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ಟಿಎಂಸಿ ಚುನಾವಣಾ ಚಿಹ್ನೆ ನಿರ್ಬಂಧ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಅರ್ಜಿ: ತುರ್ತು ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಸಮ್ಮತಿ

ಹಿರಿಯ ವಕೀಲರಾದ ಕಪಿಲ್​ ಸಿಬಲ್​ ತುರ್ತು ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಕೋರಿ ಸಿಜೆಐ ಸೂರ್ಯಕಾಂತ್​​, ನ್ಯಾ. ಜೋಯ್ಮಾಲ್ಯ ಭಾಗ್ಚಿ ಮತ್ತು ನ್ಯಾ. ಮೋಹನ ಅವರನ್ನೊಳಗೊಂಡ ತ್ರೀ ಸದಸ್ಯ ಪೀಠದ ಮುಂದೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, ಪೀಠ ಅದನ್ನು ಪುರಸ್ಕರಿಸಿದೆ.

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ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ (IANS)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 21, 2026 at 12:45 PM IST

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ನವದೆಹಲಿ: ತೃಣಮೂಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ (ಟಿಎಂಸಿ) ಪಕ್ಷದ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಚಿಹ್ನೆ ಬಳಕೆ ಕುರಿತು ನಿರ್ಬಂಧ ವಿಧಿಸಿರುವ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ತುರ್ತು ಅರ್ಜಿಯ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್​​ ಒಪ್ಪಿಗೆ ನೀಡಿದೆ.

ಹಿರಿಯ ವಕೀಲರಾದ ಕಪಿಲ್​ ಸಿಬಲ್​ ಈ ಅರ್ಜಿಯ ತುರ್ತು ವಿಚಾರಣೆ ಕೋರಿ ಸಿಜೆಐ ಸೂರ್ಯಕಾಂತ್​​, ನ್ಯಾ ಜೋಯ್ಮಾಲ್ಯ ಭಾಗ್ಚಿ ಮತ್ತು ನ್ಯಾ. ಮೋಹನ ಅವರ ತ್ರೀ ಸದಸ್ಯ ಪೀಠಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಅವರ ಮನವಿಯನ್ನು ಪೀಠ ಪುರಸ್ಕರಿಸಿದೆ.

ಪಕ್ಷದ ಚಿಹ್ನೆ ಕುರಿತು ಅಧಿಸೂಚನೆ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷದ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಬಳಕೆಗೆ ನಿರ್ಬಂಧ ವಿಧಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ತುರ್ತು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಬೇಕು ಎಂದು ಕಪಿಲ್​ ಸಿಬಲ್ ತ್ರೀ ಸದಸ್ಯ ಪೀಠದ ಮುಂದೆ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಪಕ್ಷದ ಚಿಹ್ನೆ ಬಳಕೆ ಕುರಿತು ಜೂನ್‌ನಲ್ಲಿಯೇ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದರೂ ಮತ್ತು ನಾವು ಜುಲೈನಲ್ಲಿಯೇ ನಮ್ಮ ಉತ್ತರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರೂ, ಅವರು ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ, ಅಧಿಸೂಚನೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಿ ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ಕಪಿಲ್​ ಸಿಬಲ್​ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಟಿಎಂಸಿ ಪಕ್ಷ ಇಬ್ಭಾಗವಾದ ಬಳಿಕ, ಪಕ್ಷದ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಚಿಹ್ನೆ ಕುರಿತು ಎರಡು ಬಣಗಳು ಹಕ್ಕು ಸಾಧಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿವೆ.

ವಿವಾದದ ಕುರಿತು ಅಂತಿಮ ತೀರ್ಮಾನ ಆಗುವವರೆಗೆ ಉಪಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ತೃಣಮೂಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ ಎಂಬ ಹೆಸರನ್ನು ಬಳಸದಂತೆ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷದ ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ಬಳಸದಂತೆ ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಮತ್ತು ರಿತುಬ್ರತ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಎರಡೂ ಬಣಗಳ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಬಂಧ ವಿಧಿಸಿ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಮಧ್ಯಂತರ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿತ್ತು. ಇದಾದ ಮರುದಿನ ಶನಿವಾರದಂತೆ ಎರಡೂ ಬಣಗಳಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಹೆಸರು ಹಾಗೂ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿದೆ.

ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ನೇತೃತ್ವದ ಬಣಕ್ಕೆ 'ಮಮತಾ ಆಲ್​​ ತೃಣಮೂಲ್​​ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್' ಎಂಬ ಹೆಸರು ಮತ್ತು 'ಫುಟ್‌ಬಾಲ್ ಆಟಗಾರ'ನ ಚಿಹ್ನೆ ನೀಡಿದೆ. ರಿತುಬ್ರತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ನೇತೃತ್ವದ ಬಣಕ್ಕೆ 'ಡೆಮಾಕ್ರಟಿಕ್ ತೃಣಮೂಲ್​​ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್' ಎಂಬ ಹೆಸರು ಮತ್ತು 'ಲಕೋಟೆ' ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ.

ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಗುರುವಾರ ರಾತ್ರಿ ಹೊರಡಿಸಿದ ತನ್ನ ಮಧ್ಯಂತರ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ, ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಮತ್ತು ಅರೂಪ್ ರಾಯ್ ನೇತೃತ್ವದ ಎರಡು ಬಣಗಳ ನಾಯಕರ ವಾದವನ್ನು ಆಲಿಸಿದ ನಂತರ, ಚುನಾವಣಾ ಚಿಹ್ನೆಗಳ (ಮೀಸಲಾತಿ ಮತ್ತು ಹಂಚಿಕೆ) ಆದೇಶ 1968ರ ನಿಬಂಧನೆಗಳ ಅಡಿ ಈ ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ಗಂಭೀರ ಹಾಗೂ ನಿರ್ಣಾಯಕ ತೀರ್ಮಾನದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿತು.

ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ: ಟಿಎಂಸಿ ಹೆಸರು, ಚಿಹ್ನೆ ಬಳಕೆಗೆ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ನಿರ್ಬಂಧ: ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರ ಕ್ರಮ ಎಂದ ಮಮತಾ ಬಣ, ರಿತಬ್ರತ ಬಣದಿಂದ ಸ್ವಾಗತ

ಉಪಚುನಾವಣೆ: ಮಮತಾ, ರಿತಬ್ರತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಬಣಗಳಿಗೆ ಹೆಸರು, ಚಿಹ್ನೆ ನೀಡಿದ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ!; ದೀದಿ ಬಣದ ಚಿಹ್ನೆ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ?

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