ಬಿದಿರಿನ ಕರಕುಶಲತೆಗೆ ಸಮರ್ಪಿತವಾದ ಸರೋಜಿನಿ; ಒಂದೂವರೆ ಸಾವಿರ ಜನರಿಗೆ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆಯ ಬದುಕು ಕಲ್ಪಿಸಿದ್ರು!

ಬಿದಿರಿನ ವಸ್ತುಗಳ ತಯಾರಿಕೆಗೆ ತನ್ನ ಜೀವವನ್ನೇ ಮುಡಿಪಾಗಿಟ್ಟ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು 1500 ಜನರಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಅವರನ್ನು ಸ್ವಾವಲಂಬಿಗಳಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಬಿದಿರಿನಲ್ಲಿ ಅರಳಿದ ಕಲೆ (ETV Bharat)
ಬಾಲಸೋರ್ (ಒಡಿಶಾ): ಆಧುನಿಕತೆ ಮತ್ತು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್‌ ಅಬ್ಬರದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಮೂಲ ಕಸಬುಗಳು ನಶಿಸಿ ಹೋಗುತ್ತಿವೆ ಎನ್ನುವ ಕೊರಗಿನ ಮಧ್ಯೆ ಒಡಿಶಾದ ಕುಟುಂಬವೊಂದು ಬಿದಿರಿನ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಮೂಲ ಕಸಬಿಗೆ ಆಧುನಿಕ ಸ್ಪರ್ಶ ನೀಡಿ ಉಳಿದ ಮೂಲ ಕಸಬುದಾರರಿಗೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿದೆ. ಬಾಲಸೋರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸೋರ್ ಬ್ಲಾಕ್‌ನ ತುಂಡಪಾಡ ಪ್ರದೇಶದ ಸರೋಜಿನಿ ದಾಸ್ ಮಾದರಿಯಾದ ಮಹಿಳೆ.

ಇವರ ಕೈಚಳಕದಿಂದ ಅತ್ಯದ್ಭುತ ರೂಪ ಪಡೆದ ಕರಕುಶಲ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕಂಡಾಗ ಬಿದಿರಿಗೆ ಹೀಗೂ ಜೀವಂತಿಕೆ ನೀಡಹುದಲ್ಲಾ.. ಅದರಲ್ಲೂ ಬದುಕಿನ ಬುತ್ತಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಲ್ಲಾ ಎಂದೆನಿಸದೇ ಇರದು. ಈ ಬಿದಿರೇ ಇಂದು ಸರೋಜಿನಿ ದಾಸ್ ಅವರನ್ನು ಒಂದು ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತಂದು ನಿಲ್ಲಿಸಿದೆ. ಬಿದಿರು ಉದ್ಯಮದಿಂದ ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಬದುಕು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿರುವ ಸರೋಜಿನಿ ದಾಸ್ ಅನೇಕ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಕೂಡ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿದ್ದನ್ನು ಮೂಲ ರೂಪದಂತೆಯೇ ಕಲಾಕೃತಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವ ಕೌಶಲ್ಯ ಹೊಂದಿರುವ ಸರೋಜಿನಿ ದಾಸ್ ಬಿದಿರಿನ ಬುಟ್ಟಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ನೂರಾರು ಕರಕುಶಲವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ್ದು ಅವರ ಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ.

Sarojini Das of balasore has trained 1500 people and 50 women have become self reliant
ಕರಕುಶಲ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲಿನ ಧೂಳನ್ನು ಒರೆಸುತ್ತಿರುವ ಸರೋಜಿನಿ (ETV Bharat)

ಬಿದಿರಿನ ಆಭರಣಗಳು, ಬಿದಿರಿನ ನವಿಲು, ಬಿದಿರಿನ ಪೆನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ಹೂವಿನ ಪುಷ್ಪಗುಚ್ಛ, ಸ್ಕೂಟರ್, ಹಡಗು, ಸೋಫಾ ಸೆಟ್, ಕುರ್ಚಿ, ವಾಲ್ ಕೀಚೈನ್, ಬಿಸಣಿಕೆ, ಟಿಪಾಯಿ, ಪೂಜಾ ಬುಟ್ಟಿ, ಪತ್ರೆಗಳಿಡುವ ಬುಟ್ಟಿ, ತರಕಾರಿ ಬುಟ್ಟಿ, ಹಣ್ಣಿನಬುಟ್ಟಿ, ಮರ, ಕಸದ ಬುಟ್ಟಿಗಳು, ಟೇಬಲ್, ಕುರ್ಚಿ, ಬರ್ಡ್ಸ್ ಬಾಕ್ಸ್... ಹೀಗೆ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಅದು ಬೆಳೆಯುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ.

