ಅಮೆರಿಕದ ಮಧ್ಯಂತರ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುತ್ತಿರುವ ಭಾರತೀಯ - ಅಮೆರಿಕನ್ನರಿವರು!
'ಸಮೋಸಾ ಕಾಕಸ್' ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿನ ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳ ಗುಂಪು ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು ನಡೆಯುವ ಮಧ್ಯಂತರ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲಿದೆ.
Published : October 26, 2026 at 5:45 PM IST|
Updated : October 26, 2026 at 7:52 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಿಂದ ಹಿಡಿದು ರಾಜಕೀಯ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯರು ತಮ್ಮ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜ್ಯ ಶಾಸಕಾಂಗ, ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲೂ ಭಾರತೀಯ ಅಮೆರಿಕನ್ನರು ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ, ನವೆಂಬರ್ 3 ರಂದು ನಡೆಯಲಿರುವ ಮಧ್ಯಂತರ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಹೌಸ್ ಆಫ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ಸ್ನ ಭಾರತೀಯ - ಅಮೆರಿಕನ್ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ನೀಡಲಾದ ಅನೌಪಚಾರಿಕ ಹೆಸರಾದ 'ಸಮೋಸಾ ಕಾಕಸ್'ಗೆ ಈ ಚುನಾವಣೆ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿಂದಿನ ಗುಂಪಿನ ಎಲ್ಲ 6 ಸದಸ್ಯರು ಡೆಮೋಕ್ರಾಟ್ ಪಕ್ಷದವರಾಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಅವರಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು 2026 ರ ಚುನಾವಣೆಯ ನಂತರ ಕೆಳಮನೆಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ರಾಜಾ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಅವರು ಇಲಿನಾಯ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಯುಎಸ್ ಸೆನೆಟ್ಗಾಗಿ ಡೆಮಾಕ್ರಟಿಕ್ ಪ್ರೈಮರಿಯಲ್ಲಿ ಸೋತರೆ, ಶ್ರೀ ಥಾನೇದಾರ್ ಅವರು ಮಿಚಿಗನ್ನಲ್ಲಿ ಪರಾಭವಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಆದ್ದರಿಂದ ತಕ್ಷಣದ ಸ್ಪರ್ಧೆಯು ಕೇವಲ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲ. ಸಮುದಾಯವು ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ (ಕಾಂಗ್ರೆಸ್) ತನ್ನ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಬಹುದೇ, ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ವಿಭಿನ್ನ ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ಜನಸಂಖ್ಯಾ ಪ್ರೊಫೈಲ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲಬಹುದೇ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ - ಅಮೇರಿಕನ್ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ತಮ್ಮ ಜನಾಂಗೀಯ ಸಮುದಾಯಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಚುನಾವಣಾ ಒಕ್ಕೂಟಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಬಹುದೇ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಇದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ.
ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿ ಡೆಮಾಕ್ರಟಿಕ್ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿರುವ ರೋ ಖನ್ನಾ, ಪ್ರಮೀಳಾ ಜಯಪಾಲ್, ಅಮಿ ಬೆರಾ ಮತ್ತು ಸುಹಾಸ್ ಸುಬ್ರಮಣ್ಯಂ, ಅರಿಜೋನಾದಲ್ಲಿ ಡೆಮಾಕ್ರಟಿಕ್ ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಾದ ಅಮಿಶ್ ಶಾ ಮತ್ತು ಫ್ಲೋರಿಡಾದಲ್ಲಿ ಪಿಯಾ ದಾಂಡಿಯಾ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತೀಯ - ಅಮೆರಿಕನ್ ರಿಪಬ್ಲಿಕನ್ನರಾದ ರಿತೇಶ್ ಟಂಡನ್ ಮತ್ತು ನೀರವ್ ಶೇತ್ ಕೂಡ ಡೆಮಾಕ್ರಟಿಕ್ ಹಾಲಿ ಸದಸ್ಯರ ವಿರುದ್ಧ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ರೋ ಖನ್ನಾ (ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾದ 17ನೇ ಸಂಸದೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರ): ಡೆಮಾಕ್ರಟಿಕ್ ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿರುವ ರೋ ಖನ್ನಾ ಅವರು ಅಮೆರಿಕದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಉದ್ಯಮದ ಕೇಂದ್ರವಾದ ಸಿಲಿಕಾನ್ ವ್ಯಾಲಿ ಪ್ರದೇಶದ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಅವಧಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 2016 ರಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಸದನಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಅವರು, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ನೀತಿ, ಉತ್ಪಾದನೆ, ಆರ್ಥಿಕ ಅಸಮಾನತೆ ಮತ್ತು ಚುನಾವಣಾ ಹಣಕಾಸು ಸುಧಾರಣೆಯ ಕುರಿತಾದ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ಮೂಲಕ ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇವರು ರಿಪಬ್ಲಿಕನ್ ಪಕ್ಷದೆ ರಿತೇಶ್ ಟಂಡನ್ ಅವರನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದ ಇಬ್ಬರು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಒಂದೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುತ್ತಿರುವ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದಾಗಿದೆ. ಕ್ಷೇತ್ರದ ರಾಜಕೀಯ ಸಂಯೋಜನೆಯು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಡೆಮೋಕ್ರಾಟ್ಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಖನ್ನಾ ಅವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಕೂಲ ಸಿಗಲಿದೆ.
