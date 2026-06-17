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ಸಮಾಜವಾದಿ ಪಕ್ಷದ ಸಂಸದರು ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆ: ಉತ್ತರಪ್ರದೇಶ ಸಚಿವ ರಾಜ್​ಭರ್​ ಸ್ಫೋಟಕ ಮಾಹಿತಿ

ಉತ್ತರಪ್ರದೇಶದ ಸಮಾಜವಾದಿ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯದ ಬಿರುಗಾಳಿ ಬೀಸಿದೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿಗಳು ದಟ್ಟವಾಗಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿವೆ.

SAMAJWADI PARTY SPLIT
ಅಖಿಲೇಶ್​​ ಯಾದವ್ (ANI)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : June 17, 2026 at 4:46 PM IST

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ಲಕ್ನೋ (ಉತ್ತರಪ್ರದೇಶ): ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ತೃಣಮೂಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಶಿವಸೇನಾ (ಉದ್ಧವ್​ ಬಣ) ಪಕ್ಷಗಳ ಮಾದರಿ ಉತ್ತರಪ್ರದೇಶದ ಸಮಾಜವಾದಿ ಪಕ್ಷವೂ ಹೋಳಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ದಟ್ಟವಾಗಿದೆ. ಅಖಿಲೇಶ್​​ ಯಾದವ್​ ನೇತೃತ್ವದ ಪಕ್ಷದ ಹಲವು ಸಂಸದರು ಬಿಜೆಪಿ ಸೇರಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಗುಲ್ಲೆದ್ದಿದೆ.

ಸಚಿವ ಮತ್ತು ಸುಹೇಲ್‌ದೇವ್ ಭಾರತೀಯ ಸಮಾಜ ಪಕ್ಷದ (ಎಸ್‌ಬಿಎಸ್‌ಪಿ) ಅಧ್ಯಕ್ಷರೂ ಆಗಿರುವ ಓಂ ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜ್‌ಭರ್ ಅವರು ಬುಧವಾರ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಫೋಟಕ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಮಾಜವಾದಿ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಸೀಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಎಸ್‌ಪಿಯ ಹಲವು ಪ್ರಮುಖ ನಾಯಕರು ಬಿಜೆಪಿ ಸೇರಲು ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಅಮಿತ್​ ಶಾ ಅವರಿಗೆ ಪತ್ರ: ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಎಕ್ಸ್​​ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ರಾಜ್‌ಭರ್, ಸಮಾಜವಾದಿ ಪಕ್ಷದ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕ ರಾಮ್ ಗೋಪಾಲ್ ಯಾದವ್ ಅವರು ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರಿಗೆ ಪತ್ರವೊಂದನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಆ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಯಾವುದೇ ನಿಖರ ವಿವರ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿಲ್ಲ.

ಹಳೆಯ ಹಗರಣಗಳ ತನಿಖೆಯು ಸಮಾಜವಾದಿ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿಸಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ ರಾಜ್‌ಭರ್, ಗಣಿ ಹಗರಣ ಮತ್ತು ಗೋಮತಿ ರಿವರ್ ಫ್ರಂಟ್ ಹಗರಣಗಳ ಹಿಂದಿರುವ ಮಾಸ್ಟರ್‌ಮೈಂಡ್ ಯಾರು ಎಂಬುದು ಇಡೀ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ಕಾನೂನಿನ ಕುಣಿಕೆ ಬಿಗಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಎಸ್‌ಪಿ ನಾಯಕರಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಂತೆ ಇಡೀ ಎಸ್‌ಪಿ ಪಕ್ಷದ ಪ್ರಮುಖ ನಾಯಕರು ಬಿಜೆಪಿ ಸೇರಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಯಾರು ಈ ರಾಜ್​ಭರ್​?: ಓಂ ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜ್‌ಭರ್ ಎಸ್‌ಬಿಎಸ್‌ಪಿ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ. ಈ ಪಕ್ಷವು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ನೇತೃತ್ವದ ಎನ್‌ಡಿಎ ಮೈತ್ರಿಕೂಟದ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಸಿಎಂ ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ್​ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ರಾಜ್​​ಭರ್​ ಸಚಿವರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

2027ರ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಮುನ್ನ ಪಕ್ಷದ ಪ್ರಮುಖ ನಾಯಕರು ಬಿಜೆಪಿ ಸೇರಲಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರ ವಿರುದ್ಧ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿರುವ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪಗಳಿಗೆ ಸಮಾಜವಾದಿ ಪಕ್ಷವು ಇದುವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿಲ್ಲ.

ಟಿಎಂಸಿ - ಶಿವಸೇನಾ ಹೋಳು?: ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ತೃಣಮೂಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ (ಟಿಎಂಸಿ) 2026ರ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆ ಸೋಲಿನ ಬಳಿಕ ಪಕ್ಷವು ಛಿದ್ರವಾಗಿದೆ. 60ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಶಾಸಕರು ತಮ್ಮದು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಬಣ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡು ವಿಧಾನಸಭೆ ಸ್ಪೀಕರ್​​ಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. 20 ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಸಂಸದರು ತಾವು ಟಿಎಂಸಿಯಿಂದ ದೂರವಾಗಿ ಎನ್​​ಸಿಪಿಇ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ವಿಲೀನವಾಗಿದ್ದಾಗಿ ಲೋಕಸಭೆ ಸ್ಪೀಕರ್​ಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಮೂವರು ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸಂಸದರೂ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಇತ್ತ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಉದ್ಧವ್​ ಠಾಕ್ರೆ ಬಣದ ಶಿವಸೇನಾ ಪಕ್ಷವು ಈಗಾಗಲೇ ಏಕನಾಥ್​ ಶಿಂಧೆ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಈಗ ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ಹೋಳಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಅದರ ಒಂಭತ್ತು ಸಂಸದರು ಶಿಂಧೆ ಬಣ ಸೇರಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.

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ಉತ್ತರಪ್ರದೇಶ ಸಚಿವ ರಾಜ್​ಭರ್
SAMAJWADI PARTY SPLIT

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