ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿನ ಉದ್ಯಾನವನಗಳ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ನಿಗಾ: 'ಆಪರೇಷನ್ ವಿಮುಕ್ತ್' ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ
ಉದ್ಯಾನವನಗಳಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷತೆ ಕಾಪಾಡಲು ದೆಹಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಆಪರೇಷನ್ ವಿಮುಕ್ತ್ ಎಂಬ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಸಾಧಕ- ಬಾಧಕಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.
Published : May 27, 2026 at 9:00 AM IST
ಉದ್ಯಾನವನಗಳು ಹಸಿರು ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ಇಂದಿನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ರೀಲ್ಗಳ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಅವು ದಿನನಿತ್ಯದ ಆಟದ ಮೈದಾನಗಳು, ಸಮುದಾಯ ಸಭಾ ಸ್ಥಳಗಳು, ವಾಕಿಂಗ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಗಳು ಮತ್ತು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯಲು, ರಿವೈಂಡ್ ಮಾಡುವ ಸ್ಥಳಗಳಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿವೆ.
ಇತರ ನಗರಗಳಂತೆ, ದೆಹಲಿಯೂ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ನಗರ ಒತ್ತಡಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಉದ್ಯಾನವನಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಮುದಾಯಗಳು ಸೇರುವ ಮೊದಲ ಸ್ಥಳಗಳಾಗಿವೆ. ಆದರೆ, ಇದಕ್ಕೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾಗಿ ಸಂಜೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಅಲ್ಲಿ ಹಲವು ಅಕ್ರಮ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ (ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯ ಬಳಕೆ, ಮದ್ಯ ಸೇವನೆ, ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು) ತಾಣಗಳಾಗಿ ರೂಪಾಂತರಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದು ವಿಷಾದನೀಯ ಸಂಗತಿ.
ಇದರಿಂದಾಗಿ, ಮಕ್ಕಳು ಅಲ್ಲಿ ಆಟವಾಡುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮಹಿಳೆಯರು ಸಂಜೆ ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ದೂರವಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವೃದ್ಧರು ತಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಸಹಜವಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದ ಈ ಸ್ಥಳಗಳಿಂದ ವಿಮುಖವಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ದಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಗ್ರೌಂಡ್ ಅಭಿಯಾನಕ್ಕಾಗಿ, ದೆಹಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಉದ್ಯಾನವನಗಳನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತ, ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರವೇಶಿಸಬಹುದಾದ ಮತ್ತು ಸಮುದಾಯ ನಿಯಂತ್ರಿತವಾಗಿಸುವ ಗುರಿಯೊಂದಿಗೆ 'ಆಪರೇಷನ್ ವಿಮುಕ್ತ' ಅನ್ನು ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿ ಉದ್ಯಾನವನಗಳ ಸುರಕ್ಷತಾ ಅಂಶವನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ.
ಪಾರ್ಕ್ಗಳನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯುವುದು: ಡಿಸಿಪಿ (ಪಶ್ಚಿಮ) ದರಾಡೆ ಶರದ್ ಭಾಸ್ಕರ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಆಪರೇಷನ್ ವಿಮುಕ್ತ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಈ ತಿಂಗಳಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. ಇದು ಉದ್ಯಾನವನಗಳನ್ನು ಮಾದಕವಸ್ತು ಸಂಬಂಧಿತ ಮತ್ತು ಅಪರಾಧ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದೆ. ಆದರೆ, ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ತರಲು, ಪೊಲೀಸರು ಪಾಲುದಾರರಾಗಿ ಉಳಿದಿಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ ನೆರೆಹೊರೆಯ ಉದ್ಯಾನವನಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಪುನಃಸ್ಥಾಪಿಸುವುದು. ಜೊತೆಗೆ ಮಕ್ಕಳು, ಕುಟುಂಬಗಳು, ನಡಿಗೆದಾರರು ಮತ್ತು ಜನರಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿಸುವುದು ಇದರ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ.
ಪಾರ್ಕ್ ಮಿತ್ರ: ವಿಮುಕ್ತ್ ಅಭಿಯಾನದ ಪ್ರಬಲ ಸ್ತಂಭಗಳಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಕ್ ಮಿತ್ರ ಕೂಡ ಒಂದು. ದೆಹಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯ ಪಾಲುದಾರರಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸ್ಥಳೀಯ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಂಘಗಳು, ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಂಘಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ನಿವಾಸಿಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಿವಾಸಿಗಳು ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದ ನಡವಳಿಕೆ, ಮಾದಕವಸ್ತು ಸಾಗಣೆ, ಅಸುರಕ್ಷಿತ ಚಟುವಟಿಕೆ ಅಥವಾ ಬೆದರಿಕೆಗಳು ಕಂಡುಬಂದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ತಿಳಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.