ಪ್ರಮೀಳಾ ಜಯಪಾಲ್ (ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ನ 7ನೇ ಸಂಸದೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರ): ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಜಯಪಾಲ್ ಅವರು, 16ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದವರು. ಅಮೆರಿಕದ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದ ಮಹಿಳೆಯರಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. 2017 ರಿಂದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ನ 7ನೇ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣೆ, ವಲಸೆ, ಕಾರ್ಮಿಕರ ಹಕ್ಕುಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಲ್ಯಾಣದ ಕುರಿತು ಅವರ ಪ್ರಗತಿಪರ ನಿಲುವುಗಳು ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿವೆ.
ಇವರ ವಿರುದ್ಧ ರಿಪಬ್ಲಿಕನ್ ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿರುವ ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದ ನೀರವ್ ಶೇಠ್ ಕಣದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಯಾಟಲ್ ಪ್ರದೇಶದ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಡೆಮಾಕ್ರಟಿಕ್ ಬಲವಿದೆ. ರಾಜಕೀಯ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಜಯಪಾಲ್ ಅವರಿಗೆ ಗೆಲುವಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ.
ಅಮಿ ಬೇರಾ (ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾದ 3ನೇ ಸಂಸದೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರ): ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯರಾಗಿರುವ ಬೇರಾ, 2013 ರಿಂದ ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಚುನಾವಣೆಯು ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ - ಅಮೆರಿಕನ್ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯದ ಬಲವರ್ಧನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಹಂತವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದೆ. ಅವರು ಸಮುದಾಯದ ಅತ್ಯಂತ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಸಮಕಾಲೀನ ಸದಸ್ಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಅವರ ರಾಜಕೀಯ ಅನುಭವ, ಸ್ಥಾಪಿತ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯು, ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವ ಹೊಸ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಅವರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಡೆಮೋಕ್ರಾಟ್ಗಳು ಸದನದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ರಿಪಬ್ಲಿಕನ್ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಅವರು ಮರುಚುನಾವಣೆ ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಸುಹಾಸ್ ಸುಬ್ರಮಣ್ಯಂ (ವರ್ಜೀನಿಯಾದ 10ನೇ ಸಂಸದೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರ): ಸುಬ್ರಮಣ್ಯಂ ವರ್ಜೀನಿಯಾ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದ ನಂತರ 2025 ರಲ್ಲಿ ಸದನವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಮೊದಲು, ಅವರು ವರ್ಜೀನಿಯಾ ಜನರಲ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಒಬಾಮಾ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು. ಅವರಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ಫೆಡರಲ್ ನೀತಿ ನಿರೂಪಣೆ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಅನುಭವವನ್ನು ನೀಡಿದರು.
