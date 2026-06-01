ಅಗತ್ಯ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ DNA ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸುವಂತೆ ಕೋರ್ಟ್ಗಳು ಸೂಚಿಸಬಹುದು: ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್
ಅಗತ್ಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಡಿಎನ್ಎ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಲು ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳಿಗೆ ಅಧಿಕಾರವಿದೆ ಎಂದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಪ್ರಕರಣವೊಂದರಲ್ಲಿ ತೀರ್ಪು ನೀಡಿದೆ.
Published : June 1, 2026 at 8:39 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಪಿತೃತ್ವ ಸಾಬೀತಿನ ವೇಳೆ ಡಿಎನ್ಎ ಪರೀಕ್ಷೆ ಅಗತ್ಯವೇ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಮಹತ್ವದ ಆದೇಶ ನೀಡಿದೆ. ತನ್ನ ಜೈವಿಕ ತಂದೆ ಯಾರು ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಹೋರಾಡುತ್ತಿರುವ 26 ವರ್ಷದ ಯುವಕನ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಇಂಥದ್ದೊಂದು ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದೆ.
ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಾದ ಸಂಜಯ್ ಕರೋಲ್ ಮತ್ತು ಎನ್.ಕೆ. ಸಿಂಗ್ ಅವರಿದ್ದ ಪೀಠವು ಅರ್ಜಿದಾರರ ಮೇಲ್ಮನವಿಯನ್ನು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ್ದು, ಪಿತೃತ್ವಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿವಾದಗಳಲ್ಲಿ ಡಿಎನ್ಎ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಫಲಿತಾಂಶವು ಅತ್ಯಂತ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿದ್ದಾಗ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಲು ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಪರ್ಯಾಯ ಪುರಾವೆಗಳಿಲ್ಲದಿದ್ದಾಗ, ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳು ಡಿಎನ್ಎ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಆದೇಶಿಸಬಹುದು ಎಂದಿತು.
ಅರ್ಜಿದಾರರ ತಂದೆ (ಪ್ರತಿವಾದಿ) ಹೂಡಿದ್ದ ದಾವೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಪಿತೃತ್ವವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಡಿಎನ್ಎ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸುವಂತೆ ಛತ್ತೀಸ್ಗಢದ ಬಸ್ನಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಮತ್ತು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ನೀಡಿದ್ದ ಜಂಟಿ ಆದೇಶಗಳನ್ನು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಇದೇ ವೇಳೆ ಎತ್ತಿಹಿಡಿದಿದೆ.
ಯುವಕನ ತಂದೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾದ ಪ್ರತಿವಾದಿಯು, ತನ್ನನ್ನು ಯಾರೂ ಡಿಎನ್ಎ ಮಾದರಿ ನೀಡುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸುವಂತಿಲ್ಲ. ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ತುರ್ತು ಅಗತ್ಯವೂ ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಹಿಂದೆ ವಾದಿಸಿದ್ದರು.
ಆದರೆ, ಈ ಹಿಂದಿನ ತೀರ್ಪುಗಳಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾದ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಪೀಠವು ಇಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ, "ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಡಿಎನ್ಎ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಆದೇಶಿಸಬೇಕೇ ಅಥವಾ ಬೇಡವೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎದುರಾದಾಗ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಏಕೈಕ ಅಂಶವೆಂದರೆ—ಡಿಎನ್ಎ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಫಲಿತಾಂಶವು ನೇರವಾಗಿ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದಾಗಿದೆಯೇ ಮತ್ತು ಈ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಮೂಲಕ ದೊರೆಯುವ ಉತ್ತರವಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಪುರಾವೆಗಳು ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲವೇ ಎಂಬುದಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.
ತಾನು ಅರ್ಜಿದಾರನ ಮಗ ಹಾಗೂ ಆತನ ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಒಂದು ಭಾಗದಷ್ಟು ಹಕ್ಕನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಘೋಷಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿ ಯುವಕ ಸಿವಿಲ್ ಮೊಕದ್ದಮೆ ಹೂಡಿರುವುದರಿಂದ, ಇಲ್ಲಿ ಪಿತೃತ್ವದ ಪ್ರಶ್ನೆಯು ನೇರವಾಗಿ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ ಎಂದು ಪೀಠವು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದೆ.
ಗೌಪ್ಯತೆಯ ಹಕ್ಕಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಪೀಠವು, ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿದಾರರ ಗೌಪ್ಯತೆಯ ಹಕ್ಕಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ, ತನ್ನ ಜೀವನದುದ್ದಕ್ಕೂ ಕಾಡುತ್ತಿರುವ ಪಿತೃತ್ವದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ತಾರ್ಕಿಕ ಅಂತ್ಯ ಕಾಣಬೇಕೆಂಬ ಯವಕನ ಆಶಯವನ್ನು ಪೂರೈಸುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.
ಈ ಯುವಕನು ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೂ ಪ್ರತಿವಾದಿಯೇ ತನ್ನ ತಂದೆ ಎಂದು ಆತನ ತಾಯಿ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಆದರೆ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇದನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸೂಕ್ತ ಉತ್ತರ ಸಿಗದಿದ್ದರೆ, ಯುವಕನಿಗೆ ಸಿಗಬೇಕಾದ ಕಾನೂನಾತ್ಮಕ ಹಕ್ಕುಗಳು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ವಂಚಿತವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಹೇಳಿದೆ.
ಹೀಗಾಗಿ, ಯುವಕನ ತಂದೆ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾದ ಅರ್ಜಿದಾರನ ಮೇಲ್ಮನವಿಯನ್ನು ವಜಾಗೊಳಿಸಿದ ಪೀಠವು, ಡಿಎನ್ಎ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಿ ಅದರ ಫಲಿತಾಂಶಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ದಾವೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವಂತೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಸಿವಿಲ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿದೆ.
ಪ್ರಕರಣದ ಹಿನ್ನೆಲೆ: ಯುವಕನೊಬ್ಬ ತಾನು ತನ್ನ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿವಾದಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ನಡುವಿನ ಪರಸ್ಪರ ಸಂಬಂಧದಿಂದ 1999ರ ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ 10 ರಂದು ಜನಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಅಂದಿನಿಂದಲೂ ನನ್ನ ತಾಯಿ ಇದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ನಿನ್ನೆ ತಂದೆ ಹೇಳುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾಳೆ. ಆದರೆ, ಪ್ರತಿವಾದಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪಿತೃತ್ವವನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಯುವಕನ ಆರೋಪವಾಗಿದೆ.
ಈ ಹಿಂದೆ ಯುವಕನ ತಾಯಿ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲೂ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಖುಲಾಸೆಗೊಂಡಿದ್ದ. 2003 ರಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಿ 2010 ರವರೆಗೆ ಉಭಯ ಕಡೆಯವರ ನಡುವೆ ಜೀವನಾಂಶಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ಕಾನೂನು ಹೋರಾಟಗಳು ನಡೆದಿದ್ದವು. ನಂತರ, ಯುವಕನು ತನಗೇ ಪಿತೃತ್ವದ ಹಕ್ಕು ಸಿಗಬೇಕು ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಲು ಸಿಗಬೇಕು ಎಂದು ಕೋರಿ ಸಿವಿಲ್ ದಾವೆ ಹೂಡಿದ್ದ. ಡಿಎನ್ಎ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಹೊರತಾಗಿ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಪುರಾವೆಗಳು ಪಿತೃತ್ವವನ್ನು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದ ವಿಚಾರಣಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಮತ್ತು ಹೈಕೋರ್ಟ್, ಡಿಎನ್ಎ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಆದೇಶಿಸಿದ್ದವು.
