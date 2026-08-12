'ವಿಶೇಷ ಯುಎಪಿಎ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸಿ': ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್ ನಿರ್ದೇಶನ
ಯುಎಪಿಎ ಅಡಿ ದಾಖಲಾದ ಪ್ರಕರಣಗಳ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಮುಗಿಸಲು ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವಂತೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿದೆ.
By PTI
Published : August 12, 2026 at 1:48 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ತಡೆ ಕಾಯ್ದೆ (ಯುಎಪಿಎ)ಯಡಿಯಲ್ಲಿನ ಕೇಸ್ಗಳ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ವರ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ಧೋರಣೆಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಹೊಂದುವಂತಿಲ್ಲ. ಸ್ಥಾಪಿತವಾದ ವಿಶೇಷ ಕೋರ್ಟ್ಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಅಗತ್ಯ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಬುಧವಾರ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿದೆ.
ಪಿಎಫ್ಐ ಪಿತೂರಿ ಪ್ರಕರಣದ ಆರೋಪಿ ಶಾಹಿದ್ ಖಾನ್ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಸೂರ್ಯ ಕಾಂತ್ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಾದ ಜೋಯ್ಮಲ್ಯ ಬಾಗ್ಚಿ ಮತ್ತು ವಿ.ಮೋಹನ್ ಅವರಿದ್ದ ಪೀಠವು ಈ ನಿರ್ದೇಶನಗಳನ್ನು ನೀಡಿತು. ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ 707 ಸಾಕ್ಷಿಗಳ ವಿಚಾರಣೆ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದೆ.
"ಕರ್ನಾಟಕ ಉನ್ನತ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ರಚಿಸುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ ಅಗತ್ಯ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಮಾನದಂಡಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಅಗತ್ಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಇತರ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಎರಡು ವಾರಗಳ ಒಳಗಾಗಿ ನೀಡಬೇಕು. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳು ಯುಎಪಿಎ ಪ್ರಕರಣಗಳ ದೈನಂದಿನ ವಿಚಾರಣೆಗಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಹೇಳಿದೆ.
ಈ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಈ ವಿಶೇಷ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ವಹಿಸಬೇಕು. ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಮೊದಲು ಮೂವರು ಸಂರಕ್ಷಿತ ಸಾಕ್ಷಿಗಳನ್ನು, ನಂತರ ಇತರ ಪ್ರಮುಖ ಸಾಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ಗರಿಷ್ಠ 3 ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಒದಗಿಸಬೇಕು. ಪ್ರಮುಖ ಸಾಕ್ಷಿಗಳ ವಿಚಾರಣೆ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಅರ್ಜಿದಾರರು ಹೊಸದಾಗಿ ಜಾಮೀನು ಕೋರಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಮುಕ್ತರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಪೀಠವು ಹೇಳಿದೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ, ವಿಶೇಷ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಕೆಲಸದ ಹೊರೆಯನ್ನು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಪೀಠ ಗಮನಿಸಿದೆ.
ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಮಾಹಿತಿ: ಪ್ರಸ್ತುತ ಇರುವ ವಿಶೇಷ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 97 ಪ್ರಕರಣಗಳು ಬಾಕಿ ಇವೆ. ಆರೋಪಿಗಳು ಪದೆ ಪದೇ ಮಧ್ಯಂತರ ಜಾಮೀನು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ನ್ಯಾಯಾಂಗದ ಸಮಯ ವ್ಯಯವಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಪೀಠಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಿತು.
ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಯುಎಪಿಎ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲು ವಿಶೇಷ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು 12 ರಿಂದ 15 ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ನಡೆಸಬಹುದು ಎಂದಿತು.
ವಿಚಾರಣೆ ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ಅಸಮಾಧಾನ: ಇದೇ ವೇಳೆ, ಪ್ರಕರಣಗಳ ವಿಚಾರಣೆ ತೀವ್ರ ವಿಳಂಬವಾಗುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕೆ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿತು. ವರ್ಷಾನುಗಟ್ಟಲೆ ಪ್ರಕರಣಗಳ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದರೆ ತಾರ್ಕಿಕ ಅಂತ್ಯ ಕಾಣಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆರೋಪಿಯೊಬ್ಬ ಜಾಮೀನು ಕೋರಿದ್ದಕ್ಕೆ ವಿಚಾರಣಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿ ನೀಡಿದ ವಿಸ್ತೃತ ಆದೇಶವನ್ನು ಟೀಕಿಸಿದ ಕೋರ್ಟ್, ಒಂದು ಪುಟದಲ್ಲಿ ನೀಡಬೇಕಾದ ಆದೇಶವನ್ನು 12 ಪುಟಗಳಲ್ಲಿ ನೀಡಿದರೆ ಅರ್ಧ ದಿನ ಅದಕ್ಕೇ ಮುಗಿಯುತ್ತದೆ ಎಂದಿತು.
ಅರ್ಜಿದಾರ ಶಾಹಿದ್ ಖಾನ್ ಪರ ಹಾಜರಾದ ಹಿರಿಯ ವಕೀಲ ಆದಿತ್ಯ ಸೋಂಧಿ, ತಮ್ಮ ಕಕ್ಷಿದಾರರು ಸುಮಾರು 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬಂಧನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇತರ 9 ಆರೋಪಿಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಜಾಮೀನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಆರ್ಟಿಕಲ್ 21 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿದಾರರ ತ್ವರಿತ ವಿಚಾರಣೆಯ ಹಕ್ಕನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕೆಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯವನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.
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