1990ರಲ್ಲಿ ನರ್ಸ್ ಸರಳಾ ಭಟ್ ಕ್ರೂರ ಹತ್ಯೆ ಕೇಸ್: ಚಾರ್ಜ್ಶೀಟ್ನಲ್ಲಿ ಉಗ್ರ ಯಾಸಿನ್ ಮಲಿಕ್ ಸೇರಿ ಐವರ ಹೆಸರು ಉಲ್ಲೇಖ
1990ರಲ್ಲಿ ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ನರ್ಸ್ ಸರಳಾ ಭಟ್ ಅವರ ಭೀಕರ ಹತ್ಯೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ವಿವರವಾದ ಆರೋಪಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, ಉಗ್ರ ಯಾಸಿನ್ ಮಲಿಕ್ ಸೇರಿದಂತೆ 5 ಮಂದಿ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಹೆಸರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಹುತೇಕರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ.
Published : June 30, 2026 at 9:12 PM IST
ಶ್ರೀನಗರ(ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ): ಶೇರ್-ಇ-ಕಾಶ್ಮೀರ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆಯ (SKIMS) ಸ್ಟಾಫ್ ನರ್ಸ್, ಕಾಶ್ಮೀರ ಪಂಡಿತ ಸಮುದಾಯದ ಯುವತಿ ಸರಳಾ ಭಟ್(ಅಂದಾಜು ವಯಸ್ಸು 27) ಅವರ ಅಪಹರಣ, ಚಿತ್ರಹಿಂಸೆ, ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಮತ್ತು ಕ್ರೂರ ಹತ್ಯೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕಾಶ್ಮೀರದ ತನಿಖಾ ಸಂಸ್ಥೆ (ಎಸ್ಐಎ) ಸೋಮವಾರ ಶ್ರೀನಗರದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸೆಷನ್ಸ್ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ 737 ಪುಟಗಳ ಆರೋಪಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.
ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರ ಲಿಬರೇಶನ್ ಫ್ರಂಟ್ (ಜೆಕೆಎಲ್ಎಫ್) ಭಯೋತ್ಪಾದಕರು 1990ರ ಏಪ್ರಿಲ್ 18ರಂದು ಸರಳಾ ಭಟ್ ಅವರನ್ನು ಅವರ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ನಿಂದ ಅಪಹರಿಸಿದ್ದರು. ಬಳಿಕ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ, ಚಿತ್ರಹಿಂಸೆ ನೀಡಿ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿ ಭೀಕರವಾಗಿ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿ ಮೃತದೇಹವನ್ನು ಎಸೆದು ಹೋಗಿದ್ದರು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇ ಅವರ ಮೃತದೇಹದಲ್ಲಿ ಚಾಕುವಿನಿಂದ ಇರಿದು 'ಜೆಕೆಎಲ್ಎಫ್ ' ಎಂಬುದಾಗಿ ಕೆತ್ತಿ ಪೈಶಾಚಿಕತೆ ಮೆರೆದಿದ್ದರು ಎಂಬುದಾಗಿಯೂ ವರದಿಯಾಗಿತ್ತು.
In 1990, Sarla Bhat, 27, was working as a staff nurse at Srinagar’s SKIMS hospital to support her family, even as fear forced her community to flee.— THE SKIN DOCTOR (@theskindoctor13) June 30, 2026
On April 15, 1990, Sarla was abducted from her hostel. For four agonizing days, JKLF terrorists subjected her to brutal torture… pic.twitter.com/r9cGpScYWU
ಸರಳ ಭಟ್ ಹತ್ಯೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಪೈಶಾಚಿಕತೆ ಮೆರೆದ ದುರುಳರು ಇವರು: ಅಪಹರಣ ಮತ್ತು ಹತ್ಯೆಯನ್ನು ಯೋಜಿಸುವ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಆಗಿನ ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ ಲಿಬರೇಶನ್ ಫ್ರಂಟ್ (JKLF)ನ ಮುಖ್ಯ ಕಮಾಂಡರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಯಾಸೀನ್ ಮಲಿಕ್ ಜತೆಗೆ ಖುರ್ಷಿದ್ ಅಹ್ಮದ್ ಚಲ್ಕೂ, ಅಬ್ದುಲ್ ಹಮೀದ್ ಶೇಖ್, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಯೂಸುಫ್ ಸೋಫಿ ಅಲಿಯಾಸ್ ಇದ್ರೀಸ್ ಮತ್ತು ಗುಲಾಮ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ತಪ್ಲೂ ಎಂಬ ಮತಾಂಧ ದುರುಳರ ಪಾತ್ರವಿರುವುದು ಎಸ್ಐಎ ತನಿಖೆಯಿಂದ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿದೆ.
ಅಬ್ದುಲ್ ಹಮೀದ್ ಶೇಖ್, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಯೂಸುಫ್ ಸೋಫಿ ಅಲಿಯಾಸ್ ಇದ್ರೀಸ್ ಮತ್ತು ಗುಲಾಮ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಟ್ಯಾಪ್ಲೂ ಎಂಬ ಉಗ್ರರು ಈಗಾಗಲೇ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಈ ಪ್ರಕರಣದ ರೂವಾರಿ ಯಾಸೀನ್ ಮಲಿಕ್ ಇದೀಗ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂಧನದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಪರಾರಿಯಾಗಿರುವ ಆಖುರ್ಷಿದ್ ಅಹ್ಮದ್ ಚಲ್ಕೂ ಎಂಬ ಉಗ್ರನ ವಿರುದ್ಧ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.
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