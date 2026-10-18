'ದಿಢೀರ್ ಮಳೆಯಿಂದ ಕಾಲ್ತುಳಿತ, ನನ್ನ ಕಣ್ಣೆದುರೇ ತಾಯಿ ಸಾವಿಗೀಡಾದರು': ಬದುಕುಳಿದ ಯುವಕನ ನೋವಿನ ಮಾತು
ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದ ದುರ್ಗಾ ಪೆಂಡಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಲ್ತುಳಿತ ಉಂಟಾಗಲು ಕಾರಣವೇನು?, ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಬದುಕುಳಿದ ಯುವಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : October 18, 2026 at 1:22 PM IST|
Updated : October 18, 2026 at 2:56 PM IST
ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ (ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ): 'ನನ್ನ ತಾಯಿ ನನ್ನ ಮುಂದೆಯೇ ಮೃತಪಟ್ಟರು. ತುಳಿತದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದ ನಾನೂ ಸಾವಿನ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿದ್ದೆ. ಅದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ನಾನು ಬದುಕಿದೆ'.. ಇದು ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದ ಚೋರ್ಬಗಾನ್ ದುರ್ಗಾ ಪೂಜಾ ಪೆಂಡಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಭೀಕರ ಕಾಲ್ತುಳಿತದಲ್ಲಿ ಪಾರಾದ 25 ವರ್ಷದ ಸೋನು ಪಾಲ್ ಅವರ ಆಘಾತಕಾರಿ ನುಡಿ.
ಶನಿವಾರ ಸಂಜೆ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ದುರ್ಗಾ ಪೆಂಡಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಘಟನೆಯು ಅವರನ್ನು ಕಂಗೆಡಿಸಿದೆ. ಕಣ್ಣ ಮುಂದೆ ಹೆತ್ತ ತಾಯಿ ಸಾವಿಗೀಡಾಗಿದ್ದು, ಸೋನು ಅವರಿಗೆ ಬರಸಿಡಿಲು ಬಡಿದಂತಾಗಿದೆ. ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಸಾವರಿಸಿಕೊಂಡು ಮಾಧ್ಯಮಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಭೀಕರತೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ತಾಯಿಯೊಂದಿಗೆ ನಾನು ಸಂಜೆ ವೇಳೆ ದುರ್ಗಾ ಪೂಜೆ ನೋಡಲು ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಈ ವೇಳೆ ಪೆಂಡಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಜನಸ್ತೋಮ ನೆರೆದಿತ್ತು. ಹೊರಗಡೆಯೂ ಜನರಿದ್ದರು. ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಮಳೆ ಸುರಿಯಲು ಆರಂಭಿಸಿತು. ಇದರಿಂದ, ಪ್ರವೇಶ ದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದ ಜನರು ಒಳಗೆ ಬರಲಾರಂಭಿಸಿದರು. ಈ ವೇಳೆ ತಳ್ಳಾಟ ಜೋರಾಯಿತು. ನೂಕುನುಗ್ಗಲಿನ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾದ್ದರಿಂದ ಒಳಗೆ ಇದ್ದವರೆಲ್ಲರೂ ಒಬ್ಬರ ಮೇಲೊಬ್ಬರು ಬಿದ್ದರು. ತಾವೂ ಕೂಡ ಆ ಜನಸಂದಣಿಯ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಹೇಗೋ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಜನರಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ನನ್ನ ತಾಯಿಯ ಬಳಿ ಹೋದೆ. ಆದರೆ, ಅಷ್ಟರಲ್ಲಾಗಲೇ ಅವರು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದರು" ಎಂದು ಸೋನು ಪಾಲ್ ನೋವಿನ ಘಟನೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸಿದರು.
ಹೊಣೆ ಯಾರದ್ದು?: ದುರಂತದಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟವರ ಸಂಬಂಧಿಕರು, ಈ ಸಾವುಗಳಿಗೆ ಯಾರು ಹೊಣೆಗಾರರು ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೃತದೇಹಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಭಾನುವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಬರುವಂತೆ ತಮಗೆ ಪೊಲೀಸರು ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾಗಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
"ಮೃತದೇಹವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ, ಈ ದುರಂತಕ್ಕೆ ಯಾರು ಹೊಣೆಗಾರರು? ಪೊಲೀಸರು ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ವರ್ಗ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಿತ್ತು?" ಎಂದು ಸಂತ್ರಸ್ತರೊಬ್ಬರ ಸಂಬಂಧಿ ಸನ್ನಿ ಎಂಬವರು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.
30 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ತಮ್ಮ ಮೃತ ಸಹೋದರಿಯೊಂದಿಗಿನ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು, ತಾವು ಆಕೆಯ ಮದುವೆಗೆ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದೆವು. ಇಂದು ಆಕೆಯೇ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಜವಾಬ್ದಾರರು?. ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೆ ವಿವಿಧ ದುರ್ಗಾ ಪೆಂಡಾಲ್ಗಳನ್ನು ನೋಡಲು ಹೋಗಿದ್ದರು. ಇತರರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಗಾಯಗಳಾಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ನನ್ನ ಸಹೋದರಿ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮನ್ನು ಅಗಲಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ನಗರದ ಇತರ ಪೂಜಾ ಪೆಂಡಾಲ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ, ಚೋರ್ಬಗಾನ್ನಲ್ಲಿ ಜನಸಂದಣಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಳಪೆಯಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. "ಇದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಜವಾಬ್ದಾರಿ? ಇದರ ಹೊಣೆ ಆಯೋಜಕರದ್ದೋ ಅಥವಾ ಆಡಳಿತ ವರ್ಗದ್ದೋ? ಎಂದು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಕಾಲ್ತುಳಿತ ದುರಂತವು ಶನಿವಾರ ಸಂಜೆ 7.40ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಗಿರೀಶ್ ಪಾರ್ಕ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಗಾಯಾಳುಗಳನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಿ, ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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