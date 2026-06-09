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ಮೆಟಾ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಅಲರ್ಟ್​ನಿಂದ ಉಳಿಯಿತು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೀವ; 8 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲೇ ಯುವಕನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದ ಪೊಲೀಸರು!

ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಪೊಲೀಸರು ಮತ್ತು ಮೆಟಾ ಸಂಸ್ಥೆ ನಡುವಿನ ಸಮನ್ವಯ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನದಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರ ಜೀವ ಉಳಿದಿರುವ ಘಟನೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.

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ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ (ಮೆಟಾ) (IANS)
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By PTI

Published : June 9, 2026 at 10:40 AM IST

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ಮೀರತ್​ (ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ): ಇನ್​​​​ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ ಪೋಸ್ಟ್​ ಮೂಲಕ ಪಡೆದ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಅಲರ್ಟ್​ ಅನ್ನು ಮೆಟಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಮೀರತ್​ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಮುಟ್ಟಿಸಿದ ಪರಿಣಾಮ 25ವರ್ಷದ ಯುವಕನ ಜೀವವನ್ನು ಉಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಪೊಲೀಸರು ಮತ್ತು ಮೆಟಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ನಡುವಿನ ಸಮನ್ವಯ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನದಿಂದ ಇದು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರುವ ಘಟನೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಯುವಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣವಾದ ಇನ್​ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಸ್ವಯಂ ಹಾನಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಕುರಿತು ಸೂಚನೆಯ ಪೋಸ್ಟ್​ ಮಾಡಿದ್ದ. ಇದನ್ನು ಕಂಡ ಮೆಟಾ, ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಸಂದೇಶವನ್ನು ರವಾನಿಸಿತ್ತು.

ಘಟನೆ ಕುರಿತು ಪೊಲೀಸರು ನೀಡಿದ ಮಾಹಿತಿ ಅನುಸಾರ, ಮೀರತ್​ನ ಸರ್ಧಾನ ಪ್ರದೇಶದ ನಿವಾಸಿಯಾಗಿರುವ ಯುವಕನೊಬ್ಬ ಜೂನ್​ 7ರಂದು ಇನ್​ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ದ್ರವ ಕುಡಿಯುವುದನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್​ ಮಾಡಿದ್ದು, ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಈಗ ನಿನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೀನು ಖುಷಿಯಿಂದ ಇರು ಎಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನು ಹರಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದ.

ಈ ವಿಡಿಯೋ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಮೆಟಾ, ಪೊಲೀಸ್​​ ಮುಖ್ಯಕಚೇರಿಯ ಸೋಷಿಯಲ್​ ಮೀಡಿಯಾ ಸೆಂಟರ್​ಗೆ ಅಲರ್ಟ್​ ನೀಡಿತ್ತು. ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಯಪ್ರವೃತ್ತರಾದ ಡಿಜಿಪಿ, ಮೀರತ್​ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದು, ಲಭ್ಯವಾದ ಮೊಬೈಲ್​ ನಂಬರ್​ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.

ಹಿರಿಯ ಎಸ್​ಪಿ ಉಸ್ತುವಾರಿಯಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್​ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಸರ್ಧಾನ ಪೊಲೀಸ್​ ಠಾಣೆ ತಲುಪಿದ್ದು, ಯುವಕನ ಮನೆ ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿ, ಒಳ ಹೋದಾಗ ಆತನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಗಂಭೀರವಾಗಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೇಳೆ ಯುವಕ ಸೇವಿಸಿದ ದ್ರಾವಣದ ಬಾಟಲ್​ ಸಹ ಆತನ ಬಳಿ ಲಭ್ಯವಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರ ಸಹಾಯದಿಂದ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಪೊಲೀಸ್​ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಯುವಕನನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದರು. ಸದ್ಯ ಆತ ಪ್ರಾಣಾಪಾಯದಿಂದ ಪಾರಾಗಿದ್ದು, ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮುಂದಿವರೆದಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಯುವಕನ ಈ ನಿರ್ಧಾರದ ಕುರಿತು ಪೊಲೀಸರನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದಾಗ, ಸಂಬಂಧ ಅಂತ್ಯಗೊಂಡ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಉಂಟಾದ ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಖಿನ್ನತೆಯಿಂದ ಈ ದುಡುಕಿನ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಯುವಕ ಮತ್ತು ಆತನ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರೊಂದಿಗೆ ಸಮಾಲೋಚನೆ ನಡೆಸಿದ್ದು, ಅಗತ್ಯ ನೆರವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

2022ರಿಂದ ಮೆಟಾ ಜೊತೆಗೆ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಪೊಲೀಸರು ಸಮನ್ವಯ ಸಾಧಿಸಿದ್ದು, ಯಾರಾದರೂ ಫೇಸ್​ಬುಕ್​ ಅಥವಾ ಇನ್​ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪೋಸ್ಟ್​ ಅಥವಾ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್​ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ, ಈ ಕುರಿತು ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಸೂಚನೆ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಪೊಲೀಸರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

2023ರ ಜನವರಿ 1ರಿಂದ 2026ರ ಮೇ 31ರವರೆಗೆ ರಾಜ್ಯದೆಲ್ಲೆಡೆ ಈ ರೀತಿ 3,011 ಜನರ ಜೀವ ಉಳಿಸಲು ಈ ಅಲರ್ಟ್​ಗಳು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿವೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

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