ಬಿದಿರಿನ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮಾರಾಟ (ETV Bharat)

ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸ್ವಾವಲಂಬಿಗಳಾಗಲು ತರಬೇತಿ: ಎಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮಂತೆ ಸ್ವಾವಲಂಬಿಯಾಗಿ ಬದುಕಲಿ ಎಂಬ ಆಸೆ ನನ್ನದು. ನಾನು ಕಲಿತ ಈ ಕರಕುಶಲವಸ್ತುಗಳ ಕಲೆ ನನಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಬಾರದರು ಎಂಬ ಕಾರಣದಿಂದ 50ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡಿದ್ದೇನೆ. ಒಣಗಿದ ಬಿದಿರಿಗೆ ಹೊಸ ರೂಪ ನೀಡಿವುದು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ. ಇದು ನಮ್ಮ ಆತ್ಮ. ಈ ಕಲೆಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೀವವನ್ನೇ ಸಮರ್ಪಿಸಿದ್ದೇವೆ. ನನ್ನ 50ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಈ ಕಲೆಯನ್ನು ಅವಳಡಿಸಿಕೊಂಡೆ. ಈ ಕರಕುಶಲತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಹೃದಯ ಮತ್ತು ಆತ್ಮವನ್ನು ಧಾರೆಯೆರೆಯುವ ಮೂಲಕ ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಬದುಕು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಸಿಮುಲಿಯಾ ಬ್ಲಾಕ್ ಜಮುಝಾಡಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ತನ್ನದೇ ಆದ ಬಿದಿರು ಮತ್ತು ಬೆತ್ತದ ಕರಕುಶಲ ಘಟಕವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿ 50ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡುತ್ತಿರುವೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಬಿದಿರು ಮತ್ತು ಬೆತ್ತದಿಂದ 150ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಬಗೆ ಬಗೆಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುತ್ತೇವೆ. ಗೃಹಾಲಂಕಾರ ವಸ್ತುಗಳು, ಬಿದಿರಿನ ಗೃಹೋಪಯೋಗಿ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಬಿದಿರಿನ ಆಭರಣಗಳವರೆಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಜಾತ್ರೆಗಳು ಮತ್ತು ಹಬ್ಬಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಗ್ರಾಹಕರ ಅಭಿರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ, ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕಲಾಕೃತಿಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಡುತ್ತೇವೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಸರೋಜಿನಿ ದಾಸ್.

ಬಿದಿರಿನ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ಮಹಿಳೆಯರು (ETV Bharat)

ಸರೋಜಿನಿ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ: ಸರೋಜಿನಿ ತುಂಡಪದ ಪ್ರದೇಶದ ದೇವೇಂದ್ರ ನಾಥ್ ದಾಸ್ ಅವರ ಮಗಳು. ಮೆಟ್ರಿಕ್ಯುಲೇಷನ್ ನಂತರ, ಅಕ್ರಿಲಿಕ್ ಕಲೆ(Acrylic Art)ಯನ್ನು ಕಲಿಯಲು ಹೋದವರು ಬಿದಿರಿನ ಕರಕುಶಲತೆಯತ್ತ ಆಕರ್ಷಿತರಾದರು. ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ 1994 ರಲ್ಲಿ, ಮೊದಲು ಭುವನೇಶ್ವರದ ಕರಕುಶಲ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಟ್ರೈನಿಂಗ್​ ಕೂಡ ಪಡೆದರು. ನಂತರ 1996 ರಲ್ಲಿ, ಅವರು ಅಲ್ಲಿಂದ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದು ಖಾಸಗಿ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಪ್ಲಸ್ ಟುಗೆ (12th) ಸೇರಿಕೊಂಡರು. ಎರಡನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿರುವಾಗ, 1997ರಲ್ಲಿ ತ್ರಿಪುರಾದ ಅಗರ್ತಲಾಕ್ಕೆ ಬಿದಿರಿನ ಕರಕುಶಲತೆಯ ಉನ್ನತ ಕೋರ್ಸ್ ಮಾಡಲು ತೆರಳಿದರು. ಅಲ್ಲಿಂದ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದ ನಂತರ, ಅವರು ಕರಕುಶಲ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಬಳಿಕ ಅವರು ಡಿಸೈನಿಂಗ್ ಕೋರ್ಸ್ ಮಾಡಲು ಅಹಮದಾಬಾದ್‌ಗೆ ಕೂಡ ತೆರಳಿದರು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಡಿಸೈನಿಂಗ್ ಕೋರ್ಸ್ ಕಲಿತ ನಂತರ, ಅವರು ತುಂಡಪದದಲ್ಲಿ ಸ್ವಂತವಾಗಿ ಬಿದಿರಿನ ಕರಕುಶಲತೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಅಲ್ಲದೇ ತಾವು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ಕಲಾಕೃತಿಗಳನ್ನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಛಾಪು ಕೂಡ ಮೂಡಿಸಿದರು.

ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಸರೋಜಿನಿ ದಾಸ್ (ETV Bharat)

ನಂತರ, 2010ರಲ್ಲಿ, ಸರೋಜಿನಿ ತನ್ನ ತಾಯಿಯೊಂದಿಗೆ ತುಂಡಪದದಿಂದ ಜಮುಜ್ಜಾದಿಗೆ ತನ್ನದೇ ಆದ ಬಿದಿರಿನ ಕರಕುಶಲ ಘಟಕವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಗುರಿಯೊಂದಿಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಂಡರು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ಅವರು 15 ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಬಿದಿರಿನ ಕರಕುಶಲತೆಯ ತರಬೇತಿ ನೀಡತೊಡಗಿದರು. ಮಹಿಳೆಯರ ಆಸಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ ಮತ್ತು ಸಂಖ್ಯೆಯೂ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು. 2019 ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಹಿಳಾ ಗುಂಪು ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಅವರು ಅದಕ್ಕೆ 'ಸೊರಾಸ್ಟಿ ಬೆಟ್ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಬೂ ಪಿಜಿ ಗ್ರೂಪ್' ಎಂದು ಹೆಸರಿಸಿಟ್ಟರು. ಈಗ, 50ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಹಿಳೆಯರು ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆಯ ಬದುಕು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಬಿದಿರಿನ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ಮಹಿಳೆಯರು (ETV Bharat)

ಸರೋಜಿನಿ ಅವರು ಗೋಪಾಲಪುರ, ಬಾಲಸೋರ್, ಪುರಿ, ಖೋರ್ಧಾ, ಖಾನ್ ನಗರ, ಶೋಮನಾಥಪುರ, ಹಲ್ದಿಪದ ಮುಂತಾದ ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ, ಛತ್ತೀಸ್‌ಗಢ, ಗೋವಾ ಮುಂತಾದ ರಾಜ್ಯದ ಹೊರಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಕೈಯಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ಲಂಟಾನಾ ಮತ್ತು ಬಿದಿರಿನ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನೈ, ಹೈದರಾಬಾದ್ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಇಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ಸರೋಜಿನಿ ಅವರಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ದೊರೆತಿದ್ದು, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬಿದಿರಿನ ವಿನ್ಯಾಸದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಬಿದಿರಿನ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮಾರಾಟ (ETV Bharat)

ಈ ಕಲೆಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಮದುವೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನವು ತಮ್ಮ ಕಲೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಬಹುದೆಂಬ ಭಯದಿಂದ ಹಾಗೂ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸಮಯ ಮೀಸಲಿಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಕಾರಣದಿಂದ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಬೇಕಾಯಿತು. ಈ ಸಮರ್ಪಣಾ ಕೆಲಸವೇ ನಮ್ಮನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದೆ. ಬಾಲಸೋರ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಇಡೀ ಒಡಿಶಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕುಶಲಕರ್ಮಿಯಾಗಿರುವೆ ಎಂದು ಸರೋಜಿನಿ ತಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿಕೊಂಡರು.

ಬಿದಿರಿನ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮಾರಾಟ (ETV Bharat)

