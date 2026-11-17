'ಕ್ಷಮೆಯಾಚನೆ ಹೃದಯದಿಂದ ಬರಬೇಕು': ನ್ಯಾಯಾಂಗ ನಿಂದನೆ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಸಂಜಯ್ ರಾವುತ್ಗೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ತರಾಟೆ
ಶಿವಸೇನೆ (ಯುಬಿಟಿ) ಸಂಸದ ಸಂಜಯ್ ರಾವುತ್ ವಿರುದ್ಧ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ನಿಂದನೆ ಕೇಸ್ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ಅದರ ವಿಚಾರಣೆ ಸೋಮವಾರ ನಡೆಯಿತು. ಈ ವೇಳೆ ಹಿರಿಯ ಸಂಸದರಿಗೆ ಕೋರ್ಟ್ ಸಂಯಮದ ಪಾಠ ಹೇಳಿತು.
Published : November 17, 2026 at 7:26 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: 'ಕ್ಷಮೆಯಾಚನೆಯು ಹೃದಯದಿಂದ ಬರಬೇಕೇ ಹೊರತು, ಬರೀ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ'... ಇದು ಶಿವಸೇನೆ (ಯುಬಿಟಿ) ಸಂಸದ ಸಂಜಯ್ ರಾವುತ್ ಅವರನ್ನು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ತರಾಟೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಪರಿ.
ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಸೂರ್ಯ ಕಾಂತ್ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಆಕ್ಷೇಪಾರ್ಹ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಪತ್ರಕರ್ತ ನಿಖಿಲ್ ವಾಗ್ಲೆ ಮತ್ತು ಸಂಜಯ್ ರಾವುತ್ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ವಕೀಲರ ಸಂಘ (ಎಸ್ಸಿಬಿಎ) ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ನಿಂದನೆ ಅರ್ಜಿಯ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಸಂಸದ ಖುದ್ದಾಗಿ ಹಾಜರಾಗಿದ್ದರು.
ಅರ್ಜಿಯ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಾದ ಅರವಿಂದ್ ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ವಿಪುಲ್ ಎಂ.ಪಂಚೋಲಿ ಅವರಿದ್ದ ಪೀಠವು ಸಂಜಯ್ ರಾವುತ್ ಅವರಿಗೆ ಸಂಯಮದ ಪಾಠ ಹೇಳಿತು. ಅಲ್ಲದೇ, ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ನ್ಯಾಯಾಂಗವನ್ನು ಟೀಕಿಸುವಾಗ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇರಬೇಕು. ಸಂಸತ್ತು ಮತ್ತು ಮಾಧ್ಯಮ ರಂಗದಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ನೀವುಗಳೇ ಹೀಗೆ ನಡೆದುಕೊಂಡರೆ ಹೇಗೆ? ಎಂದು ತಿವಿಯುವ ಮೂಲಕ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ನೆನಪಿಸಿತು.
ರಾವುತ್ ಅವರು ಕ್ಷಮೆ ಕೋರಿದ್ದನ್ನು ಪೀಠವು ಗಮನಿಸಿತು. "ಇಂತಹ ಗಂಭೀರ ಸ್ವರೂಪದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕ್ಷಮೆಯಾಚನೆ ಹೃದಯದಿಂದ ಬರಬೇಕೇ ಹೊರತು. ನಾಲಿಗೆ ಮೇಲೆ ಪದ ಹೊರಳಿಸುವುದಲ್ಲ. ನೀವು ಒಬ್ಬ ಅನುಭವಿ ರಾಜಕಾರಣಿ. ನಾವು ವಕೀಲರಾಗಿದ್ದ ದಿನಗಳಿಂದಲೂ ನಿಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯ ಚರ್ಚೆಗಳನ್ನು ಹಲವು ಬಾರಿ ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಅನುಭವಿಗಳಾದ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಂಯಮ ಇರಬೇಕು ಎಂಬುದು ನಿಮಗೇ ತಿಳಿದಿರಬೇಕು. ಅದನ್ನು ನಾವು ಹೇಳಿಕೊಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ" ಎಂದು ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಅರವಿಂದ್ ಕುಮಾರ್ ಹೇಳಿದರು.