ಅವರು ಯುಎಸ್ ವಾಯುಪಡೆಯ ಅನುಭವಿ ರಿಪಬ್ಲಿಕನ್ ಡೇವ್ ಬೆಕ್ವಿತ್ ವಿರುದ್ಧ ಎರಡನೇ ಅವಧಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಉತ್ತರ ವರ್ಜೀನಿಯಾ ಜಿಲ್ಲೆ ಡೆಮಾಕ್ರಟಿಕ್ ಒಲವಿನ ಮತದಾರರನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಆದರೆ, ಫಲಿತಾಂಶವು ಆರ್ಥಿಕತೆ, ಫೆಡರಲ್ ಉದ್ಯೋಗ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೇವೆಗಳು ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಾಜಕೀಯ ವಾತಾವರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಕಳವಳಗಳಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಅಮಿಶ್ ಶಾ (ಅರಿಜೋನಾದ 1ನೇ ಸಂಸದೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರ): ತುರ್ತು ಔಷಧ ವೈದ್ಯ ಮತ್ತು ಮಾಜಿ ಅರಿಜೋನಾ ರಾಜ್ಯ ಶಾಸಕರಾದ ಶಾ, ಭಾರತೀಯ-ಅಮೆರಿಕನ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಅತ್ಯಂತ ನಿಕಟವಾಗಿ ವೀಕ್ಷಿಸಲಾದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿ ಡೆಮಾಕ್ರಟಿಕ್ ನಾಮನಿರ್ದೇಶಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಈ ಹಿಂದೆ 2024ರಲ್ಲಿ ಇದೇ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ರಿಪಬ್ಲಿಕನ್ ಪಕ್ಷದ ಡೇವಿಡ್ ಶ್ವೈಕರ್ಟ್ ವಿರುದ್ಧ ಸೋಲು ಕಂಡಿದ್ದರು.
ಅಮಿಶ್ ಶಾ ಅವರು ಈ ಬಾರಿ ರಿಪಬ್ಲಿಕನ್ ಪಕ್ಷದ ಜೇ ಫೀಲಿ ಅವರನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಫೀಲಿ ಅವರು ವೃತ್ತಿಪರ ಅಮೆರಿಕನ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಆಟಗಾರರಾಗಿದ್ದವರು. ಪ್ರಸಾರಕರಾಗಿಯೂ (ಬ್ರಾಡ್ಕಾಸ್ಟರ್) ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಪಿಯಾ ದಾಂಡಿಯಾ (ಫ್ಲೋರಿಡಾದ 22ನೇ ಸಂಸದೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರ): ಪಿಯಾ ದಾಂಡಿಯಾ ಅವರು ಈ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದರೆ ಅಮೆರಿಕದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಫ್ಲೋರಿಡಾವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಮೊದಲ ಭಾರತೀಯ - ಅಮೆರಿಕನ್ ಆಗಲಿದ್ದಾರೆ. ವಲಸಿಗ ಕುಟುಂಬವಾಗಿರುವ ದಾಂಡಿಯಾ ಅವರು ಪಾಮ್ ಬೀಚ್ ಕೌಂಟಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದು, ಶಿಕ್ಷಣ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಡಳಿತ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಅವರು ಶಿಕ್ಷಕಿಯಾಗಿ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ನಂತರ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾದರು. ಆ ಬಳಿಕ ಅವರು ವೈಟ್ ಹೌಸ್ ಫೆಲೋ ಆಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ದೇಶೀಯ ನೀತಿ ಮಂಡಳಿ ಮತ್ತು ಯುಎಸ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು. ನಂತರ ಆಪಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೇವೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ದಾಂಡಿಯಾ ಅವರು ರಿಪಬ್ಲಿಕನ್ ಪಕ್ಷದ ಕೇಸಿ ಆಸ್ಕರ್ ಅವರನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.
ರಿತೇಶ್ ಟಂಡನ್ (ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾದ 17ನೇ ಸಂಸದೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರ): ಟಂಡನ್ ಅವರು ಸಿಲಿಕಾನ್ ವ್ಯಾಲಿ ಪ್ರದೇಶದ ಭಾರತೀಯರೂ ಆಗಿರುವ ರೋ ಖನ್ನಾ ಅವರನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಸ್ಪರ್ಧೆಯು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಎರಡೂ ಪಕ್ಷಗಳ ಸದಸ್ಯತ್ವ ಹೊಂದಿರುವ ಇಬ್ಬರು ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ನಡುವಿನ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಾಗಿದೆ.
