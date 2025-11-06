ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರೀತಿಸಿ ವಿವಾಹವಾದ ಯುವತಿಯರು!
ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಯುವತಿಯರಿಬ್ಬರು ಪ್ರೀತಿಸಿ ಸಲಿಂಗ ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದಾರೆ.
Published : November 6, 2025 at 10:33 PM IST
ಸುಂದರ್ಬನ್ಸ್(ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ): ಪ್ರೀತಿ ಯಾವಾಗ, ಎಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಯಾರೊಂದಿಗೆ ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಪ್ರೀತಿ ಕುರುಡು ಅಂತಾರೆ. ಇದು ನಿಜವೆಂಬಂತೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಸುಂದರ್ಬನ್ಸ್ನ ಇಬ್ಬರು ಯುವತಿಯರು ಪ್ರೀತಿಸಿ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ರಿಯಾ ಸರ್ದಾರ್ ಮತ್ತು ರಾಖಿ ರಾಖಿ ನಾಸ್ಕರ್ ಮದುವೆಯಾದ ಯುವತಿಯರು. ಮಂಗಳವಾರ ನೆರೆಹೊರೆಯವರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಇಬ್ಬರೂ ಹಸೆಮಣೆ ಏರಿದರು. ರಿಯಾ ಅವರು ದಕ್ಷಿಣ 24 ಪರಗಣ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಂದಿರ ಬಜಾರ್ ಪ್ರದೇಶದ ನಿವಾಸಿಯಾದರೆ, ರಾಖಿ ಇದೇ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಕುಲ್ತಲಾ ನಿವಾಸಿ.
ರಾಖಿಯ ಪೋಷಕರು ಸಲಿಂಗ ಪ್ರೇಮಕ್ಕೆ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರೆ, ರಿಯಾ ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಒಪ್ಪಿಗೆ ನೀಡಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ರಾಖಿ ತನ್ನ ಪ್ರೀತಿಗಾಗಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಓಡಿ ಬಂದಿದ್ದರು. ಇದನ್ನು ತಿಳಿದ ರಿಯಾ ಮತ್ತು ಆಕೆಯ ಕುಟುಂಬ ನೆರೆಹೊರೆಯವರೊಂದಿಗೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಕ್ಲಬ್ವೊಂದರ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದರು. ಅದರಂತೆ ಸ್ಥಳೀಯರು ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ನಿಶ್ಚಯಿಸಿದ್ದರು. ಎಲ್ಲರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ರಿಯಾ ಮತ್ತು ರಾಖಿ ಪರಸ್ಪರ ಮಾಲೆ ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಪರಸ್ಪರ ಸಿಂಧೂರ ಹಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ರಿಯಾ ಮಾತನಾಡಿ, "ನಾವು ಒಟ್ಟಿಗಿರಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ನನ್ನ ಕುಟುಂಬ ನಮ್ಮ ಬೆಂಬಲಕ್ಕೆ ನಿಂತಿತು. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ವಿವಾಹವಾದೆವು. ಕಳೆದೆರಡು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಾವು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದೆವು. ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾದ ಪ್ರೀತಿ ಈಗ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ತಲುಪಿದೆ. ಆಗಲೇ ಇಬ್ಬರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಜೀವಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದೆವು. ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸಿದಾಗ ಲಿಂಗ ನಮಗೆ ಅಡ್ಡಿ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸಲಿಲ್ಲ. ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬದುಕಲು ಪ್ರೀತಿ ಸಾಕೆಂದೆನಿಸಿತು. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬಂದೆವು" ಎಂದರು.
ರಾಖಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, "ನಾನು ಏಳರಿಂದ ಎಂಟು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ರಿಯಾಳ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇದ್ದೆ. ಆಗ ನಮ್ಮ ನಡುವೆ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ನಾವು ಮದುವೆ ಆಗುತ್ತೇವೆ ಎಂದಾಗ ನನ್ನ ಪೋಷಕರು ಒಪ್ಪಲಿಲ್ಲ. ತಂದೆ ನಿರಾಕರಿಸಿದರು. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದು ಮದುವೆಯಾದೆವು" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ರಿಯಾ ಅವರ ನೆರೆಮನೆಯವರಾದ ಜಲಧರ್ ಮಂಡಲ್ ಎಂಬವರು ಮಾತನಾಡಿ, "ಇಬ್ಬರು ಹುಡುಗಿಯರ ಮದುವೆಯನ್ನು ನಾನು ಹಿಂದೆಂದೂ ನೋಡಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಸಲಿಂಗ ವಿವಾಹಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ದೆ, ಓದಿದ್ದೆ. ನೋಡಿದ್ದು ಇದೇ ಮೊದಲು. ಅವರು ನಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಒಟ್ಟಿಗಿರಲು ಬಯಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದಾಗ ನಾವು ಒಪ್ಪಿಗೆ ಸೂಚಿಸಬೇಕಾಯಿತು. ನಮ್ಮ ಕ್ಲಬ್ ಸದಸ್ಯರು ಮದುವೆ ಮಾಡಿಸಿದರು" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಲಿಂಗ ವಿವಾಹಗಳಿಗೆ ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಮಾನ್ಯತೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ರಿಯಾ ಮತ್ತು ರಾಖಿಯಂತಹ ಜೋಡಿ ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಹುಡುಗಿಯರಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಇಬ್ಬರು ಹುಡುಗರಾಗಲಿ ಪರಸ್ಪರ ಮದುವೆಯಾಗಿರುವುದು ಇದೇ ಮೊದಲಲ್ಲ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ನಮಿತಾ ದಾಸ್ ಮತ್ತು ಸುಶ್ಮಿತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಎಂಬಿಬ್ಬರು ಯುವತಿಯರು ಬಿರ್ಭುಮ್ನ ದುಬ್ರಾಜ್ಪುರದಲ್ಲಿ ವಿವಾಹವಾದ ಕುರಿತು ವರದಿಯಾಗಿತ್ತು. ಈ ಜೋಡಿ ಮೊದಲು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾಗಿತ್ತು. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಬಿರ್ಭೂಮ್ನ ಬಸುದೇವ್ ತನ್ನ ಪುರುಷ ಸಂಗಾತಿಯನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಲು ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಗೆ ವಿಚ್ಛೇದನ ನೀಡಿದ್ದರು. ಈ ಘಟನೆ ಆಗ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿತ್ತು.
ಸಲಿಂಗ ವಿವಾಹ ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಲ್ಲ: ಸಲಿಂಗ ವಿವಾಹಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ವಿವಾಹ ಕಾಯ್ದೆ ಸಲಿಂಗ ದಂಪತಿಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ತೀರ್ಪು ನೀಡಿತ್ತು. ವಿಶೇಷ ವಿವಾಹ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ ಸಲಿಂಗ ವಿವಾಹಗಳನ್ನು ಕಾನೂನುಬದ್ಧಗೊಳಿಸಲು ಕಾನೂನನ್ನು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡುವ ಅಧಿಕಾರ ಸಂಸತ್ತಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮೂವರು ಅನಾಥ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಸಿದ ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