265 ಉದ್ಯಾನವನಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಗಾ: ವಿಮುಕ್ತ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯು ಪಶ್ಚಿಮ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿನ 265 ಉದ್ಯಾನವನಗಳನ್ನು ಸಮೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ, ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಗಾ ವಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಗಾಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಅಪರಾಧ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಸಾಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಈ ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತವೆ.
- ಕಳಪೆ ಬೆಳಕು
- ಮುರಿದ ಗೇಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಗೋಡೆಗಳು
- ಅಸುರಕ್ಷಿತ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಸ್ಪಾಟ್ಗಳು
- ದುರ್ಬಲ ಪ್ರವೇಶ ದ್ವಾರಗಳು
ಈ ಲೋಪಗಳು ವಾಸ್ತವ ಅಂಶವನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತವೆ. ಉದ್ಯಾನವನಗಳ ಸುರಕ್ಷತೆಯು ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಇದು ವಿನ್ಯಾಸ, ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತದ ಸಮಸ್ಯೆಯೂ ಆಗಿದೆ. ಈ ನ್ಯೂನತೆಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲು, ಉದ್ಯಾನವನಗಳ ಒಳಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯು ಪುರಸಭೆ ಮತ್ತು ಇತರ ನಾಗರಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ.
ತನ್ನ ಆರಂಭಿಕ 15 ದಿನಗಳ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿ, ದೆಹಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಗಾ ವಹಿಸಿದರು.
- 444 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಡೆ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ತಪಾಸಣೆ
- 325 ಬಂಧನಗಳು
- ಸೆಕ್ಷನ್ 65 ಡಿಪಿ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ 4,598 ಕ್ರಮಗಳು
- ಸೆಕ್ಷನ್ 66 ಡಿಪಿ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ 445 ಕ್ರಮಗಳು
- 50 ಬಾಲಾಪರಾಧಿಗಳನ್ನು ಬಂಧನ
ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಪ್ರತಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಎರಡು ಉದ್ಯಾನವನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ 'ವಿಮುಕ್ತ ಚೌಪಾಲ್' ಅನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹಿರಿಯ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಂಜೆ 6 ರಿಂದ ರಾತ್ರಿ 9 ರವರೆಗೆ ನಡೆಯುವ ಈ ಕೂಟಗಳಿಗೆ ಹಾಜರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ, ಯಾವುದೇ ನಾಗರಿಕನು ಮಾದಕವಸ್ತು ಮಾರಾಟಗಾರರು ಅಥವಾ ಸ್ಥಳೀಯ ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಹಿಂಜರಿಕೆಯಿಲ್ಲದೆ ವರದಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ಚೌಪಾಲ್ಗಳು ನಿರಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಕಣ್ಗಾವಲಿನಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಅಪರಾಧಿಗಳ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಭಯವನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಮುಂದಾಳತ್ವ ವಹಿಸಿದವರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಡಿಸಿಪಿ ಡಾ. ಸಚಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಸಿಂಘಾಲ್ ಮತ್ತು ಎಸ್ಐ ಮನೀಶ್ ಮುಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಇದು ಕೇವಲ ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಅಭಿಯಾನವಲ್ಲ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 'ಪಾರ್ಕ್ ಮಿತ್ರ'ಗಳ ಜಾಲವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗುವುದು. ಸಿಸಿಟಿವಿಗಳಂತಹ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ, ಈ ಉದ್ಯಾನವನಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅಪರಾಧ ನಡೆಯಬಾರದು ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಅಪರಾಧಿ ಶಿಕ್ಷೆಯಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಉಪಕ್ರಮವು ಈಗ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಸಾಮೂಹಿಕ ಚಳುವಳಿಯಾಗಿ ವಿಕಸನಗೊಂಡಿದೆ. ಇಡೀ ರಾಜಧಾನಿ ಪ್ರದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಉದ್ಯಾನವನಗಳ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತಿದೆ.
