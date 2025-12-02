Explained; ಏನಿದು ಸಂಚಾರ ಸಾಥಿ App?: ಐಚ್ಛಿಕ ಸುರಕ್ಷತಾ ಸಾಧನ ಅಥವಾ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಗೌಪ್ಯತಾ ಕಾಳಜಿಯೇ?: ಏನಿದರ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು?
ಸಂಚಾರ್ ಸಾಥಿ ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧದ ವಿರುದ್ಧ ಮಾತ್ರ ಹೋರಾಡುತ್ತದೆ. ಬಳಕೆದಾರರನ್ನು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. ಈ ನಡುವೆ ಈ ಆ್ಯಪ್ ಬಗ್ಗೆ ರಾಜಕೀಯ ಚರ್ಚೆ ಕಾವು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ.
Published : December 2, 2025 at 9:52 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಸಂಚಾರ್ ಸಾಥಿ ಮೊಬೈಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬಗ್ಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಆತಂಕವನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮಂಗಳವಾರ ಪರಿಹರಿಸಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ದೂರಸಂಪರ್ಕ ಸಚಿವ ಜ್ಯೋತಿರಾದಿತ್ಯ ಸಿಂಧಿಯಾ ಅವರು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಐಚ್ಛಿಕವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಕಣ್ಗಾವಲು ಸಾಧನವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಅದರ ಉದ್ದೇಶಿತ ಉದ್ದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ಭರವಸೆ ನೀಡುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಹೊಂದಿದೆ. ಬಳಕೆದಾರರ ಸೈಬರ್ ಸುರಕ್ಷತೆ ಸುಧಾರಿಸುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಯಾರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಡೇಟಾಗಳನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಅಥವಾ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಸಂಚಾರ್ ಸಾಥಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನ ಮೂಲ ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಉದ್ದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ರಾಜಕೀಯ ಚರ್ಚೆಗಳು ಕಾವು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿವೆ. ಅತ್ತ ಗ್ರಾಹಕ ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮದ ಕಾಳಜಿಗಳ ನಡುವೆ ಸಚಿವರಿಂದ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಬಂದಿದೆ.
ಇದು ಐಚ್ಛಿಕ, ಬೇಕಾದರೆ ಬಳಿಸಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಬಹುದು: ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸಚಿವ ಜ್ಯೋತಿರಾದಿತ್ಯ ಸಿಂಧಿಯಾ “ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಐಚ್ಛಿಕ. ನೀವು ಅದನ್ನು ಅಳಿಸಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಅದನ್ನು ನೀವು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ನೀವು ಅದನ್ನು ಬಳಸಲು ಬಯಸದಿದ್ದರೆ, ನೋಂದಾಯಿಸಬೇಡಿ. ನೀವು ನೋಂದಾಯಿಸಿದರೆ, ಅದು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ; ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಅದು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸಂಚಾರ್ ಸಾಥಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಎಂದರೇನು ಮತ್ತು ಅದು ಹೇಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ?
ಸಂಚಾರ್ ಸಾಥಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಎಂದರೇನು?: ಜನವರಿ 2025ರಲ್ಲಿ ದೂರಸಂಪರ್ಕ ಇಲಾಖೆ (DoT) ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಸಂಚಾರ್ ಸಾಥಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್, ನಾಗರಿಕ ಸೈಬರ್ ಭದ್ರತಾ ಸಾಧನವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಹಿಂದಿನ ಸಂಚಾರ್ ಸಾಥಿ ಪೋರ್ಟಲ್ಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಮುಖ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾಗಿದೆ.
ಕಳೆದುಹೋದ ಅಥವಾ ಕದ್ದ ಫೋನ್ಗಳನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವುದು: ಬಳಕೆದಾರರು ಕಾಣೆಯಾದ ಸಾಧನವನ್ನು ಅದರ IMEI ಮೂಲಕ ಕಪ್ಪುಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಬಹುದು, ಇದು ಎಲ್ಲಾ ಟೆಲಿಕಾಂ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನಿಷ್ಪ್ರಯೋಜಕವಾಗಿಸುತ್ತದೆ.
ಮೋಸದ ಸಿಮ್ಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು: ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬಳಕೆದಾರರ ID ಅಡಿ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಈ ಆ್ಯಪ್ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತದೆ. ಅನಧಿಕೃತ ಅಥವಾ ನಕಲಿ-KYC ಸಿಮ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಈ ಆ್ಯಪ್ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಹ್ಯಾಂಡ್ಸೆಟ್ನ ದೃಢೀಕರಣವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು: ಇದು IMEI ನಿಜವಾದ ತಯಾರಕರಿಗೆ ಸೇರಿದೆಯೇ ಅಥವಾ ನಕಲಿ ಸಾಧನಕ್ಕೆ ಸೇರಿದೆಯೇ ಎಂದು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಹಗರಣ, ಸ್ಪ್ಯಾಮ್ ಅಥವಾ ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದ ಕರೆಗಳನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡುವುದು: ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದ ಅಥವಾ ವಂಚನೆಯ ಬಗ್ಗೆ DoT ಮತ್ತು ಜಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ವರದಿ ರವಾನಿಸುತ್ತದೆ.
ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನಿಂದ ಆಗುವ ಪರಿಣಾಮಗಳೇನು? - ದೂರಸಂಪರ್ಕ ಇಲಾಖೆ (DoT) ಪ್ರಕಾರ
- ಇದುವರೆಗೆ 7,00,000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಳೆದುಹೋದ ಫೋನ್ಗಳನ್ನು ಮರುಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ.
- ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲೇ ಸುಮಾರು 50,000 ಫೋನ್ಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲಾಗಿದೆ.
- 3.7 ಮಿಲಿಯನ್ ಕದ್ದ/ಕಳೆದುಹೋದ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ.
- 3 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ವಂಚನೆಯ ಸಿಮ್ ಸಂಪರ್ಕಗಳನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
- 5 ಮಿಲಿಯನ್ಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಆಗಿದೆ.
- ಸಂಚಾರ್ ಸಾಥಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ 22 ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
ಸಂಚಾರ್ ಸಾಥಿಯನ್ನು DoT ಮುಂಚೂಣಿಯ ರಕ್ಷಣೆ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಡಿಜಿಟಲ್ ಒಡನಾಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಗುರುತನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಏಕೀಕೃತ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಎಕ್ಸ್ ಪೋಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ದೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ರಾಹಕ ನೀತಿ ತಜ್ಞ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕ ಆನ್ಲೈನ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ನ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಬೆಜಾನ್ ಕುಮಾರ್ ಮಿಶ್ರಾ, ಈ ಉಪಕ್ರಮವು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಣಕಾಸಿನ ವಂಚನೆ ಮತ್ತು ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧದ ಬೆದರಿಕೆಯನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆ, ಸಮಗ್ರತೆ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಇದು ಸರಿಯಾದ ಕ್ರಮವಾಗಿದೆ. ವಂಚನೆಗಳಿಂದ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಅಪರಾಧ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಮೇಲೆ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಕಣ್ಗಾವಲು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅಪರಾಧ ಮತ್ತು ಅನ್ಯಾಯದ ವ್ಯಾಪಾರ ಅಭ್ಯಾಸಗಳ ವಿರುದ್ಧ ನಮಗೆ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಬಯಸಿದ ಉದ್ಯಮಗಳು:
ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ತಯಾರಕರು ವಿವರವಾದ ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳಿಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಗ್ರಾಹಕರು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಉದ್ಯಮ ಮೂಲಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ. ತಯಾರಕರು ಸೈಬರ್ ಭದ್ರತಾ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ರಾಜಕೀಯ ವಿವಾದ ಅಥವಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಅಪನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಸ್ಪಷ್ಟ ನೀತಿಯನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಅನೇಕ ಜಾಗತಿಕ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ತಯಾರಕರು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ ಆಂತರಿಕ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಬಳಕೆದಾರರು ಪೂರ್ವ-ಸ್ಥಾಪಿತ ಆವೃತ್ತಿಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಬದಲು ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಇರಬೇಕು ಎಂದು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ.
ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳ ಕುರಿತು ಸಚಿವಾಲಯ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕರು
- ಪೂರ್ವ-ಸ್ಥಾಪನೆ ಅಗತ್ಯವಿದೆಯೇ?
- ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ತೆಗೆಯಬಹುದಾದದ್ದಾಗಿರಬೇಕೇ?
- ಅದು ಯಾವ ಅನುಮತಿಗಳನ್ನು ಕೇಳುತ್ತದೆ?