ಸರೋಜಿನಿ ಬಗ್ಗೆ, ಒಡಿಶಾ ಶಿಲ್ಪಿ ಮಹಾಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಉದಯ್ ಮೊಹಂತಿ ಮಾತನಾಡಿ, "ಸರೋಜಿನಿ ದಾಸ್ ಸಾರಾ ಒಡಿಶಾದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕುಶಲಕರ್ಮಿ. ಅವರು ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತರು ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಬೆತ್ತ ಮತ್ತು ಬಿದಿರಿನ ವಿನ್ಯಾಸಕಿಯೂ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಜಮುಝಾಡಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಘಟಕವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾಗಿನಿಂದ, ಅವರು ಅನೇಕ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಬಿದಿರು ಮತ್ತು ಬೆತ್ತದಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ವಿನ್ಯಾಸ ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಕಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲದೇ ಒಡಿಶಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ತೆರಳಿ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಅವರಿಂದ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದವರು ಈಗ ಮಾಸ್ಟರ್ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿಯೂ ಬೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಕೂಡ ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸರೋಜಿನಿ 35 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಂದಾಗಿ ಅನೇಕ ಮಹಿಳೆಯರು ಸ್ವಾವಲಂಬಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಕರಕುಶಲ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲಿನ ಧೂಳನ್ನು ಒರೆಸುತ್ತಿರುವ ಸರೋಜಿನಿ (ETV Bharat)

ಸರೋಜಿನಿಯಿಂದ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದ ಮಾನ್ಸಿ ಬಾರಿಕ್ ಮಾತನಾಡಿ, "ನಾನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದಾಗ, ಸರೋಜಿನಿ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ನನ್ನನ್ನು ಕರೆದರು. ನಂತರ, ಅವರು ಒಂದು ಗುಂಪನ್ನು ರಚಿಸಿ 50ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡುತ್ತಾ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅನೇಕ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಾವು ಬೆತ್ತ ಮತ್ತು ಬಿದಿರಿನಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಮನೆ ಅಲಂಕಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಈಗ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಿದಿರಿನ ಕೆಲಸಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಪೆನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್‌ನಿಂದ ಹಿಡಿದು, ನಾವು ಬಿದಿರಿನ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಈ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಜಾತ್ರೆ ಮತ್ತು ಹಬ್ಬಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಆರ್ಥಿಕ ಶಕ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವ ಬದಲು, ನಾವು ಸ್ವಾವಲಂಬಿಗಳಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ವಿನ್ಯಾಸದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಕಳೆದ 35 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಾನು ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಭುವನೇಶ್ವರದಲ್ಲಿ ಕೋರ್ಸ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ, ನಾನು ತ್ರಿಪುರದಲ್ಲಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್‌ಡ್ ಕೋರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಅಹಮದಾಬಾದ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಸೈನಿಂಗ್ ಕೋರ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಒಡಿಶಾ ಸರ್ಕಾರ ನನ್ನ ಕಲೆ ಗುರುತಿಸಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೂಡ ನೀಡಿದೆ. 1994ರಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. 2010ರಲ್ಲಿ ಜಮುಝ್ಡಿಗೆ ಬಂದಾಗ, ನಾನು ಕೆಲವು ತಾಯಂದಿರನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಕರೆತಂದೆ. ಇದು ಸರ್ಕಾರದ ಪರವಾಗಿ ತರಬೇತಿ ಶಿಬಿರ ನಡೆಸಲು ನಮಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡಿತು. ಅವರಿಗೆ ಆ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದ ನಂತರ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಹಿಳೆಯರು ಕಾಲ ಕ್ರಮೇಣ ಸೇರಿಕೊಂಡರು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, 15 ಮಹಿಳೆಯರು ತರಬೇತಿ ಪಡೆದರು. ಈಗ ಈ ಸಂಖ್ಯೆ 60/70ಕ್ಕೆ ಬಂದು ತಲುಪಿದೆ. ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಮಕ್ಕಳು ತರಬೇತಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ನಾವಿಲ್ಲಿ 150ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿನ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಈ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮೇಳಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ, ನಾವು ಬಯಸಿದಷ್ಟು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದು ಬಿದಿರಿನಿಂದ ತಯಾರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಅದನ್ನು ಮೆಚ್ಚುವುದಿಲ್ಲ. ಜೊತೆಗೆ, ನಮ್ಮ "ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಕೊರತೆಯಿದೆ." ನಮಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಜಾತ್ರೆಗಳು ಮತ್ತು ಹಬ್ಬಗಳು ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ವಿನಂತಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿದರೆ, ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗುತ್ತದೆ. ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬುದು ನಿಜ. ಆದರೆ ಮಹಿಳೆಯರು ಇಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಿಧಾನವಾಗಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ, ಕೆಲಸ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, ಮಾರಾಟವು ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಇಲ್ಲ. ಸರೋಜಿನಿ, ಕರಕುಶಲವಸ್ತುಗಳ ವಿನ್ಯಾಸಕಿ

