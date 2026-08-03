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ಸೇಲಂ: ಖಾಸಗಿ ಕಾರ್ಖಾನೆಯಲ್ಲಿ ರಾಸಾಯನಿಕ ಅನಿಲ ಸೋರಿಕೆ; 11 ಮಂದಿ ಅಸ್ವಸ್ಥ

ಕಾರ್ಖಾನೆಯಲ್ಲಿ ಉಂಟಾದ ವಿದ್ಯುತ್​ ದೋಷದಿಂದಾಗಿ ಅಲ್ಲಿರಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಕ್ಲೋರಿನ್​ ಪುಡಿ ಹೊತ್ತಿ ಉರಿದಿದ್ದು, ರಾಸಾಯನಿಕ ಅನಿಲ ಉಸಿರಾಡಿದ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಪ್ರಜ್ಞೆ ತಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ.

Gas leak at a private factory near Attur
ಬೆಂಕಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತಿರುವ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿ (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 3, 2026 at 10:32 AM IST

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ಸೇಲಂ (ತಮಿಳುನಾಡು): ಇಲ್ಲಿನ ಸ್ಥಳೀಯ ಕಾರ್ಖಾನೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ರಾಸಾಯನಿಕ ಅನಿಲ ಸೋರಿಕೆಯಾಗಿ 11 ಮಂದಿ ಅಸ್ವಸ್ಥಗೊಂಡಿದ್ದು, ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅವರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮೇಲೆ ನಿಗಾ ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಆತ್ತೂರ್ ಸಮೀಪವಿರುವ ಸಾಗೋ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಈ ದುರ್ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಸೇಲಂ ಜಿಲ್ಲೆಯ ತಲೈವಾಸಲ್ ಬಳಿ ಸದಾಶಿವಪುರಂನ ಧರ್ಮಲಿಂಗಂ ಎಂಬುವರ ಸಾಗೋ ಕಾರ್ಖಾನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. 20 ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲದಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಕಾರ್ಖಾನೆಯ ಒಂದು ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ 15 ಚೀಲದ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಪುಡಿಯ ಇರಿಸಲಾಗಿತ್ತು.

ಆಗಸ್ಟ್ 2ರಂದು ಕಾರ್ಖಾನೆಯ ಗೋದಾಮಿನಲ್ಲಿ 18 ಮಂದಿ ಎಂದಿನಂತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಆಗ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾಗಿ, ಅಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಚೀಲಗಳಿಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹೊತ್ತಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಉಂಟಾದ ಹೊಗೆ ಕೋಣೆಯಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ಆವರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ರಾಸಾಯನಿಕ ಹೊಗೆಯನ್ನು ಸಹಿಸಲಾಗದೇ ಕೆಲಸಗಾರರು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಗೆ ಓಡಿದ್ದಾರೆ.

ಆದಾಗ್ಯೂ 11 ಮಂದಿ ಈ ವಾಸನೆ ಸೇವಿಸಿದ್ದರ ಪರಿಣಾಮ ಅಲ್ಲಿಯೆ ಪ್ರಜ್ಞೆ ತಪ್ಪಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸಹ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಅವರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿ, ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಆತ್ತೂರಿನ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದು, ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ತೀವ್ರ ನಿಗಾ ಘಟಕಕ್ಕೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮುಂದುವರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಅಪಘಾತದ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದ ಕೂಡಲೇ ಅತ್ತೂರು ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಧಾವಿಸಿ, ಸುಮಾರು ಒಂದೂವರೆ ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿ, ಗೋದಾಮಿನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ಹತೋಟಿಗೆ ತಂದರು. ಇದೇ ವೇಳೆ, ಸಹಾಯಕ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ತಮಿಳ್ಮಣಿ, ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ 11 ಮಂದಿಯನ್ನು ಖುದ್ದಾಗಿ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯದ ಕುರಿತು ವಿಚಾರಿಸಿದರು.

ಕಟ್ಟುಕೊಟ್ಟೈ ಕಂದಾಯ ನಿರೀಕ್ಷಕಿ ಜಯಾ ಚಿತ್ರಾ ಮತ್ತು ಸದಾಶಿವಪುರಂ ಗ್ರಾಮ ಆಡಳಿತ ಅಧಿಕಾರಿ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಘಟನಾ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದರು. ಸಾಗೋ ಕಾರ್ಖಾನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಈ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಅಪಘಾತವು ಆತ್ತೂರು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಮೂಡಿಸಿತು.

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PRIVATE FACTORY NEAR ATTUR
GAS LEAK AT A PRIVATE FACTORY

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