ಸಂಚಾರ್ ಸಾಥಿ ಭದ್ರತಾ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಉದ್ಯಮದ ಒಳಗಿನವರು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ತಪ್ಪು ತಿಳಿವಳಿಕೆ ಅಥವಾ ಹಿನ್ನಡೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಸಂವಹನವು ಅದರ ಪ್ರಮುಖ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಧ್ಯೇಯವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, ಪೂರ್ವ ಲೋಡ್ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಸೂಚನೆಗಳಿದ್ದರೂ, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ಅಳಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ತಪ್ಪಾಗಿವೆ. ಸಂಚಾರ್ ಸಾಥಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಗುರಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಅಪರಾಧ ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಸಂದೇಶಗಳು, ಕರೆಗಳು, ಮೈಕ್ರೊಫೋನ್ಗಳು ಅಥವಾ ಸ್ಥಳ ಡೇಟಾವನ್ನು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಡೇಟಾ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಕ್ರಿಯೆಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಬಳಕೆದಾರ ಅನುಮತಿ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪವು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ ಡೇಟಾ -ಕಡಿಮೆಗೊಳಿಸುವಿಕೆ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತದೆ. ಸರ್ಕಾರವು ಏನನ್ನು ನೋಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಸಂಗ್ರಹಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸಂಚಾರ್ ಸಾಥಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬಗ್ಗೆ ತಜ್ಞರು ಹೇಳುವುದೇನು?: ಸೈಬರ್ ತಜ್ಞರು ಸಂಚಾರ್ ಸಾಥಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸುತ್ತಲಿನ ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೇದಿಕೆಯು ನಾಗರಿಕರನ್ನು ಸಬಲೀಕರಣಗೊಳಿಸಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅವರನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲು ಅಲ್ಲ ಎಂದು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
"ಸೈಬರ್ ವಂಚನೆಯನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸುವಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇರುವ ಗೊಂದಲಗಳನ್ನು ಇದು ಪರಿಹರಿಸುತ್ತದೆ. ಮೊದಲು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಈ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಉತ್ತರ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಗೋಲ್ಡನ್ ಅವರ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಸಂಚಾರ್ ಸಾಥಿ ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಕಲಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸೈಬರ್ ಭದ್ರತಾ ತಜ್ಞ ಮೋಹಿತ್ ಯಾದವ್ ಈ ಟಿವಿ ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬಳಕೆದಾರರು ವಂಚನೆ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡಬಹುದು, ಅವರ ಫೋನ್ನ IMEI ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದು. ಅವರ ಆಧಾರ್ ಬಳಸಿ ನೀಡಲಾದ ಅನಧಿಕೃತ ಸಿಮ್ಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಕಳೆದುಹೋದ ಅಥವಾ ಕದ್ದ ಸಾಧನವನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಗೌಪ್ಯತೆಯ ಕಾಳಜಿಗಳ ಇದ್ದ ಅನುಮಾನಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ನೀಡಿರುವ ಅವರು, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫೋನ್ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಯಾವುದೇ ಅನುಮತಿಗಳನ್ನು ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಫೋಟೋಗಳು, ಸಂಪರ್ಕಗಳು, ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಅಥವಾ ಮೈಕ್ರೊಫೋನ್ಗೆ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆ ಅನುಮತಿಗಳನ್ನು ವಿನಂತಿಸದಿದ್ದರೆ, ಅದು ಡೇಟಾವನ್ನು ಹೊರತೆಗೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಯಾದವ್ ಇದೇ ವೇಳೆ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು. ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯು ಡೇಟಾ ಹೊರತೆಗೆಯುವಿಕೆಯ ಯಾವುದೇ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಸೈಬರ್, ಡೇಟಾ ಗೌಪ್ಯತೆ ಮತ್ತು AI ಬಾರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅನುಜ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಪ್ರತಿಧ್ವನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹೊಸ ಫೋನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ಪೂರ್ವ ಲೋಡ್ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ರಾಜಕೀಯ ವಿವಾದವು ತಪ್ಪಾಗಿದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಸರ್ಕಾರವು ಈಗಾಗಲೇ ಇದು ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.
ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಯಾವುದೇ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಳವಾದ ಕಣ್ಗಾವಲು ನಡೆಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇದು ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಅವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಕದ್ದ ಫೋನ್ಗಳನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲು ಮತ್ತು ರಾಜಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ IMEI ಗಳನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲು ಸಂಚಾರ್ ಸಾಥಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಆಗಿ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಅಗರ್ವಾಲ್ ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದರು. ಇದನ್ನು ಸಾಮೂಹಿಕ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಬಳಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಶತಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಮೊಬೈಲ್ ಬಳಕೆದಾರರೊಂದಿಗೆ, ಸರ್ಕಾರವು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕೇಳಬಹುದು ಎಂಬ ಕಲ್ಪನೆ ಅಸಾಧ್ಯ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಸಚಿವಾಲಯದಿಂದ ಬಂದ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಹೀಗಿದೆ; "ಸಂಚಾರ್ ಸಾಥಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮೊದಲೇ ಸ್ಥಾಪಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಅದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಗಮನಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅರ್ಥವಲ್ಲ. ಇದು ಕಣ್ಗಾವಲು ಸಾಧನವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಇದು ನಿಮ್ಮ ಡೇಟಾವನ್ನು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸದೇ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಗುರುತನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವುದು ಇದರ ಏಕೈಕ ಕೆಲಸ" ಎಂದು ಟೆಲಿಕಾಂ ಸಚಿವಾಲಯವು ತನ್ನ X ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ದೃಢಪಡಿಸಿದೆ.