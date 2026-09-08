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ದೆಹಲಿ ಪಿಜಿ ಕಟ್ಟಡ ಕುಸಿತ: ಮಾಲೀಕ 2 ದಿನ ಪೊಲೀಸ್​ ಕಸ್ಟಡಿಗೆ, ಪೋಷಕರಿಗೆ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂಧನ; 'ಪಿಜಿ ಮಾಫಿಯಾ' ತನಿಖೆಗೆ ಸಿಜೆಪಿ ಆಗ್ರಹ

ದೆಹಲಿಯ ಪ್ರತಿ ವಲಯದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆಯುಕ್ತರು ಕಟ್ಟಡಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮತ್ತು ವರದಿಗಳ ಸಲ್ಲಿಕೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ.

Satya Niketan Building Collapse: MCD Orders Building Checks Across Delhi; CJP Demands Probe Into 'PG Mafia'
ಸತ್ಯ ನಿಕೇತನದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಡ ಕುಸಿತ (PTI)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 8, 2026 at 11:45 AM IST

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ನವದೆಹಲಿ: ದಕ್ಷಿಣ ದೆಹಲಿಯ ಸತ್ಯ ನಿಕೇತನದಲ್ಲಿ ಪಿಜಿ ಕಟ್ಟಡ ಕುಸಿದು 7 ಮಂದಿ ಮೃತಪಟ್ಟ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಬಂಧಿತನಾದ ಕಟ್ಟಡದ ಮಾಲೀಕನನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಎರಡು ದಿನಗಳ ಪೊಲೀಸ್ ಕಸ್ಟಡಿಗೆ ವಹಿಸಿದ್ದು, ವೃದ್ಧ ಪೋಷಕರನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 10ರೊಳಗೆ ಸಮಗ್ರ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ವಲಯಗಳ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಎಂಜಿನಿಯರ್‌ಗಳಿಗೆ ಎಂಸಿಡಿ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದೆ.

ಪಟಿಯಾಲ ಹೌಸ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಸೋಮವಾರ ರಾತ್ರಿ ಈ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದೆ. ಕಟ್ಟಡದ ಮಾಲೀಕ ಮಹೇಶ್ ಗುಪ್ತಾ (52) ಮತ್ತು ಅವರ ಪೋಷಕರಾದ ಹರಿರಾಮ್ ಗುಪ್ತಾ (81) ಮತ್ತು ಊರ್ಮಿಳಾ ಗುಪ್ತಾ (75) ಅವರನ್ನು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 7ರಂದು ದೆಹಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದರು.

ಪೊಲೀಸರ ಪ್ರಕಾರ, ಮಹೇಶ್ ಹಾರ್ಡ್‌ವೇರ್ ಮತ್ತು ಪೇಂಟ್ ಅಂಗಡಿಯನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಅವರ ತಂದೆ ಭಾರತೀಯ ವಾಯುಪಡೆಯ ನಿವೃತ್ತ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕಟ್ಟಡದ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಸಂಪರ್ಕವು ಹರಿರಾಮ್ ಗುಪ್ತಾ ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿದ್ದು, ಆಸ್ತಿಯು ಊರ್ಮಿಳಾ ಗುಪ್ತಾ ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನೋಂದಣಿಯಾಗಿದೆ. ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿದ್ದ ಪೇಯಿಂಗ್ ಗೆಸ್ಟ್ (ಪಿಜಿ) ಅನ್ನು ಮಹೇಶ್ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರು.

ಸಮಗ್ರ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಸೂಚನೆ: ದೆಹಲಿ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್(ಎಂಸಿಡಿ) ಎಲ್ಲಾ ವಲಯಗಳ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಎಂಜಿನಿಯರ್‌ಗಳಿಗೆ (ಕಟ್ಟಡ ವಿಭಾಗ) ತಮ್ಮ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 10ರೊಳಗೆ ಸಮಗ್ರ ವರದಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದೆ.

ಪರಿಶೀಲನೆ ವೇಳೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು 10 ದಿನಗಳೊಳಗೆ ದೆಹಲಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಿರುವ ಅಫಿಡವಿಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ಪಿಟಿಐ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ. ಆದೇಶದ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರತಿ ವಲಯದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆಯುಕ್ತರು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮತ್ತು ವರದಿಗಳ ಸಲ್ಲಿಕೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ.

