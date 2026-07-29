ETV Bharat / bharat

ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ನಿಕ್ಷೇಪ ಹಂಚಿಕೆ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಪಿಎಂ ದಿವಂಗತ ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್​ಗೆ ಕ್ಲೀನ್​ಚಿಟ್​, ಪ್ರಕರಣ ಮುಕ್ತಾಯ

ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ನಿಕ್ಷೇಪ ಹಂಚಿಕೆ ಕೇಸ್​ - ಮಾಜಿ ಪಿಎಂ ದಿವಂಗತ ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್​ ಅವರಿಗೆ ಸಿಬಿಐ ಕ್ಲೀನ್​ಚಿಟ್ ​- ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಿದ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್​.

COAL SCAM
ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ (ETV Bharat)
author img

By PTI

Published : July 29, 2026 at 4:58 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ನವದೆಹಲಿ: ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ನಿಕ್ಷೇಪ ಹಂಚಿಕೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ವಿರುದ್ಧದ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಬುಧವಾರ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಿತು. ಜೊತೆಗೆ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಜಾರಿ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದ ಸಮನ್ಸ್ ಆದೇಶವನ್ನೂ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿತು.

ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಮತ್ತು ಇತರರಿಗೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಕ್ಲೀನ್​ ಚಿಟ್​ ನೀಡಿ, ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಲು ಸಿಬಿಐ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ವರದಿಯನ್ನು ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಸೂರ್ಯಕಾಂತ, ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಾದ ಜೋಯ್ಮಲ್ಯ ಬಾಗ್ಚಿ ಮತ್ತು ವಿ.ಮೋಹನ್​ ಅವರಿದ್ದ ಪೀಠವು ಅಂಗೀಕರಿಸಿತು.

ಕೇಸ್​ ಮುಂದುವರಿಸಲು ಕಾರಣಗಳಿಲ್ಲ: ಪ್ರಕರಣದ ಪ್ರಸ್ತುತತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿರುವ ಕೋರ್ಟ್​​, ದೂರು ಹೊತ್ತ ವ್ಯಕ್ತಿ ದುರದೃಷ್ಟವಶಾತ್​ ನಿಧನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಮೇಲಿರುವ ಆರೋಪಿತ ಪ್ರಕರಣ ಈಗ ನಿಷ್ಪ್ರಯೋಜಕ. ಹೀಗಾಗಿ, ಪ್ರಕರಣ ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಜಾರಿ ಮಾಡಲಾದ ಸಮನ್ಸ್ ಎರಡನ್ನೂ ರದ್ದು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.

ವಿಚಾರಣಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಸಿಬಿಐನ ಮುಕ್ತಾಯ ವರದಿಗಳನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಲು ಮತ್ತು ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಗಳಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದೆ.

ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಮನಮೋಹನ್​ ಸಿಂಗ್​ ಅವರು ನಿಧನರಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಮೇಲ್ಮನವಿ ನಿರರ್ಥವಾಗಬಹುದಿತ್ತು. ಆದರೂ, ವಿಶೇಷ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಸಿಬಿಐನ ಮುಕ್ತಾಯದ ವರದಿಯನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿ ಸಮನ್ಸ್​ ಹೊರಡಿಸಿದ ಕ್ರಮ ಸರಿಯಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ನಾವು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಮಾನದಂಡಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರಕರಣದ ಮುಕ್ತಾಯ ವರದಿಯನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಲು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಗಳಿಲ್ಲ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಪೀಠ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಏನಿದು ಪ್ರಕರಣ?: 2005 ರಲ್ಲಿ ಒಡಿಶಾದ ತಲಬಿರಾ-II ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ನಿಕ್ಷೇಪವನ್ನು ಹಿಂಡಾಲ್ಕೊ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್​​ಗೆ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ವಿವಾದ ಉದ್ಭವಿಸಿತ್ತು. ಆಗ ಅಂದಿನ ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಿದ್ದ ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್​ ಅವರ ಬಳಿಯೇ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಖಾತೆ ಇತ್ತು.

ವಿವಾದದ ಹಿನ್ನೆಲೆ, ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖೆ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿದ್ದ ವಿಶೇಷ ಸಿಬಿಐ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಮನಮೋಹನ್​ ಸಿಂಗ್​, ಉದ್ಯಮಿ ಕುಮಾರ್ ಮಂಗಲಂ ಬಿರ್ಲಾ, ಮಾಜಿ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಪಿ.ಸಿ. ಪರಾಖ್ ಮತ್ತು ಹಿಂಡಾಲ್ಕೊ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್​, ಅದರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಶುಭೇಂದು ಅಮಿತಾಬ್​ ಮತ್ತು ಭಟ್ಟಾಚಾರ್ಯ ಸೇರಿದಂತೆ ಆರು ಆರೋಪಿಗಳಿಗೆ ಸಮನ್ಸ್​ ಜಾರಿ ಮಾಡಿತ್ತು.

ತಮ್ಮಂತಹ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೇವಕರ ವಿರುದ್ಧ ಮೊಕದ್ದಮೆ ಹೂಡಲು ಕಡ್ಡಾಯ ಅನುಮತಿ ಇಲ್ಲದಿರುವುದನ್ನು ಮನಮೋಹನ್​ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಕೋರ್ಟ್​ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲದೆ, ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ನಿಕ್ಷೇಪ ಹಂಚಿಕೆಯ ತಮ್ಮ ನಿರ್ಧಾರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅಪರಾಧ ಎಸಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಮ್ಮ ಮೇಲಿನ ಆರೋಪವನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದರು.

ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಅಪರಾಧ ಸಾಬೀತಾಗುವ ಸಾಕ್ಷ್ಯಾಧಾರಗಳು ದೊರೆಯದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸಿಬಿಐ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಲು ಕೋರಿ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸಿತ್ತು. ಆದರೆ, ವಿಶೇಷ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಅದನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಕಚೇರಿಯ ಕೆಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಸೂಚಿಸಿತ್ತು. ನಂತರದಲ್ಲಿ ಈ ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್​ ತಡೆ ನೀಡಿ, ಇದೀಗ ಸಿಬಿಐನ ನಿಲುವಿನಂತೆ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಅಂತ್ಯಗೊಳಿಸಿದೆ.

ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ:

TAGGED:

ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್​
COAL BLOCK ALLOCATION CASE
FORMER PM MANMOHAN SINGH
ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್
COAL SCAM

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.