ಅತ್ಯಾಚಾರ ಸಂತ್ರಸ್ತರ ಗರ್ಭಪಾತ ಕಾನೂನಿಗೆ ತಿದ್ದಪಡಿ ಪರಿಗಣಿಸಲು ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಸೂಚನೆ

ಅತ್ಯಾಚಾರ ಪ್ರಕರಣದ ಗರ್ಭಪಾತವನ್ನು ಮಾಡಲು ಯಾವುದೇ ಸಮಯದ ಮಿತಿ ಇರಬಾರದು. ಕಾನೂನುಗಳು ಕಾಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ವಿಕಸನಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಕೋರ್ಟ್​ ತಿಳಿಸಿದೆ.

SC asks Centre to consider amending law on terminating pregnancy of rape survivors
ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ (IANS)
By PTI

Published : April 30, 2026 at 3:55 PM IST

ನವದೆಹಲಿ: 20 ವಾರಗಳ ಬಳಿಕವೂ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಸಂತ್ರಸ್ತೆಯ ಗರ್ಭಪಾತಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲು ಕಾನೂನಿನ ತಿದ್ದುಪಡಿಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುವ ಕುರಿತು ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿರುವ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್, 15 ವರ್ಷದ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಸಂತ್ರಸ್ತ ಬಾಲಕಿಯ 30 ವಾರಗಳ ಗರ್ಭಪಾತಕ್ಕೆ​ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ.

ಅತ್ಯಾಚಾರ ಪ್ರಕರಣದ ಗರ್ಭಪಾತವನ್ನು ಮಾಡಲು ಯಾವುದೇ ಸಮಯ ಮಿತಿ ಇರಬಾರದು. ಕಾನೂನುಗಳು ಕಾಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ವಿಕಸನಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಕೋರ್ಟ್​ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಸೂರ್ಯ ಕಾಂತ್​ ಮತ್ತು ನ್ಯಾ. ಜೋಯ್ಮಲ್ಯ ಭಾಗ್ಚಿ ಅವರ ಪೀಠ ಪ್ರಕರಣದ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ್ದು, ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲಿನ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮತ್ತು ಸಂತ್ರಸ್ತರ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಗರ್ಭಪಾತಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡದೆ ಹೋದಲ್ಲಿ ಅದು ಅವರ ಮೇಲೆ ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತ ಗಾಯ ಮತ್ತು ಆಘಾತವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ತಾಯಿ ಶಾಶ್ವತ ಅಂಗವೈಕಲ್ಯತೆ ಹೊಂದದಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಇದನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಬಹುದು. ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಏಮ್ಸ್​ ಸಂತ್ರಸ್ತರ ಪೋಷಕರನ್ನು ಸಮಾಲೋಚನೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಬೇಕಿದೆ. ಈ ನಿರ್ಧಾರವು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕಾಳಜಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

ದತ್ತು ಪಡೆಯಲು ಅನೇಕ ಮಕ್ಕಳಿವೆ. ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಹಾನುಭೂತಿ ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ. ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಮಾಫಿಯಾಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಅನಾಥ ಮಕ್ಕಳಿವೆ. ನಾವು ಅವರನ್ನು ನೋಡಬೇಕಿದೆ. ಇದು 15 ವರ್ಷ ಮಗುವಿನ ಅನಗತ್ಯ ಗರ್ಭವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕೋರ್ಟ್ ಹೇಳಿದೆ.

ಇದೊಂದು ಪರಿಹಾರಾತ್ಮಕ ಅರ್ಜಿಯಾಗಿದೆ. ಬೇಡದ ಗರ್ಭವನ್ನು ಹೇರುವಂತೆ ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆಕೆಯೇ ಒಂದು ಮಗು. ಆಕೆ ಈಗ ಓದಬೇಕಿದೆ. ಆದರೆ ನಾವು ಆಕೆಯನ್ನು ತಾಯಿ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದಿದ್ದೇವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಆ ಸಂತ್ರಸ್ತೆ ಅನುಭವಿಸಿದ ನೋವು ಮತ್ತು ಹಿಂಸೆಯನ್ನು ಊಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಎಂದು ಪೀಠ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಏಮ್ಸ್​ ಪರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಾಲಿಸಿಟರ್​ ಜನರ್​ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಭಾಟಿಯಾ ಹಾಜರಿದ್ದು, ಇದೊಂದು ಪರಿಹಾರಾತ್ಮಕ ಅರ್ಜಿಯಾಗಿದ್ದು, ಗರ್ಭಪಾತವನ್ನು ನಡೆಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಮಗು ಜನಿಸಿದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ವಿರೂಪಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಜೀವಂತ ಶಿಶುವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಪ್ರಾಪ್ತ ತಾಯಿ ಜೀವನಪರ್ಯಂತ ಸಾಕಷ್ಟು ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೊಂದಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಮಗುವನ್ನು ದತ್ತು ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇದೀಗ 30 ವಾರವಾಗಿದೆ ಎಂದರು.

ವಿಚಾರಣೆ ಬಳಿಕ ಸಂತ್ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಆಕೆಯ ಪೋಷಕರು ಮತ್ತು ಏಮ್ಸ್ ಆಯ್ಕೆಯ ಮೇಲೆ ಗರ್ಭವನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸುವ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಎಪ್ರಿಲ್ 24 ರಂದು ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಾದ ಬಿ ವಿ ನಾಗರತ್ನ ಮತ್ತು ಉಜ್ಜಲ್ ಭುಯಾನ್ ಅವರ ಪೀಠವು ಬಾಲಕಿಯ 30 ವಾರಗಳ ಗರ್ಭವನ್ನು ವೈದ್ಯಕೀಯವಾಗಿ ಅಂತ್ಯಗೊಳಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡಿತ್ತು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:

ಅತ್ಯಾಚಾರ ಸಂತ್ರಸ್ತೆಯ 26 ವಾರಗಳ ಗರ್ಭಪಾತಕ್ಕೆ ರಾಜಸ್ಥಾನ ಹೈಕೋರ್ಟ್​ ಸಮ್ಮತಿ

16 ವರ್ಷದ ಅಪ್ರಾಪ್ತೆಯ 27 ವಾರಗಳ ಗರ್ಭಪಾತಕ್ಕೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಅನುಮತಿ

