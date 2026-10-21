ಎಸ್ಬಿಐ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ದತ್ತಾಂಶ ಸೋರಿಕೆ: ಡಾರ್ಕ್ ವೆಬ್ನಲ್ಲಿ 3,75,000 ಗ್ರಾಹಕರ ದಾಖಲೆಗಳು ಬಹಿರಂಗ!
ಎಸ್ಬಿಐ (SBI) ಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ದತ್ತಾಂಶ ಸೋರಿಕೆ (ಡೇಟಾ ಬ್ರೀಚ್): ಡಾರ್ಕ್ ವೆಬ್ನಲ್ಲಿ 3,75,000 ಗ್ರಾಹಕರ ದಾಖಲೆಗಳು ಬಹಿರಂಗ; ಇದರಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 10 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ದಾಖಲೆಗಳು ನಿರ್ಣಾಯಕ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿವೆ.
Published : October 21, 2026 at 11:05 PM IST
ಮುಂಬೈ: ಭಾರತದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆದ 'ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ' (SBI), ಅಕ್ಟೋಬರ್ 16 ರಂದು ತನ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು "ಘಟನೆ" ನಡೆದಿದ್ದು, ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ 3,75,000 ಗ್ರಾಹಕರ ದಾಖಲೆಗಳು ಡಾರ್ಕ್ ವೆಬ್ನಲ್ಲಿ ಬಹಿರಂಗಗೊಂಡಿವೆ ಎಂದು ಬುಧವಾರ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ದತ್ತಾಂಶ ಸೋರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 3,75,000 ಗ್ರಾಹಕರ ದಾಖಲೆಗಳು ಡಾರ್ಕ್ ವೆಬ್ನಲ್ಲಿ ಸೋರಿಕೆಯಾಗಿವೆ. "ಕೆಲವು ದತ್ತಾಂಶಗಳ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಘಟನೆಯೊಂದು ನಡೆದಿದೆ" ಎಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಷೇರು ವಿನಿಮಯ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದಾಖಲೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 16 ರಂದು, ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಗ್ರಾಹಕರ ದತ್ತಾಂಶವು ಡಾರ್ಕ್ ವೆಬ್ನಲ್ಲಿ ಸೋರಿಕೆಯಾಗಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯ ಬಗ್ಗೆ 'ಥ್ರೆಟ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಪ್ರೊವೈಡರ್', 'ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಸೈಬರ್ ಏಜೆನ್ಸಿ' ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರದ 'ಇಂಡಿಯನ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಟೀಮ್' ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದವು ಎಂದು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಡಾರ್ಕ್ ವೆಬ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಸುಮಾರು 3,75,000 ದಾಖಲೆಗಳ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯ ವೇಳೆ, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಗುರುತಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ 3,897 ಗ್ರಾಹಕರ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಎಸ್ಬಿಐ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಸೋರಿಕೆಯಾದ ಮಾಹಿತಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರ ನೋಂದಾಯಿತ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು, ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನಾಂಕಗಳು, ಹೆಸರುಗಳು, ಲಿಂಗ, ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸಗಳು, ವಾಸಸ್ಥಳದ ವಿಳಾಸಗಳು, ಶಾಖೆ ಮತ್ತು ಸಿಐಎಫ್ ಗುರುತಿನ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು, ಲೀಡ್ ಐಡಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸಾಲ ಅಥವಾ ಲೀಡ್ ದಾಖಲೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮೆಟಾಡೇಟಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಕಡತಗಳು ಸೇರಿವೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಸೋರಿಕೆಯಾದ ದತ್ತಾಂಶದ ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು, ಸೋರಿಕೆಯ ಮೂಲ ಹಾಗೂ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು, ಮತ್ತು ಇದರಿಂದ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ಉಂಟಾಗಬಹುದಾದ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಲು ಕೂಲಂಕಷ ತನಿಖೆಯ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಎಸ್ಬಿಐ ಹೇಳಿದೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ತಕ್ಷಣವೇ ತನ್ನ "ಸೈಬರ್ ಘಟನೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಣ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ಗಳನ್ನು"ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಈ ಸೋರಿಕೆಯ ಸ್ವರೂಪ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ತನಿಖೆ ಮಾಡಲು ಹಾಗೂ ಸಮಗ್ರ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ನಡೆಸಲು, 'CERT-In' ನಿಂದ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದ ಸ್ವತಂತ್ರ ಸೈಬರ್ ಭದ್ರತಾ ಸಂಸ್ಥೆಯೊಂದನ್ನು ನೇಮಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಈ ದತ್ತಾಂಶ ಸೋರಿಕೆಯು "ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯವಹಾರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳು, ಆರ್ಥಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಅಥವಾ ವ್ಯವಹಾರದ ನಿರಂತರತೆಯ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಗಂಭೀರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಎಸ್ಬಿಐ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯವಹಾರ ಕಾರ್ಯಗಳು ಯಾವುದೇ ಅಡಚಣೆಯಿಲ್ಲದೆ ಎಂದಿನಂತೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಿವೆ. ವಿವರವಾದ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು "ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಸೂಕ್ತ ಪರಿಹಾರ ಮತ್ತು ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗುತ್ತಿದೆ" ಎಂದು ಅದು ಹೇಳಿದೆ.
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