'ವಿಮುಕ್ತ'ದ ಪ್ರಭಾವವು ಪಶ್ಚಿಮ ದೆಹಲಿಯಾದ್ಯಂತ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಉದ್ಯಾನವನಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಜರಾತಿ ಮೊದಲಿನಂತೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. "ಪೊಲೀಸರು ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕರು ಕೈಜೋಡಿಸಿದಾಗ, ಅಪರಾಧಿಗಳು ಹೋಗಲು ಎಲ್ಲಿಯೂ ಇಲ್ಲದಂತಾಗುತ್ತದೆ. ದೆಹಲಿ ಪೊಲೀಸರ ಈ ಮಾದರಿಯು ಈಗ ಇತರ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೂ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಬಹುದು" ಎಂದು ಡಿಸಿಪಿ ಹೇಳಿದರು.
ಆಪರೇಷನ್ ವಿಮುಕ್ತ- ಒಂದು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಹೆಜ್ಜೆ: ದೆಹಲಿಯೊಳಗಿನ ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳು ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಸವಾಲಾಗಿವೆ ಎಂದು ಮಾಜಿ ಎಸಿಪಿ ಮತ್ತು ದೆಹಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಮಹಾಸಭಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವೇದ್ ಭೂಷಣ್ ವಿವರಿಸಿದರು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಜನಕ್ಪುರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಸತಿ ಬ್ಲಾಕ್ನಲ್ಲೂ ದೊಡ್ಡ ಉದ್ಯಾನವನಗಳಿವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಜನರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಇಲ್ಲಿಯೇ ಮಲಗುತ್ತಾರೆ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಉದ್ಯಾನವನಗಳಲ್ಲಿ ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯ ಸೇವನೆಯು ವಿಪರೀತವಾಗಿದೆ. ಇದು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸವಾಲಾಗಿದ್ದರೂ, ದೆಹಲಿ ಪೊಲೀಸರು ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಿಂದ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿದೆ. ಇದು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ, ಪೊಲೀಸರು ಈ ಉದ್ಯಾನವನಗಳಲ್ಲಿ ಗಸ್ತು ತಿರುಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ನಂತರ, ಸಮಾಜವಿರೋಧಿ ಅಂಶಗಳು ಅಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲು ಅಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿದೆ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ನಿವೃತ್ತಿಯ ನಂತರವೂ ರಾಷ್ಟ್ರ ಸೇವೆ: 'ಆಪರೇಷನ್ ವಿಮುಕ್ತ್'ನ ಗೌರವ ಸಲಹೆಗಾರರೂ ಆಗಿರುವ ಮಾಜಿ ದೆಹಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಸಬ್-ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಬಲ್ಜೀತ್ ಸಿಂಗ್ ರಾಣಾ, ಈ ಅಭಿಯಾನ ಪ್ರಾರಂಭವಾದಾಗಿನಿಂದ ಉದ್ಯಾನವನಗಳಲ್ಲಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸಿದೆ. 2012 ರಲ್ಲಿ ಸೇವೆಯಿಂದ ನಿವೃತ್ತರಾದ ರಾಣಾ ಅವರು, ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿ, ನಿರಂತರ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಮತ್ತು ಕಣ್ಗಾವಲು ಈ ಉಪಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ. "ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಸಂಜೆ, ನಾನು ಉದ್ಯಾನವನಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಜನರಿಗೆ ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತೇನೆ. ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯ ಸೇವನೆಯು ಒಬ್ಬರ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಒಂದಿಡೀ ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೂ ಹಾನಿಕಾರಕವಾಗಿದೆ" ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ.
ಕೊನೆಯ ಆಟದ ಮೈದಾನ ಕೊನೆಯಾಗಬಾರದು: ಆಪರೇಷನ್ ವಿಮುಕ್ತ್ನ ಮುಂದಿನ ಹಂತವು ಪಾರ್ಕ್ ಮಿತ್ರ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವುದು, ಸಿಸಿಟಿವಿ ನೇತೃತ್ವದ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಸಮುದಾಯದ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವುದನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
ಕುಟುಂಬಗಳು ಹಿಂತಿರುಗಿದಾಗ, ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತೆ ಆಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಹಿರಿಯರು ಹಿಂಜರಿಕೆಯಿಲ್ಲದೆ ನಡೆಯುತ್ತಾರೆ, ನಗರವು ಅಪರಾಧವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದಲ್ಲದೆ, ಅದು ತನ್ನ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಜೀವನವನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿದೆ.
