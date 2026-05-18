ಗ್ಯಾಸ್ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೇನು?: ಡೀಸೆಲ್ ಎಂಜಿನ್ ಎಣ್ಣೆ ಮಿಶ್ರಣದಿಂದ ಅನಿಲ ಕಂಡುಹಿಡಿದ ಸಮೋಸಾ ವ್ಯಾಪಾರಿ!
ಸಮೋಸಾ ತಯಾರಕ ಡೀಸೆಲ್ ಮತ್ತು ಬಳಸಿದ ಎಂಜಿನ್ ಎಣ್ಣೆಯ ಮಿಶ್ರಣದಿಂದ ಅನಿಲ ಕಂಡು ಹಿಡಿದಿದ್ದು, ತಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಸಫಲರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
Published : May 18, 2026 at 1:37 PM IST
ಹೈದರಾಬಾದ್(ತೆಲಂಗಾಣ): ವಾಣಿಜ್ಯ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳ ಬೆಲೆಗಳು ಗಗನಕ್ಕೇರುತ್ತಲೇ ಇದೆ. ಇದರಿಂದ ಹೈದರಾಬಾದ್ನ ಸಣ್ಣ ಆಹಾರ ಮಾರಾಟಗಾರನೊಬ್ಬ ತನ್ನ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪರ್ಯಾಯವೊಂದನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಹೌದು, ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಇಂಧನ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೇ ಇಲ್ಲಿನ ಜುಬಿಲಿ ಹಿಲ್ಸ್ ಪ್ರದೇಶದ ಸಮೋಸಾ ತಯಾರಕನಾದ ಹುಸೇನ್ ಎಂಬುವವರು ಡೀಸೆಲ್ ಮತ್ತು ಬಳಸಿದ ಎಂಜಿನ್ ಎಣ್ಣೆಯ ಮಿಶ್ರಣದಿಂದ ಚಾಲಿತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯ ಸ್ವವ್ ಕಂಡು ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನು ತಯಾರಿಸಿದ್ದು ಹೇಗೆ?: ಈ ಬಗ್ಗೆ ಹುಸೇನ್ ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, ವಾಣಿಜ್ಯ ಅನಿಲ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಿಂದ ಅವರಂತಹ ಸಣ್ಣ ಮಾರಾಟಗಾರರಿಗೆ ಸಂಕಷ್ಟ ತಂದೊಡ್ಡಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಡೀಸೆಲ್ ಮತ್ತು ತ್ಯಾಜ್ಯ ಎಣ್ಣೆಯ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಕಸ್ಟಮ್-ನಿರ್ಮಿತ ಬರ್ನರ್ ಸೆಟಪ್ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಮೊದಲು ಲೋಹದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದೆನು. ಇಂಧನ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಐದು ಲೀಟರ್ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಪೈಪ್ಗಳ ಮೂಲಕ ನೇರವಾಗಿ ಬರ್ನರ್ಗೆ ಸಾಗಿಸಿದೆ. ವಿದ್ಯುತ್ ಮೋಟಾರ್ ಅಳವಡಿಸಲಾದ ಬ್ಲೋವರ್ಗೆ ಸಂಪರ್ಕಗೊಂಡಿರುವ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪೈಪ್ ಬರ್ನರ್ಗೆ ಗಾಳಿಯನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತದೆ, ಇದು ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ಹೊತ್ತಿಸಲು ಮತ್ತು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇಡೀ ಸೆಟಪ್ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಸುಮಾರು 12,000 ರೂ. ವೆಚ್ಚವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಂಶೋಧನೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಗ್ಯಾಸ್ ಬೆಲೆಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಸಣ್ಣ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ನಡೆಸುವುದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಕರವಾಯಿತು. ಪರ್ಯಾಯವನ್ನು ಹುಡುಕುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಬೇರೆ ದಾರಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಹೊಸ ಆವಿಷ್ಕಾರದಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ಉಳಿತಾಯ; ಹೊಸ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ, ಹುಸೇನ್ ಈಗ ಪ್ರತಿದಿನ ಸುಮಾರು ಐದು ಲೀಟರ್ ಡೀಸೆಲ್ ಮತ್ತು ಐದು ಲೀಟರ್ ಬಳಸಿದ ಎಂಜಿನ್ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಅವರಿಗೆ ದಿನಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 750 ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ಇಂಧನ ಖರ್ಚಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ಅವರ ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಜೀವನೋಪಾಯವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಗಮನ ಸೆಳೆದ ಇವರ ಆವಿಷ್ಕಾರ - ಕೆಲವರಿಂದ ಕಳವಳ: ಈ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸೆಟಪ್ ಸ್ಥಳೀಯರು ಮತ್ತು ಸಹ ಮಾರಾಟಗಾರರಿಂದ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ಹಲವರು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಇಂಧನ ವೆಚ್ಚಗಳ ನಡುವೆ ನಾವೀನ್ಯತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕುತೂಹಲ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಕೆಲವು ನಿವಾಸಿಗಳು ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಮಾಲಿನ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸರಿಯಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸದಿದ್ದರೆ ಅಡುಗೆಗಾಗಿ ಡೀಸೆಲ್ ಮತ್ತು ತ್ಯಾಜ್ಯ ಎಣ್ಣೆಯ ಬಳಕೆಯು ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯದ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಕಳವಳಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಸವಾಲಿನ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸಣ್ಣ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪರ್ಯಾಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹುಸೇನ್ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ.
