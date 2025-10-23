ಸೆಲ್ಯೂಟ್ ಮೇಡಂ: ಆರು ಮಹತ್ವದ ಇಲಾಖೆಗಳಿಗೆ ಮಹಿಳಾ ಐಪಿಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೇ ಬಾಸ್​!

ETV Bharat / bharat

ಪೊಲೀಸ್ ಹುದ್ದೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಸವಾಲಿನ ಕೆಲಸವೇ ಸರಿ. ಇಂತಹ ಪೊಲೀಸ್​ ಇಲಾಖೆಗೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತೆಲಂಗಾಣದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪ್ರವೇಶ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಇತರರಿಗೂ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ತರಿಸುತ್ತಿದೆ.

ಹೈದರಾಬಾದ್: ತೆಲಂಗಾಣದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪಾಲು ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಯು ಗಮನಾರ್ಹ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪೊಲೀಸ್ ಹುದ್ದೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಸವಾಲಿನ ಕೆಲಸವೇ ಸರಿ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸುರಕ್ಷತೆ ಕಾಪಾಡುವುದು, ಕಾನೂನು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಾಪಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಅಪರಾಧ ತಡೆಗಟ್ಟುವುದು, ಕಠಿಣ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಹತ್ತು ಹಲವು ತುರ್ತು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪಂದಿಸಬೇಕು. ಬರಿ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾದ ಪೊಲೀಸ್​ ಇಲಾಖೆಗೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತೆಲಂಗಾಣದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪ್ರವೇಶ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಇತರರಿಗೂ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ತರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಹಲವು ಮಹಿಳಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬಹು ಮುಖ್ಯ ಇಲಾಖೆಗಳನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತಿರುವುದು ಗಮನಾರ್ಹ.

ಪ್ರಸ್ತುತ, ತೆಲಂಗಾಣದಲ್ಲಿ 128 ಐಪಿಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ಮೂವರು ನಿವೃತ್ತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಓಎಸ್‌ಡಿಗಳಾಗಿ ಮುಂದುವರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪೈಕಿ 32 ಮಹಿಳೆಯರು, ಆರು ಮಹಿಳಾ ಐಪಿಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪ್ರಮುಖ ಇಲಾಖೆಗಳ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತೆಲಂಗಾಣದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಗೃಹ ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಆಡಳಿತ ಇಲಾಖೆಗಳ ಅಡಿ ಆರು ಮಹತ್ವದ ಇಲಾಖೆಗಳನ್ನು ಮಹಿಳೆಯರು ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತಿರುವುದು ಗಮನಾರ್ಹ. ಇದು ಭಾರತೀಯ ಪೊಲೀಸ್ ಸೇವೆ(ಐಪಿಎಸ್)ಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ ಮತ್ತು ಅವರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಎರಡನ್ನೂ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಾರದು.

ತೆಲಂಗಾಣ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ (Eenadu)

ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಇಲಾಖೆಗಳ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾದ ಮಹಿಳೆಯರು : ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಮಹಿಳಾ ಐಪಿಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತೆಲಂಗಾಣ ಗೃಹ ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಆಡಳಿತ ಇಲಾಖೆಯಡಿ ಆರು ಪ್ರಮುಖ ಇಲಾಖೆಗಳ ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತಿರುವುದು ಮತ್ತೊಂದು ಗಮನಾರ್ಹದ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ. ಒಂದೆಡೆ ಭಾರತೀಯ ಪೊಲೀಸ್ ಸೇವೆ(ಐಪಿಎಸ್)ಗೆ ಸೇರುವ ಮಹಿಳೆಯರ ಸಂಖ್ಯೆ ಕ್ರಮೇಣ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಅವರು ಪ್ರಮುಖ ಇಲಾಖೆಗಳ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಯುಕ್ತ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಇಲಾಖೆಗಳ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿರುವುದು ಇದೇ ಮೊದಲು ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಕೂಡ ಇದೆ.

