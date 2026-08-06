22 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ಖುಲಾಸೆಗೊಳಿಸಿದ ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್; ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಕಸಿದುಕೊಂಡ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ವಿರುದ್ಧ ವಿಷಾದ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಪೀಠ
ಆರೋಪಿ ವಿರುದ್ಧ ಸಾಕ್ಷ್ಯಾಧಾರಗಳ ಕೊರತೆ ಕಾರಣದಿಂದ ದೋಷಿಯನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಖುಲಾಸೆಗೊಳಿಸಿದೆ.
Published : August 6, 2026 at 1:25 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಕೊಲೆ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ 22 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಜೈಲುವಾಸ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬನನ್ನು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಖುಲಾಸೆಗೊಳಿಸಿದ್ದು, ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ವೈಫಲ್ಯಗಳ ಕುರಿತು ಟೀಕಿಸಿದೆ.
ಶಿಕ್ಷಿತ ವ್ಯಕ್ತಿ ವಿರುದ್ಧ ಅತ್ಯಂತ ಅಸಂಭವನೀಯ ವಾದ, ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದರ್ಶಿಗಳ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಮತ್ತು ದೋಷಪೂರಿತ ತನಿಖೆ ಆಧಾರಿತವಾಗಿದ್ದು, ವಿಳಂಬ ಮತ್ತು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ದಶಕಗಳ ಕಾಲ ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಇದು ದುರ್ಬಲ ವರ್ಗದ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿರುವ ವರ್ಗಗಳಿಗೆ ನ್ಯಾಯದ ಲಭ್ಯತೆಯು ಇನ್ನೂ ಮರೀಚಿಕೆಯಾಗಿಯೇ ಉಳಿದಿದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ವಿಷಾದ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ.
ಒಡಿಶಾದ ಅರ್ಜುನ್ ಜಾನಿ ಎಂಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣವೊಂದರ ಮೇಲೆ ವಿಚಾರಣಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯಾ ದೋಷಿ ಎಂದು ತೀರ್ಪು ನೀಡಿತ್ತು. ಈ ತೀರ್ಪು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ತಡವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಒಡಿಶಾ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ತಾಂತ್ರಿಕ ಕಾರಣದಿಂದ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ವಜಾಗೊಳಿಸಿತ್ತು.
ಈ ಪ್ರಕರಣದ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಾದ ಜೆ.ಬಿ. ಪರ್ದಿವಾಲಾ ಮತ್ತು ಕೆ. ವಿನೋದ್ ಚಂದ್ರನ್ ಅವರನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಪೀಠ, ಜೀವಾವಧಿ ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಿದ್ದ ಸೆಕ್ಷನ್ 302 ಅಡಿಯಲ್ಲಿನ ಅಪರಾಧ ನಿರ್ಣಯದ ವಿರುದ್ಧದ ಜೈಲು ಮೇಲ್ಮನವಿ ವಜಾಗೊಳಿಸಿದ ಆದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತೀವ್ರ ನಿರಾಶೆ ಮತ್ತು ಕಳವಳವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದಿದೆ.
ಶಿಕ್ಷೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸುವಲ್ಲಿನ ವಿಳಂಬವು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಅತ್ಯಂತ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕಾದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಅವರಿಂದ ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಕಾರಣವಾಗಬಾರದು. ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿರುವ ವರ್ಗಗಳಿಗೆ, ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅವರ ಪೈಕಿ ಅಪರಾಧಿಗಳು ಎಂದು ಸಾಬೀತಾಗಿ ಸೆರೆವಾಸ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ನ್ಯಾಯದ ಲಭ್ಯತೆಯು ಇನ್ನೂ ಮರೀಚಿಕೆಯಾಗಿಯೇ ಉಳಿದಿದೆ ಎಂದರು.
ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಮೂರು ಸ್ತಂಭಗಳು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಾಗರಿಕನಿಗೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬಡವರು ಮತ್ತು ವಂಚಿತರಿಗೆ ಕಾನೂನು ನೆರವು ಒದಗಿಸಲು ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ, ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳು ಆತ್ಮಾವಲೋಕನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಹೆಚ್ಚು ಸಂವೇದನಾಶೀಲವಾದ ಧೋರಣೆಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಪೀಠವು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದೆ.
ಕೇವಲ ಅನುಮಾನದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬನನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು, ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ ಮಾನ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೂ, ಕಠೋರ ವಿಚಾರಣಾ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಆತನಿಂದ ತಪ್ಪೊಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿತ್ತು.
ವಿಚಾರಣಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಸಾಕ್ಷ್ಯವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾಗಿದೆ. ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಕೇವಲ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಇತ್ಯರ್ಥದ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಮೂಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕನಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಯಾವುದೇ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಸಾಕ್ಷ್ಯವಿಲ್ಲದೇ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೀವನದ 22 ವರ್ಷಗಳು ವ್ಯರ್ಥವಾಗಿ ಕಳೆದುಹೋಗುವಂತಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿ ಖುಲಾಸೆ ಆದೇಶ ನೀಡಿತು.
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