ಖನ್ನಾ ಅವರ ಸ್ಥಾಪಿತ ಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಡೆಮಾಕ್ರಟಿಕ್ ಒಲವು ಟಂಡನ್ ಅವರ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅವರ ಉಮೇದುವಾರಿಕೆಯು ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಏಕೀಕೃತ ಜನಾಂಗೀಯ ಮತದಾನದ ಗುಂಪನ್ನು ರೂಪಿಸುವ ಬದಲು ಅಮೆರಿಕನ್ ರಾಜಕೀಯ ವರ್ಣಪಟಲದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ.
ನೀರವ್ ಶೇಠ್ (ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ನ 7ನೇ ಸಂಸದೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರ): ಸಿಯಾಟಲ್ ಪ್ರದೇಶದ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಡೆಮಾಕ್ರಟ್ ಪಕ್ಷದ ಪ್ರಮೀಳಾ ಜಯಪಾಲ್ ಎದುರು ನೀರವ್ ಶೇಠ್ ಸವಾಲೊಡ್ಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತೆರಿಗೆ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವೆಚ್ಚ, ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರದ ಪಾತ್ರದ ಕುರಿತು ಭಾರತೀಯ-ಅಮೆರಿಕನ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಹೇಗೆ ಭಿನ್ನ ನಿಲುವುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರಬಹುದು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆಯು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಲಿದೆ.
ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಡೆಮಾಕ್ರಟಿಕ್ ಪಕ್ಷ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಹೊಂದಿರುವ ಕಾರಣ, ಪ್ರಮೀಳಾ ಜಯಪಾಲ್ ಅವರು ಗೆಲ್ಲುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ-ಅಮೆರಿಕನ್ನರ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಯ ವಿಕಾಸದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಶೇಠ್ ಅವರ ಉಮೇದುವಾರಿಕೆ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ.
ಇಷ್ಟಲ್ಲದೆ, ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದ ಇತರರು ರಿಪಬ್ಲಿಕನ್ನ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಅಮೆರಿಕದ ಸಂಸತ್ತಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಲ್ಲಿ ಮಹೇಶ್ ಗನೋರ್ಕರ್ ಅವರು ನಾರ್ತ್ ಕರೋಲಿನಾದ 4ನೇ ಸಂಸದೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಡೆಮಾಕ್ರಟಿಕ್ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ವ್ಯಾಲೆರಿ ಫೌಶೀ ಅವರನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರವು ಡೆಮಾಕ್ರಟಿಕ್ ಪಕ್ಷದ ಭದ್ರಕೋಟೆಯೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ರಿಪಬ್ಲಿಕನ್ ಪಕ್ಷದ ಭಾರತೀಯ-ಅಮೆರಿಕನ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯೊಬ್ಬರು ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸುವುದು ಸವಾಲಾಗಿದೆ.
'ಸಮೋಸಾ ಕಾಕಸ್' ಏಕೆ ಕುಗ್ಗಬಹುದು?
2026ರ ಚುನಾವಣೆಯ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಸರಳವಾಗಿದ್ದರೂ, ಅದರ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿವೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಈ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಬೇರಾ, ಖನ್ನಾ, ಜಯಪಾಲ್, ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ, ಥಾನೆದಾರ್ ಮತ್ತು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂ ಸೇರಿ 6 ಸದಸ್ಯರಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಲ್ಲಿ ಖನ್ನಾ, ಜಯಪಾಲ್, ಬೇರಾ ಮತ್ತು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂ ಅವರು ಮಧ್ಯಂತರ ಚುನಾವಣಾ ಕಣದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
ಅರಿಜೋನಾದ ಅಮಿಶ್ ಶಾ ಮತ್ತು ಫ್ಲೋರಿಡಾದ ಪಿಯಾ ದಾಂಡಿಯಾ ಅವರು, ನಿರ್ಗಮಿಸುತ್ತಿರುವ ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಇಬ್ಬರು ಸದಸ್ಯರು ನಿರ್ಗಮಿಸುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕೆ ಭಿನ್ನ ರಾಜಕೀಯ ಕಾರಣಗಳಿವೆ.