ತೆಲಂಗಾಣ ಕಾರಾಗೃಹ ಇಲಾಖೆ (Eenadu)

ಎಸಿಬಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥೆಯಾಗಿ ಮೊದಲ ಮಹಿಳೆ ಚಾರುಸಿನ್ಹಾ : ಮಹತ್ವದ ಇಲಾಖೆಗಳನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಮಹಿಳಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪೈಕಿ ಚಾರುಸಿನ್ಹಾ ಪ್ರಮುಖರು. 1996ರ ಬ್ಯಾಚ್​ನ ಐಪಿಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿರುವ ಚಾರುಸಿನ್ಹಾ, ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ನಿಗ್ರಹ ದಳದ (ACB) ಮೊದಲ ಮಹಿಳಾ ಡಿಜಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. 2014ರಲ್ಲಿ ತೆಲಂಗಾಣ ಸಿಐಡಿಯ ಮೊದಲ ಮಹಿಳಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥೆಯಾಗಿ ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಂಡ ಚಾರುಸಿನ್ಹಾ, ಆಗಿನ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ನಿವೃತ್ತರಾದ ನಂತರ, ಇನ್ನೂ ಐಜಿ ಆಗಿದ್ದರೂ ಸಹ, ಅವರು ಆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡರು. ನಂತರ, ಕೇಂದ್ರ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದ ಚಾರುಸಿನ್ಹಾ ಬಿಹಾರ, ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ ಮತ್ತು ಸಿಆರ್‌ಪಿಎಫ್‌ನ ದಕ್ಷಿಣ ವಲಯಗಳ ಮುಖ್ಯಸ್ಥೆಯಾಗಿ ಮೊದಲ ಮಹಿಳಾ ಐಪಿಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಆಗಿಯೂ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. 7 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತೆಲಂಗಾಣ ಕೇಡರ್‌ಗೆ ಮರಳಿದ ಚಾರುಸಿನ್ಹಾ ಅವರಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಇಲಾಖೆಗಳ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ವಹಿಸಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಅವರು ಸಿಐಡಿ, ಮಹಿಳಾ ಸುರಕ್ಷತಾ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು ಶೀ - ಟೀಮ್‌ನ ಮೂರು ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತಿದ್ದು, ಇದರೊಂದಿಗೆ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ನಿಗ್ರಹ ದಳದ (ಎಸಿಬಿ) ಡಿಜಿಯಾಗಿಯೂ ಮುಂದುವರೆದಿದ್ದಾರೆ.

ತೆಲಂಗಾಣ ಕಾರಾಗೃಹ ಇಲಾಖೆ (Eenadu)

ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಶಿಖಾ ಗೋಯಲ್: ಪ್ರಮುಖ ಮಹಿಳಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪೈಕಿ ಶಿಖಾ ಗೋಯಲ್ ಮತ್ತೊಬ್ಬರು. ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ 1994ರ ಬ್ಯಾಚ್​ನ ಐಪಿಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿರುವ ಶಿಖಾ ಗೋಯಲ್, ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ ಕೇಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದವರು. ನಂತರ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ಕೇಡರ್‌ಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆಗೊಂಡರು. ರಾಜ್ಯ ವಿಭಜನೆಯ ನಂತರ, ಅವರು ತೆಲಂಗಾಣಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದರು. ಅವರು ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕಮಿಷನರೇಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಪರಾಧ ವಿಭಾಗದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಡಿಜಿಪಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ, ಸಿಐಡಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿ ಹಲವಾರು ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನೂ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಸೈಬರ್ ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿ ಬ್ಯೂರೋದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿ ಅಂತಾರಾಜ್ಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳ ಮೂಲಕ ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧ ಗ್ಯಾಂಗ್‌ಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೆಸರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೈಬರ್ ಹಣ ಅಪರಾಧಿಗಳನ್ನು ತಲುಪದಂತೆ ತಡೆಯುವಲ್ಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಹಿಳಾ ಸುರಕ್ಷತಾ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿಯೂ ಅವರು ತಮ್ಮ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಅವರು ಟಿಜಿಸಿಎಸ್‌ಬಿಯ ನಿರ್ದೇಶಕಿಯಾಗಿದ್ದು, ವಿಜಿಲೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಜಾರಿ ಡಿಜಿಯ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಹುದ್ದೆಗೆ ನೇಮಕಗೊಂಡ ಮೊದಲ ಮಹಿಳಾ ಐಪಿಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ತೆಲಂಗಾಣ ಸೈಬರ್ ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿ ಬ್ಯೂರೋ (Eenadu)

