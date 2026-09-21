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9 ತಿಂಗಳ ಹಸುಳೆಯನ್ನು ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಹೊತ್ತು ಪಾಠ ಬೋಧಿಸಲು ನದಿ ದಾಟುವ ಶಿಕ್ಷಕಿ!

ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪಾಠ ಬೋಧಿಸಲು ಶಿಕ್ಷಕಿಯೊಬ್ಬರು ನಿತ್ಯವೂ ತನ್ನ 9 ತಿಂಗಳ ಮಗುವನ್ನು ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ನದಿ ದಾಟುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

TEACHER CROSSING RIVER
ಮಗುವನ್ನು ಹೊತ್ತು ನದಿ ದಾಟುತ್ತಿರುವ ಶಿಕ್ಷಕಿ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 21, 2026 at 7:13 PM IST

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ಬಲರಾಮ್‌ಪುರ, ಛತ್ತೀಸ್​​ಗಢ: ಸುರ್ಗುಜಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಬಲರಾಮ್‌ಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯು ದಟ್ಟ ಅರಣ್ಯಗಳಿಂದ ಆವೃತವಾಗಿದೆ. ಇದು ಜಾರ್ಖಂಡ್, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ರಾಜ್ಯಗಳೊಂದಿಗೂ ಗಡಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ. ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ನದಿಗಳು ಮತ್ತು ತೊರೆಗಳು ಉಕ್ಕಿ ಹರಿಯುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ, ಹಳ್ಳಿಗಳ ನಡುವೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಷ್ಟ ಕಷ್ಟ.

ಇಲ್ಲಿನ ಧೌರ್‌ಪುರ ಎಂಬ ಪುಟ್ಟ ಹಳ್ಳಿಯು ನದಿಗಳು ಮತ್ತು ತೊರೆಗಳ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 10 ರಿಂದ 15 ಕುಟುಂಬಗಳು ಮಾತ್ರ ವಾಸಿಸುತ್ತಿವೆ. ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ಸರ್ಕಾರವು 2005 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದೆ. ಧೌರ್‌ಪುರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಬರೀ 9 ಮಕ್ಕಳು ಮಾತ್ರ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಪಾಠ ಮಾಡಲು ಇಬ್ಬರು ಮಹಿಳಾ ಶಿಕ್ಷಕಿಯರನ್ನು ನೇಮಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಬೋಧಿಸಲು ನದಿ ದಾಟಬೇಕಾದ ಶಿಕ್ಷಕಿಯರು: ಮಳೆಯ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮೊರಾನ್ ಮತ್ತು ಇರಿಯಾ ನದಿಗಳ ಹರಿವು ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ ಎರಡೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿವೆ. ಹೀಗಿದ್ದರೂ, ಇಬ್ಬರೂ ಮಹಿಳಾ ಶಿಕ್ಷಕಿಯರು ಪ್ರತಿದಿನ ನದಿ ದಾಟಿ ಶಾಲೆಗೆ ತೆರಳಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪಾಠ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಲು ನದಿ ದಾಟುವ ಶಿಕ್ಷಕಿಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಿಗೆ 9 ತಿಂಗಳ ಮಗುವಿದೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಮಗಳನ್ನು ಎದೆಗೆ ಒತ್ತಿಕೊಂಡೇ ನದಿ ದಾಟಬೇಕು. ಅದೇ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಹಿಂತಿರುಗಬೇಕು.

ಇಬ್ಬರು ಶಿಕ್ಷಕಿಯರಿಗೆ ಡಿಸಿ ಪ್ರಶಂಸೆ: ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯವು ತಮಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿರುವ ಇಬ್ಬರು ಶಿಕ್ಷಕಿಯರು ದಿನವೂ ನದಿ ದಾಟಿ ಶಾಲೆಗೆ ಬೋಧಿಸಲು ಬರುತ್ತಿರುವುದು ಎಲ್ಲರ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಪಾಠ ಮಾಡಲು ಶಾಲೆಗೆ ತಲುಪುವಲ್ಲಿನ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೇ ಅವರಿಬ್ಬರು ಮುನ್ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ. ಕರ್ಮಿಲಾ ಟೊಪ್ಪೊ ಎಂಬ ಶಿಕ್ಷಕಿ 2014ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ನಿಯೋಜನೆಗೊಂಡಿದ್ದು, ಪ್ರತಿ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲೂ ಶಾಲೆಗೆ ತಲುಪಲು ಇದೇ ರೀತಿ ನದಿಯನ್ನು ದಾಟುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಇಬ್ಬರು ಶಿಕ್ಷಕಿಯರ ಗಟ್ಟಿತನವನ್ನು ಬಲರಾಮ್‌ಪುರ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಚಂದನ್ ಸಂಜಯ್ ತ್ರಿಪಾಠಿ ಅವರು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ್ದಾರೆ.

"ನಾನು 2014 ರಿಂದ ಧೌರ್‌ಪುರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೋಧಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ನದಿಯ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ ಹೀಗೆಯೇ ಏರುತ್ತದೆ. ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಗೆ ತಲುಪಲು ನಾವು ನದಿಯನ್ನು ದಾಟುತ್ತೇವೆ. ಅದೇ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಂತಿರುಗುತ್ತೇವೆ"— ಕರ್ಮಿಲಾ ಟೊಪ್ಪೊ, ಶಿಕ್ಷಕಿ.

ಧೌರ್‌ಪುರವು ವಡ್ರಾಫ್‌ನಗರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬ್ಲಾಕ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುವ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಹಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ 10 - 15 ಕುಟುಂಬಗಳು ವಾಸಿಸುತ್ತವೆ. ಮಕ್ಕಳು ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ದೂರ ಪ್ರಯಾಣಿಸಬಾರದು ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯನ್ನು ತೆರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ನದಿ ಮತ್ತು ತೊರೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪಾಠ ಮಾಡಲು ಇಬ್ಬರು ಮಹಿಳಾ ಶಿಕ್ಷಕಿಯರು ಶಾಲೆಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವ ರೀತಿ ನಿಜಕ್ಕೂ ಶ್ಲಾಘನೀಯ ಎಂದು ಚಂದನ್ ಸಂಜಯ್ ತ್ರಿಪಾಠಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

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TAGGED:

DHOURPUR VILLAGE
MADHNA VILLAGE
DHOURPUR PRIMARY SCHOOL
ನದಿ ದಾಟುವ ಶಿಕ್ಷಕಿ
TEACHER CROSSING RIVER

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