ಕುಸಿತದ ಘಟನೆಯ ನಂತರದ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಉಪ ಆಯುಕ್ತ ರಾಕೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರನ್ನು ಅಮಾನತುಗೊಳಿಸಿ, ಐಎಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಶಾಶ್ವತ್ ಸೌರಭ್ ಅವರಿಗೆ ಎಂಸಿಡಿಯ ದಕ್ಷಿಣ ವಲಯದ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ನಾಲ್ವರು ಎಂಜಿನಿಯರ್​ಗಳನ್ನು ಸಹ ಅಮಾನತು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

2016ನೇ ಬ್ಯಾಚ್‌ನ ಎಜಿಎಂಯುಟಿ ಕೇಡರ್ ಐಎಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿರುವ ಹಾಗೂ ಪ್ರಸ್ತುತ ನೈಋತ್ಯ ವಲಯದ ಉಪ ಆಯುಕ್ತರಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಸೌರಭ್ ಅವರು, ತಕ್ಷಣದಿಂದಲೇ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ದಕ್ಷಿಣ ವಲಯದ ಉಸ್ತುವಾರಿಯನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಅಧಿಕೃತ ಆದೇಶದ ಪ್ರಕಾರ, ಮುಂದಿನ ಆದೇಶದವರೆಗೆ ಈ ಅಧಿಕಾರವು ಮುಂದುವರೆಯಲಿದೆ.

ಸಿಜೆಪಿ ಆಗ್ರಹ: ಈ ನಡುವೆ ಕಾಕ್ರೋಚ್​ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ, ಘಟನೆಗೆ ಖಾಸಗಿ ಪೇಯಿಂಗ್ ಗೆಸ್ಟ್ ನಿರ್ವಾಹಕರು ಮತ್ತು ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಕಾರಣ ಇರಬಹುದು, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಬೇಕು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ವಸತಿ ಗೃಹಗಳ ರಾಷ್ಟ್ರವ್ಯಾಪಿ ರಚನಾತ್ಮಕ ಸುರಕ್ಷತಾ ಪರಿಶೀಲನೆ ಹಾಗೂ ದೆಹಲಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ವಸತಿ ನಿಲಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದೆ.

ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಏಳು ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದ ಸಿಜೆಪಿ ಸಹ ಸಂಯೋಜಕ ಸೌರವ್ ದಾಸ್, ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದ ಕಟ್ಟಡದ ಮಾಲೀಕರ ವಿರುದ್ಧ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿರುವ ಪಿಜಿ ಮಾಫಿಯಾದ ವಿರುದ್ಧವೂ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಬೇಕು. ಮಾಲೀಕರು ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿರುವ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳ ನಡುವಿನ ನಂಟಿನ ಕುರಿತೂ ಸ್ವತಂತ್ರ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ತನಿಖೆಯಾಗಬೇಕು ಎಂಬುದು ನಮ್ಮ ಮೊದಲ ಬೇಡಿಕೆ ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ದೇಶಾದ್ಯಂತ, ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದೆಹಲಿಯ ಮುಖರ್ಜಿನಗರದಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿರುವ ಶಾಲೆಗಳು, ಕಾಲೇಜುಗಳು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ವಸತಿ ಗೃಹಗಳ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮಟ್ಟದ ರಚನಾತ್ಮಕ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಬೇಕು. ಅಸುರಕ್ಷಿತ ವಸತಿಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪುನರ್ವಸತಿ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು, ಅನಧಿಕೃತ ನಿರ್ಮಾಣಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚುವುದು ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತಾ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸುವ ಮಾಲೀಕರ ವಿರುದ್ಧ ದಂಡನಾತ್ಮಕ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಅವರು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಐದಂತಸ್ತಿನ ಕಟ್ಟಡ ಕುಸಿತ: ಮಾಲೀಕನ ಪತ್ತೆಗೆ ಲುಕ್​ಔಟ್​ ನೋಟಿಸ್​, ಸಂಜೆ ವೇಳೆಗೆ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯ ಅಂತ್ಯ

TAGGED:

BUILDING CHECKING IN DELHI
CJP DEMANDS PROBE
DELHI PG MAFIA
ದೆಹಲಿ ಪಿಜಿ ಕಟ್ಟಡ ಕುಸಿತ
SATYA NIKETAN BUILDING COLLAPSE

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