ಎಸ್‌ಐಬಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥೆಯಾಗಿ ಸುಮತಿ ರೆಡ್ಡಿ: 2006ರ ಬ್ಯಾಚ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಎಸ್‌ಪಿಯಾಗಿ ಐಪಿಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯಾದ ಬಡಗುಲ ಸುಮತಿ ರೆಡ್ಡಿ, ಡಿಎಸ್‌ಪಿ ಆಗಿದ್ದಾಗಿನಿಂದಲೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷ ಗುಪ್ತಚರ ಶಾಖೆಯ (ಎಸ್‌ಐಬಿ) ಮುಖ್ಯಸ್ಥೆಯಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಈಗ ಅಪರೂಪದ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಎಸ್‌ಐಬಿ ತೆಲಂಗಾಣ ಗುಪ್ತಚರದ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗವಾಗಿದ್ದರೂ, ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಎಸ್‌ಐಬಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಮನ್ನಣೆ ಇದೆ ಎಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಕ್ಸಲ್​ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುವ ಇಲಾಖೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥೆಯಾಗಿ ಯಾವುದೇ ರಾಜ್ಯವು ಮಹಿಳಾ ಐಪಿಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ಆ ಹುದ್ದೆಗೆ ನೇಮಕಗೊಂಡ ಮೊದಲ ಮಹಿಳೆ ಸುಮತಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ 2023ರಲ್ಲಿ ಐಜಿಯಾಗಿ ಈ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡ ಅವರು, ನಕ್ಸಲ್ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಶೀ ಟೀಮ್ ಇಲಾಖೆ (Eenadu)

ಮಹಿಳಾ ಸುರಕ್ಷತಾ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಿಲಕ್ರಾ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ : 1995ರ ಬ್ಯಾಚ್‌ನ ಸದಸ್ಯೆ ಸ್ವಾತಿಲಕ್ರಾ, ತೆಲಂಗಾಣ ಮಹಿಳಾ ಸುರಕ್ಷತಾ ಇಲಾಖೆ ಬಲಪಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದರು. ಪ್ರತ್ಯೇಕ ರಾಜ್ಯ ರಚನೆಯ ನಂತರ, ಅಂದಿನ ಸರ್ಕಾರವು ಮಹಿಳಾ ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿದ್ದಲ್ಲದೇ ಶೀ ತಂಡಗಳನ್ನು ರಚಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡಿತು. ಅಂದಿನಿಂದ, ಸ್ವಾತಿಲಕ್ರಾ ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಆ ಇಲಾಖೆಯ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕಮಿಷನರೇಟ್‌ನಿಂದ ಶೀ ತಂಡಗಳನ್ನು ಇಡೀ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ವಿಸ್ತರಿಸುವಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಮಹಿಳಾ ಸುರಕ್ಷತಾ ಇಲಾಖೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಹಲವಾರು ಮಾಡ್ಯೂಲ್‌ಗಳನ್ನು ರಚಿಸುವಲ್ಲಿ ಅವರು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಅನೇಕ ರಾಜ್ಯಗಳು ಈ ಇಲಾಖೆಯನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿವೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಅವರು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಗೃಹರಕ್ಷಕ ದಳ ಇಲಾಖೆಗಳ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಡಿಜಿಪಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ, ನಿರ್ಣಾಯಕ ವಿಶೇಷ ರಕ್ಷಣಾ ಪಡೆಯ ಡಿಜಿ ಕೂಡ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.

ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ನಿಗ್ರಹ ಇಲಾಖೆ (Eenadu)

ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥೆಯಾಗಿ ಮೊದಲ ಮಹಿಳೆ: ಜಾರ್ಖಂಡ್‌ನ ಅಭಿಲಾಷಾ ಬಿಸ್ಟ್ 1994ರ ಬ್ಯಾಚ್ ಐಪಿಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಸೇವೆಗೆ ಸೇರಿದರು. ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ತೆಲಂಗಾಣ ಪೊಲೀಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ನಿರ್ದೇಶಕಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಾನ್ಸ್​ಟೇಬಲ್​ಗಳಿಂದ ಡಿಎಸ್‌ಪಿಗಳವರೆಗೆ ರಾಜ್ಯ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದವರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. 1986ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾದ ಈ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಮೊದಲ ಮಹಿಳಾ ನಿರ್ದೇಶಕಿಯಾದರು ಇವರೇ. ಡಿಸೆಂಬರ್ 2023ರಿಂದ ಫೆಬ್ರವರಿ 2025 ರವರೆಗೆ ಅವರು ಅಕಾಡೆಮಿ ನಿರ್ದೇಶಕಿಯಾಗಿ ಮುಂದುವರೆದರು. ಸಿಎಟಿ ಆದೇಶಗಳೊಂದಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳು ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಜೂನ್‌ನಲ್ಲಿ ತೆಲಂಗಾಣಕ್ಕೆ ಮರಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ಅವರು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ತೆಲಂಗಾಣ ವಿಶೇಷ ಪೊಲೀಸ್ (ಟಿಜಿಎಸ್‌ಪಿ) ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿಯೂ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವುದು ಗಮನಾರ್ಹ.

ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ನಿಗ್ರಹ ಇಲಾಖೆ (Eenadu)

ಕಾರಾಗೃಹ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಣತಿ: ಡಾ. ಸೌಮ್ಯ ಮಿಶ್ರಾ ಅವರು ಒಡಿಶಾದಿಂದ ಐಪಿಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಮೊದಲ ಮಹಿಳೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. 1994ರ ಬ್ಯಾಚ್‌ನ ಸದಸ್ಯೆಯಾಗಿದ್ದ ಅವರು, ಸಂಯುಕ್ತ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಕರೀಂನಗರ, ವಿಜಯವಾಡ, ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣಂ, ವಿಜಯನಗರಂ ಮತ್ತು ವಾರಂಗಲ್ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಎಸ್‌ಪಿ ಮತ್ತು ಎಸ್‌ಪಿಯಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ವಾರಂಗಲ್ ಎಸ್‌ಪಿಯಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದಾಗ, ಶರಣಾದ ನಕ್ಸಲರಿಗೆ ಪುನರ್ವಸತಿ ನೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತಂದರು ಮತ್ತು ಅನೇಕರು ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿಗೆ ಸೇರಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟರು. ಡಾ. ಸೌಮ್ಯ ಮಿಶ್ರಾ ಡಿಸೆಂಬರ್ 2023ರಿಂದ ತೆಲಂಗಾಣ ಕಾರಾಗೃಹ ಇಲಾಖೆಯ ಡಿಜಿಯಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೊಸ ಕಾರಾಗೃಹಗಳ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮತ್ತು ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಕೈದಿಗಳ ಕಲ್ಯಾಣದಂತಹ ಅನೇಕ ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಮೂಲಕ ಡಾ. ಸೌಮ್ಯ ಮಿಶ್ರಾ ಅವರು ತಮ್ಮ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಅ.17ರಂದು​ 77ನೇ ಬ್ಯಾಚ್ ಪಾಸ್​ ಔಟ್​ ಪರೇಡ್:​174 ರಲ್ಲಿ 62 ಮಹಿಳೆಯರು: ಐಪಿಎಸ್‌ನಲ್ಲಿ Women ಆಫೀಸರ್ಸ್​ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ

