂ ಪ್ರಸಾದ್​ ಯಾದವ್​ ಜಾಮೀನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿದ ಸಿಬಿಐ ಮನವಿ ನಿರಾಕರಿಸಿದ ಸುಪ್ರೀಂ

ಜಾಮೀುನು ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಇಚ್ಛಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಲಾಲೂ ಪ್ರಸಾದ್​ ಯಾದವ್​ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಮೇಲ್ಮನವಿಯ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ನಡೆಸುವಂತೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್‌ಗೆ ಸೂಚಿಸಿದೆ.

SC Declines To Cancel Lalu Yadav's Bail In Fodder Scam
ಲಾಲು ಪ್ರಸಾದ್​ ಯಾದವ್​ (IANS)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : July 14, 2026 at 2:17 PM IST

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ನವದೆಹಲಿ: ಮೇವು ಹಗರಣದಲ್ಲಿ ಬಿಹಾರದ ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಲಾಲು ಪ್ರಸಾದ್​ ಯಾದವ್​ಗೆ ನೀಡಿರುವ ಜಾಮೀನು ರದ್ದು ಮಾಡಲು ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್​ ನಿರಾಕರಿಸಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಆರು ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಅವರ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಮಾಡುವುದು ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ ಎಂದು ಕೋರ್ಟ್​ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದೆ.

ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಾದ ಎಂ ಎಂ ಸುಂದರೇಶ್​ ಮತ್ತು ಪಿಬಿ ವರಳೆ ಅವರ ಪೀಠದ ಮುಂದೆ ಈ ಅರ್ಜಿ ಬಂದಿತು. ಸಿಬಿಐ ಪರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಾಲಿಸಿಟರ್​ ಜನರಲ್​ ಎಸ್​ ವಿ ರಾಜು ಮತ್ತು ಯಾದವ್​ ಪರವಾಗಿ ಹಿರಿಯ ವಕೀಲರಾದ ಕಪಿಲ್​ ಸಿಬಲ್​ ವಾದ ಮಂಡಿಸಿದರು.

ಯಾದವ್​ ಅವರಿಗೆ ಜಾಮೀನು ನೀಡಿ ಎಂಟು ವರ್ಷಗಳಾಗಿವೆ ಎಂದು ಗಮನಸಿದ ಪೀಠ, ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಹೊರಡಿಸಿದ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸಲು ತಮಗೆ ಆಸಕ್ತಿಯಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ. ಆದರೆ, ವಿಚಾರಣಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ತೀರ್ಪಿನ ವಿರುದ್ಧ ಯಾದವ್ ಮತ್ತು ಸಿಬಿಐ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಮುಖ್ಯ ಮೇಲ್ಮನವಿಗಳ (ಶಿಕ್ಷೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಯಾದವ್ ಅವರ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಹಾಗೂ ಶಿಕ್ಷೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿ ಸಿಬಿಐ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಮೇಲ್ಮನವಿ) ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ತ್ವರಿತಗೊಳಿಸುವಂತೆಯೂ ಇದೇ ವೇಳೆ ಸೂಚಿಸಿತು.

ಜಾಮೀುನು ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಇಚ್ಛಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಮೇಲ್ಮನವಿಯು 2018ನೇ ಸಾಲಿನದ್ದಾಗಿದೆ ಎಂದಿರುವ ಪೀಠ, ಆದರೆ, ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಲಾಲೂ ಪ್ರಸಾದ್​ ಯಾದವ್​ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಮೇಲ್ಮನವಿಯ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ನಡೆಸುವಂತೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್‌ಗೆ ಸೂಚಿಸಿತು.

ವಿಚಾರಣೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಾದ ಮಂಡಿಸಿದ ಸಾಲಿಸಿಟರ್​ ಜನರಲ್​, ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಅಮಾನತುಗೊಳಿಸುವ ಮನವಿಯನ್ನು ಎರಡು ಬಾರಿ ಅರ್ಹತೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ತಿರಸ್ಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಯಾದವ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷೆಯ ಅವಧಿಯ ಶೇಕಡಾ 50 ರಷ್ಟನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಪೂರೈಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಕಾರಣದ ಮೇಲೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಜಾಮೀನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿದೆ. ಆದರೆ, ಇದು ವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ. ಅವರ ಕಾರಾಗೃಹ ವಾಸದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ ಎಂದು ವಾದಿಸಿದರು.

ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿವಾದಿಸಿದ ಸಿಬಲ್​, ಯಾದವ್ ಅವರು ಎರಡನೇ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವ ಮೊದಲು, ಮೊದಲ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸಬೇಕಿತ್ತು ಎಂಬ ಸಾಲಿಸಿಟರ್​ ಜನರಲ್​ ವಾದವನ್ನು ಅಲ್ಲಗಳೆದರು. ಈ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಏಕರೂಪದ ಮಾನದಂಡವನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸಿದೆ. ಇದು ಅವರ ವಿವೇಚನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸತತವಾಗಿ ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ವ್ಯವಹರಿಸುವ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯಾ ಸಂಹಿತೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 427, ಅಂತಿಮ ತೀರ್ಪಿನ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ಶಿಕ್ಷೆಯ ಮಧ್ಯಂತರ ಅಮಾನತು ಪರಿಗಣಿಸುವಾಗ ಅದು ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದರು. ಜಾಮೀನು ಆದೇಶವನ್ನು ಮರುಪರಿಶೀಲಿಸುವ ಬದಲು ಮೇಲ್ಮನವಿಗಳನ್ನು ತ್ವರಿತಗೊಳಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಪೀಠ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿತು.

ಚೈಬಾಸಾ ಖಜಾನೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಯಾದವ್ ಅವರ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಅಮಾನತುಗೊಳಿಸಿ ಜಾರ್ಖಂಡ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಹೊರಡಿಸಿದ್ದ ಆದೇಶ ಸೇರಿದಂತೆ, ಆ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ವಿವಿಧ ಆದೇಶಗಳನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ತನಿಖಾ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದೆ. ಜಾಮೀನು ನೀಡುವಾಗ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಅರ್ಧ ಶಿಕ್ಷೆಯ ಅವಧಿಯ ತತ್ವವನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ಅನ್ವಯಿಸಿದೆ ಎಂದು ಸಿಬಿಐ ವಾದಿಸಿದೆ.

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LALU YADAVS BAIL

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