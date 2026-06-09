ಮೆಟಾ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಅಲರ್ಟ್ನಿಂದ ಉಳಿಯಿತು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೀವ; 8 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲೇ ಯುವಕನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದ ಪೊಲೀಸರು!
ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಪೊಲೀಸರು ಮತ್ತು ಮೆಟಾ ಸಂಸ್ಥೆ ನಡುವಿನ ಸಮನ್ವಯ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನದಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರ ಜೀವ ಉಳಿದಿರುವ ಘಟನೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.
By PTI
Published : June 9, 2026 at 10:40 AM IST
ಮೀರತ್ (ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ): ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ ಪೋಸ್ಟ್ ಮೂಲಕ ಪಡೆದ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಅಲರ್ಟ್ ಅನ್ನು ಮೆಟಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಮೀರತ್ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಮುಟ್ಟಿಸಿದ ಪರಿಣಾಮ 25ವರ್ಷದ ಯುವಕನ ಜೀವವನ್ನು ಉಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಪೊಲೀಸರು ಮತ್ತು ಮೆಟಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ನಡುವಿನ ಸಮನ್ವಯ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನದಿಂದ ಇದು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರುವ ಘಟನೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಯುವಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣವಾದ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಸ್ವಯಂ ಹಾನಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಕುರಿತು ಸೂಚನೆಯ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದ. ಇದನ್ನು ಕಂಡ ಮೆಟಾ, ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಸಂದೇಶವನ್ನು ರವಾನಿಸಿತ್ತು.
ಘಟನೆ ಕುರಿತು ಪೊಲೀಸರು ನೀಡಿದ ಮಾಹಿತಿ ಅನುಸಾರ, ಮೀರತ್ನ ಸರ್ಧಾನ ಪ್ರದೇಶದ ನಿವಾಸಿಯಾಗಿರುವ ಯುವಕನೊಬ್ಬ ಜೂನ್ 7ರಂದು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ದ್ರವ ಕುಡಿಯುವುದನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಈಗ ನಿನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೀನು ಖುಷಿಯಿಂದ ಇರು ಎಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನು ಹರಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದ.
ಈ ವಿಡಿಯೋ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಮೆಟಾ, ಪೊಲೀಸ್ ಮುಖ್ಯಕಚೇರಿಯ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಸೆಂಟರ್ಗೆ ಅಲರ್ಟ್ ನೀಡಿತ್ತು. ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಯಪ್ರವೃತ್ತರಾದ ಡಿಜಿಪಿ, ಮೀರತ್ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದು, ಲಭ್ಯವಾದ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ಹಿರಿಯ ಎಸ್ಪಿ ಉಸ್ತುವಾರಿಯಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಸರ್ಧಾನ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ತಲುಪಿದ್ದು, ಯುವಕನ ಮನೆ ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿ, ಒಳ ಹೋದಾಗ ಆತನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಗಂಭೀರವಾಗಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೇಳೆ ಯುವಕ ಸೇವಿಸಿದ ದ್ರಾವಣದ ಬಾಟಲ್ ಸಹ ಆತನ ಬಳಿ ಲಭ್ಯವಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರ ಸಹಾಯದಿಂದ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಯುವಕನನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದರು. ಸದ್ಯ ಆತ ಪ್ರಾಣಾಪಾಯದಿಂದ ಪಾರಾಗಿದ್ದು, ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮುಂದಿವರೆದಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಯುವಕನ ಈ ನಿರ್ಧಾರದ ಕುರಿತು ಪೊಲೀಸರನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದಾಗ, ಸಂಬಂಧ ಅಂತ್ಯಗೊಂಡ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಉಂಟಾದ ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಖಿನ್ನತೆಯಿಂದ ಈ ದುಡುಕಿನ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಯುವಕ ಮತ್ತು ಆತನ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರೊಂದಿಗೆ ಸಮಾಲೋಚನೆ ನಡೆಸಿದ್ದು, ಅಗತ್ಯ ನೆರವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
2022ರಿಂದ ಮೆಟಾ ಜೊತೆಗೆ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಪೊಲೀಸರು ಸಮನ್ವಯ ಸಾಧಿಸಿದ್ದು, ಯಾರಾದರೂ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಅಥವಾ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪೋಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ, ಈ ಕುರಿತು ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಸೂಚನೆ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಪೊಲೀಸರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
2023ರ ಜನವರಿ 1ರಿಂದ 2026ರ ಮೇ 31ರವರೆಗೆ ರಾಜ್ಯದೆಲ್ಲೆಡೆ ಈ ರೀತಿ 3,011 ಜನರ ಜೀವ ಉಳಿಸಲು ಈ ಅಲರ್ಟ್ಗಳು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿವೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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