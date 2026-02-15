ETV Bharat / bharat

ಟಿಪ್ಪು ಶಿವಾಜಿಗೆ ಸಮ ಎಂದ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ; ಸಿಎಂ ಫಡ್ನವೀಸ್ ವಾಗ್ದಾಳಿ

ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಹರ್ಷವರ್ಧನ್ ಸಪ್ಕಲ್ ಅವರು ಶಿವಾಜಿಯನ್ನು ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್​ನೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

Chief Minister Devendra Fadnavis
ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ದೇವೇಂದ್ರ ಫಡ್ನವೀಸ್ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : February 15, 2026 at 4:43 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ನಾಗಪುರ(ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ): ಛತ್ರಪತಿ ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜರನ್ನು 18ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ಸಂಸ್ಥಾನವನ್ನಾಳಿದ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್‌ಗೆ ಸಮೀಕರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಹರ್ಷವರ್ಧನ್ ಸಪ್ಕಲ್ ವಿವಾದ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಪ್ಕಲ್ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ದೇವೇಂದ್ರ ಫಡ್ನವೀಸ್ ಖಂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಪುಣೆಯ ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರೊಬ್ಬರು ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸಪ್ಕಲ್ ವಿರುದ್ಧ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದು, ಬಿಎನ್ಎಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 192 (ಗಲಭೆ ಉಂಟುಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಪ್ರಚೋದನೆ) ಮತ್ತು ಸೆಕ್ಷನ್ 196 (ಧರ್ಮ, ಜನಾಂಗ, ಭಾಷೆ ಅಥವಾ ಜಾತಿ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವಿವಿಧ ಗುಂಪುಗಳ ನಡುವೆ ದ್ವೇಷವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವುದು) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲಿಸಬೇಕೆಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮಾಲೆಗಾಂವ್ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಉಪ ಮೇಯರ್ ನಿಹಾಲ್ ಅಹ್ಮದ್ ಅವರ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಭಾವಚಿತ್ರ ಇಡುವುದಕ್ಕೆ ಶಿವಸೇನೆ ಮತ್ತು ಹಿಂದೂ ಸಂಘಟನೆಗಳು ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದು, ಈ ವಿವಾದದ ಕುರಿತು ಶನಿವಾರ ಸಪ್ಕಲ್ ಅವರು ಬುಲ್ಧಾನಾದಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದರು.

ಛತ್ರಪತಿ ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜರ ಶೌರ್ಯ ಮತ್ತು ಅವರು 'ಸ್ವರಾಜ್ಯ'ದ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿದ ರೀತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನರು ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ನೀಡಿದ ಕರೆಯನ್ನು ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ಕೊಟ್ಟರು. ಇದು ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲಾದ ಆದರ್ಶ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು.

ಆ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ, ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಭಾರತದ ಯೋಧ ಮತ್ತು ಭೂಮಿಪುತ್ರನಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಎಂದಿಗೂ ವಿಷಕಾರಿ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲಿಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ ಶೌರ್ಯದ ಸಂಕೇತವಾಗಿ, ನಾವು ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನರನ್ನು ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜರೊಂದಿಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.

ಈ ಕುರಿತು ನಾಗ್ಪುರದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಸಿಎಂ ಫಡ್ನವೀಸ್, ಈ ಹೋಲಿಕೆ ಖಂಡನೀಯ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕನಿಗೆ ನಾಚಿಕೆಯಾಗಬೇಕು ಎಂದು ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು.

ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಇದನ್ನು ಸಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಛತ್ರಪತಿ ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜರನ್ನು ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಸಪ್ಕಲ್ ಕ್ಷಮೆ ಯಾಚಿಸಬೇಕು. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಮತ್ತು ಅದರ ಮಿತ್ರಪಕ್ಷಗಳು ಸಪ್ಕಲ್ ಹೇಳಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ನಿಲುವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದಾದ ನಂತರ ಸಪ್ಕಲ್ ಅವರು ಎಕ್ಸ್​ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಛತ್ರಪತಿ ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜರ ಶೌರ್ಯ ಅಪ್ರತಿಮ. ಆದರೆ, ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಧೀರ ಮತ್ತು ಸ್ವರಾಜ್ಯದ ಪ್ರೇಮಿ. ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ವಿದೇಶಿ ಆಡಳಿತಗಾರರ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಿದವರು. ಸಂಘ ಮತ್ತು ಬಿಜೆಪಿಯ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವವರು ಬ್ರಿಟಿಷರ ಗುಲಾಮರು ಮತ್ತು ಗೂಢಚಾರರು ಎಂದು ಮತ್ತೆ ಟೀಕಾಪ್ರಹಾರ ನಡೆಸಿದರು.

ದೇವೇಂದ್ರ ಫಡ್ನವೀಸ್ ನಮಗೆ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಕಲಿಸಬಾರದು. ಎಲ್ಲಾ ಬಿಜೆಪಿ, ಆರ್‌ಎಸ್‌ಎಸ್, (ಮಾಜಿ ರಾಜ್ಯಪಾಲ) ಭಗತ್‌ಸಿಂಗ್ ಕೊಶ್ಯಾರಿ ಮತ್ತು ಇತರರು ಛತ್ರಪತಿ ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜರಿಗೆ ಅಗೌರವ ಸೂಚಿಸಿದ್ದನ್ನು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಜನ ಮರೆತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸಪ್ಕಲ್ ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಅಂದು ಇಂದಿರಾ, ಇಂದು ರಾಹುಲ್​: ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕನ ಸಂಸದ ಸ್ಥಾನ ಅನರ್ಹ ಕೋರಿ 'ಸಬ್​ಸ್ಟಾಂಟಿವ್​ ಮೋಷನ್' ಮಂಡನೆ

TAGGED:

CM FADNAVIS
TIPU SULTAN
ಹರ್ಷವರ್ಧನ್ ಸಪ್ಕಲ್
SHIVAJI
HARSHVARDHAN SAPKAL

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.