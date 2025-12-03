ETV Bharat / bharat

ವಿವಾದದ ಬಳಿಕ ಸಂಚಾರ ಸಾಥಿ ಆ್ಯಪ್​ ಬಳಕೆ 10 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳ: ದೂರಸಂಪರ್ಕ ಇಲಾಖೆ ಮಾಹಿತಿ

ಸಂಚಾರ ಸಾಥಿ ಆ್ಯಪ್​ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆ ಶುರುವಾದ ಬಳಿಕ ಇದರ ಬಳಕೆ ಶೇಕಡಾ 10 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳ ಕಂಡಿದೆ ಎಂದು ದೂರಸಂಪರ್ಕ ಇಲಾಖೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದೆ.

SANCHAR SAATHI FEATURES
ಸಂಚಾರ ಸಾಥಿ ಆ್ಯಪ್ (IANS)
author img

By PTI

Published : December 3, 2025 at 1:05 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ನವದೆಹಲಿ: ಸೈಬರ್ ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತಾ ಆ್ಯಪ್​ ಆದ 'ಸಂಚಾರ ಸಾಥಿ' ಪರ- ವಿರೋದದ ಚರ್ಚೆಯ ನಡುವೆ, ಡಿಸೆಂಬರ್​ 2 ರಂದು ಒಂದೇ ದಿನ ಶೇಕಡಾ 10 ರಷ್ಟು ಡೌನ್​ಲೋಡ್​ ಕಂಡಿದೆ ಎಂದು ದೂರಸಂಪರ್ಕ ಇಲಾಖೆ ಬುಧವಾರ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಸೈಬರ್​ ಭದ್ರತೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಆ್ಯಪ್​ ಅನ್ನು ಹೊಸ ಮೊಬೈಲ್​ಗಳಲ್ಲಿ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಅಳವಡಿಸಲು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿತ್ತು. ಇದನ್ನು ವಿಪಕ್ಷಗಳು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಟೀಕಿಸಿ, ಇದು ಜನರ ಮೇಲೆ ಗೂಢಾಚಾರಿಕೆ ನಡೆಸಲು ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿತನಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆ ತರುವ ಉದ್ದೇಶ ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ವಿರೋಧಿಸಿದ್ದವು.

ಆ್ಯಪ್​ ಕುರಿತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ವಿಪಕ್ಷಗಳು ಪರಸ್ಪರ ವಾಗ್ವಾದ ನಡೆಸಿದ್ದವು. ಇದರ ನಡುವೆಯೇ, ಆ್ಯಪ್​ ಬಳಕೆದಾರರ ಸಂಖ್ಯೆ ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ 10 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ವಿವಾದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಆ್ಯಪ್ ಬಳಕೆಯು ದೈನಂದಿನ ಸರಾಸರಿ 60 ಸಾವಿರ ಇತ್ತು. ಬಳಿಕ ಇದು 6 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಏರಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸುವ ಮೊದಲೇ 1.5 ಕೋಟಿ ಜನರು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ದೂರಸಂಪರ್ಕ ಇಲಾಖೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಸಚಿವಾಲಯ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಹೀಗಿದೆ: ಸಂಚಾರ ಸಾಥಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿ ಬಂದ ವಿವಾದದ ಕುರಿತು ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದ್ದ ದೂರಸಂಪರ್ಕ ಇಲಾಖೆ, "ಆ್ಯಪ್​ ಅನ್ನು ಮೊಬೈಲ್​ ಫೋನ್​ಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲೇ ಸ್ಥಾಪಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಅದು ಜನರ ಮೇಲೆ ಬೇಹುಗಾರಿಕೆ ನಡೆಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅರ್ಥವಲ್ಲ. ಇದು ಕಣ್ಗಾವಲು ಸಾಧನವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಇದು ನಿಮ್ಮ ಡೇಟಾವನ್ನು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸದೇ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಗುರುತನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವುದು ಇದರ ಏಕೈಕ ಉದ್ದೇಶ" ಎಂದು ದೃಢಪಡಿಸಿತ್ತು.

ಕೇಂದ್ರ ಟೆಲಿಕಾಂ ಸಚಿವ ಜ್ಯೋತಿರಾದಿತ್ಯ ಸಿಂಧಿಯಾ ಕೂಡ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದ್ದು, ಮೊಬೈಲ್​ನಲ್ಲಿ ಆ್ಯಪ್​ ಅಳವಡಿಕೆ ಕಡ್ಡಾಯವಲ್ಲ. ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಬೇಡವೆನಿಸಿದಾಗ ಅದನ್ನು ಡಿಲೀಟ್​ ಮಾಡಬಹುದು. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್​ನಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ್​ ಸಾಥಿ ಆ್ಯಪ್​ ಅಳವಡಿಕೆ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಬೇಕಾದವರು ಮುಂದುವರಿಸಬಹುದು. ಈ ಆ್ಯಪ್​ ವಂಚನೆ ಮತ್ತು ಸೈಬರ್​ ಅಪರಾಧಗಳಿಂದ ಜನರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿದೆ. ಇದು ದೇಶದ ತುಂಬಾ ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ" ಎಂದರು.

"ಸೈಬರ್​ ಅಪರಾಧಗಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆ, ಸುರಕ್ಷತೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಈ ಆ್ಯಪ್​ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಲುಪುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ನೀವು ಅದನ್ನು ಅಳಿಸಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಡಿಲೀಟ್​ ಮಾಡಿ. ಬಳಸಲು ಬಯಸಿದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ: Explained; ಏನಿದು ಸಂಚಾರ ಸಾಥಿ App?: ಐಚ್ಛಿಕ ಸುರಕ್ಷತಾ ಸಾಧನ ಅಥವಾ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಗೌಪ್ಯತಾ ಕಾಳಜಿಯೇ?: ಏನಿದರ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು?

ಸಂಚಾರ್​ ಸಾಥಿ ಆ್ಯಪ್​ ಕಡ್ಡಾಯವಲ್ಲ, ಬೇಡವಾದಲ್ಲಿ ಡಿಲೀಟ್​​ ಮಾಡಬಹುದು: ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ

TAGGED:

SANCHAR SAATHI APP
SANCHAR SAATHI APP DOWNLOADS HIKE
ಸಂಚಾರ ಸಾಥಿ ಆ್ಯಪ್
ದೂರಸಂಪರ್ಕ ಇಲಾಖೆ
SANCHAR SAATHI FEATURES

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.