ಇಲಿನಾಯ್ಸ್ನ 8ನೇ ಸಂಸದೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಅವರು ಮತ್ತೊಂದು ಅವಧಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುವ ಬದಲು, ಯುಎಸ್ ಸೆನೆಟ್ಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಮಾರ್ಚ್ 17ರಂದು ನಡೆದ ಡೆಮಾಕ್ರಟಿಕ್ ಪಕ್ಷದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಇಲಿನಾಯ್ಸ್ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಗವರ್ನರ್ ಜೂಲಿಯಾನಾ ಸ್ಟ್ರಾಟನ್ ವಿರುದ್ಧ ಸೋಲುಂಡರು. ಸ್ಟ್ರಾಟನ್ ಶೇಕಡಾ 40.39ರಷ್ಟು ಮತಗಳನ್ನು ಪಡೆದರೆ, ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಶೇಕಡಾ 32.71ರಷ್ಟು ಮತಗಳನ್ನು ಪಡೆದರು.
ಇದೇ ವೇಳೆ, ಮಿಚಿಗನ್ನ 13ನೇ ಕಾಂಗ್ರೆಷನಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಗೆ ನಡೆದ ಡೆಮಾಕ್ರಟಿಕ್ ಪಕ್ಷದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಥಾನೆದಾರ್ ಅವರು, ರಾಜ್ಯ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಡೊನಾವನ್ ಮೆಕಿನ್ನಿ ವಿರುದ್ಧ ಸೋತರು. ಮೆಕಿನ್ನಿ ಶೇಕಡಾ 51.9ರಷ್ಟು ಮತಗಳನ್ನು ಪಡೆದರೆ, ಥಾನೆದಾರ್ ಶೇಕಡಾ 48.1ರಷ್ಟು ಮತಗಳನ್ನು ಪಡೆದರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಹಾಲಿ ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದ ಥಾನೆದಾರ್ ಅವರ ಮತ್ತೊಂದು ಅವಧಿಯ ಪ್ರಯತ್ನ ಅಂತ್ಯಗೊಂಡಿತು.
ಈ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು, ಭಾರತೀಯ - ಅಮೆರಿಕನ್ ಮೂಲದವರಾಗಿರುವುದು ಪ್ರೈಮರಿ ಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರಾಜಕೀಯ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಡುತ್ತವೆ. ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಪಕ್ಷದ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಸ್ಥಳೀಯರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಬೇಕು. ಪೀಳಿಗೆಯ ಬದಲಾವಣೆ, ಸಿದ್ಧಾಂತ ಅಥವಾ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿರುವವರ ಬಗ್ಗೆ ಅಸಮಾಧಾನದ ಸುತ್ತ ಮತದಾರರನ್ನು ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸಬಹುದಾದ ಎದುರಾಳಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಬೇಕು.
ಉಳಿದಿರುವ ನಾಲ್ಕು ಡೆಮಾಕ್ರಟಿಕ್ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿರುವವರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲಕರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾದ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಶಾ ಮತ್ತು ದಾಂಡಿಯಾ ಹೊಸ ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲಬಹುದೇ? ಮತ್ತು ನಿರ್ಗಮಿಸುತ್ತಿರುವ ಇಬ್ಬರ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ತುಂಬಲಿದ್ದಾರೆಯೇ ಎಂಬುದು ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿದೆ.
ಈ ಇಬ್ಬರೂ ಮತ್ತೆ ಜಯ ಗಳಿಸಿದಲ್ಲಿ ಸಮೋಸಾ ಕಾಕಸ್ ಮತ್ತೆ ಆರು ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಹೊಂದಲಿದೆ. ಒಬ್ಬರು ಮಾತ್ರ ಗೆದ್ದರೆ, ಐದು ಸದಸ್ಯರಾಗಲಿದ್ದಾರೆ. ಇಬ್ಬರೂ ಸೋತರೆ, ನಾಲ್ವರು ಮಾತ್ರ ಉಳಿಯಲಿದ್ದಾರೆ.
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