ಈ ವೇಳೆ ಎಸ್ಸಿಬಿಎ ಅಧ್ಯಕ್ಷ, ಹಿರಿಯ ವಕೀಲ ಪ್ರದೀಪ್ ರೈ ಅವರು ತಮ್ಮ ವಾದ ಮಂಡಿಸಿ, ರಾವುತ್ ಅವರು ಕ್ಷಮೆ ಕೋರಿದ್ದರೂ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಂಗವನ್ನು ಟೀಕಿಸುವ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು. ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರು ಅಲ್ಬೇನಿಯಾದ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಚಿತ್ರವೊಂದನ್ನು ರಾವುತ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ ರೈ, ಇದು ಭಾರತದ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಪರೋಕ್ಷ ಬೆದರಿಕೆ ಸಂದೇಶವನ್ನು ರವಾನಿಸುವಂತಿದೆ ಎಂದು ದೂರಿದರು. ಅಲ್ಲದೇ, ರಾವುತ್ ತಮ್ಮ ಅಫಿಡವಿಟ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದೂ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದರು.
ರಾವುತ್ ಪರ ವಕೀಲರು ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೂ, ತಮ್ಮ ಕಕ್ಷಿದಾರರು ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಅಂಶವನ್ನು ಪರಿಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ನ್ಯಾಯಪೀಠವನ್ನು ಕೋರಿದರು. ನಿಖಿಲ್ ವಾಘ್ಲೆ ಪರ ವಾದ ಮಂಡಿಸಿದ ಹಿರಿಯ ವಕೀಲೆ ಇಂದಿರಾ ಜೈಸಿಂಗ್, ತಮ್ಮ ಕಕ್ಷಿದಾರರು ಆಕ್ಷೇಪಾರ್ಹ ಪೋಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತದ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಬೇಷರತ್ ಕ್ಷಮೆ ಕೋರಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಹಿಂದಿನ ನಿರ್ದೇಶನದಂತೆ ತಮ್ಮ ಕಕ್ಷಿದಾರರು ವರ್ಚುಯಲ್ (ಆನ್ಲೈನ್) ಮೂಲಕ ಹಾಜರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ ಜೈಸಿಂಗ್, ಅವರನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಂಗ ನಿಂದನೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ಕೈಬಿಡುವಂತೆ ಕೋರಿದರು. ಮುಂದಿನ ವಿಚಾರಣೆಯ ದಿನಾಂಕದಂದು ವಾಘ್ಲೆ ಖುದ್ದಾಗಿ ಹಾಜರಾಗಬೇಕು ಎಂಬ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ದೇಶನವನ್ನು ನೀಡದಂತೆಯೂ ಅವರು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು. ಜೈಸಿಂಗ್ ಅವರು ತಕ್ಷಣವೇ ಪೋಸ್ಟ್ ತೆಗೆದುಹಾಕಿ ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪೀಠಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಸೂರ್ಯ ಕಾಂತ್ ಅವರ ವಿರುದ್ಧದ ಹೇಳಿಕೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ನಿಂದನೆ ಪ್ರಕರಣದ ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 16 ರಂದು ಸಂಜಯ್ ರಾವುತ್ ಮತ್ತು ವಾಗ್ಲೆ ಅವರಿಗೆ ಶೋಕಾಸ್ ನೋಟಿಸ್ಗಳನ್ನು ನೀಡಿತ್ತು. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮೊರೆ ಹೋಗುವವರು ಈಗ ಅದನ್ನೇ ಖಂಡಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಅತ್ಯಂತ ದುರದೃಷ್ಟಕರ ಎಂದು ಸಿಜೆಐ ಮೌಖಿಕವಾಗಿ ವಿಷಾದ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲದೇ, ಇಂಥವರಿಗೆ ಸದ್ಬುದ್ಧಿ ಮೂಡಲಿ ಎಂದು ಆಶಿಸಿದ್ದರು.
ಭಾರತದ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಸೂರ್ಯ ಕಾಂತ್ ಅವರ ಕುರಿತು ನೀಡಿದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹೇಳಿಕೆಗಳಿಗಾಗಿ ವಾಗ್ಲೆ ಮತ್ತು ರಾವುತ್ ವಿರುದ್ಧ ಎಸ್ಸಿಬಿಎ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ನಿಂದನೆ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಭಾರತದ ಅಟಾರ್ನಿ ಜನರಲ್ ಆರ್.ವೆಂಕಟರಮಣಿ ಅವರು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 15 ರಂದು ಸಮ್ಮತಿ ನೀಡಿದ್ದರು.
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