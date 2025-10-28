10,000 ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ಹಳೆಯದಾದ ಶಿಲಾ ವರ್ಣಚಿತ್ರ ಪತ್ತೆ; ಆದಿಮಾನವನ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಹಂತಗಳು ಬಹಿರಂಗ
ಸಾಗರ್ನ ಮಾಧೆಯ್ಯ ಗೌಡ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದಿರುವ 10 ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ಹಳೆಯದಾದ ಶಿಲಾ ವರ್ಣಚಿತ್ರಗಳು ಆದಿಮಾನವನ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಹಂತಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುತ್ತಿವೆ.
Published : October 28, 2025 at 9:45 AM IST
ಸಾಗರ್ (ಮದ್ಯಪ್ರದೇಶ) : ಭಾಷೆ ಮತ್ತು ಲಿಪಿ ಇನ್ನೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಗದಿದ್ದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಚೀನ ಮಾನವರು ತಮ್ಮ ಕಥೆಗಳನ್ನು ವರ್ಣಚಿತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ವರ್ಣಚಿತ್ರಗಳು ಅವರು ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿವೆ. ಈ ಶಿಲಾ ವರ್ಣಚಿತ್ರಗಳು ಪ್ರಾಚೀನ ಮಾನವರು ಹೇಗೆ ವಿಕಸನಗೊಂಡರು ಮತ್ತು ಅವರು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಕಾಲ ಇದ್ದರು ಎಂಬುದನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುತ್ತವೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಸುತ್ತಲಿನ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡರು ಮತ್ತು ಬಳಸಿಕೊಂಡರು ಎಂಬುದನ್ನು ಸಹ ಅವು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುತ್ತವೆ. ಮಾನವ ವಿಕಾಸದ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳುವ ಶಿಲಾ ವರ್ಣ ಚಿತ್ರಗಳು ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿವೆ.
ಶಿಲಾ ವರ್ಣಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಆದಿಮಾನವರ ಭಾಷೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ: ಇತಿಹಾಸಕಾರರು ಶಿಲಾ ವರ್ಣಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಪ್ರಾಚೀನ ಮಾನವರ ಭಾಷೆ ಮತ್ತು ಲಿಪಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ವರ್ಣಚಿತ್ರಗಳು ಕಂಡುಬರುವ ಶಿಲಾ ಆಶ್ರಯಗಳನ್ನು ಪುಸ್ತಕಗಳೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ, ಬುಂದೇಲ್ಖಂಡದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಶಿಲಾ ಆಶ್ರಯಗಳು ಕಂಡು ಬಂದಿರುವ ಅನೇಕ ಸ್ಥಳಗಳಿವೆ. ಇವು ಆದಿಮಾನವರ ವಿಕಸನ ಮತ್ತು ಇತಿಹಾಸದ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳುತ್ತವೆ. ಸಾಗರದಲ್ಲಿರುವ ಅಬ್ಚಂದ್, ಬಿಲಾ ನದಿ ಕಣಿವೆ ಮತ್ತು ಮಾಧೈಯಾ ಗೌಡ್ನಲ್ಲಿ 10,000 ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ಹಳೆಯದಾದ ಶಿಲಾ ವರ್ಣಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಇನ್ನೂ ಕಾಣಬಹುದು.
ದಟ್ಟ ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಬಂಡೆಗಲ್ಲುಗಳು ಪತ್ತೆ : ಸಾಗರ್ನಿಂದ ಸುಮಾರು 25 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ದಟ್ಟವಾದ ಕಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವ ಬೃಹತ್ ಶಿಲಾ ಆಶ್ರಯವನ್ನು ಪುರಾತತ್ತ್ವಜ್ಞರು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಮಾನವ ವಿಕಾಸದ ಕಥೆಯನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವ 10,000 ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ಹಳೆಯದಾದ ಶಿಲಾ ವರ್ಣಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಬೃಹತ್ ಶಿಲಾ ಆಶ್ರಯವು ಮೆಸೊಲಿಥಿಕ್ ಯುಗದಿಂದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಅವಧಿಯವರೆಗಿನ ವರ್ಣಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
ಶಿಲಾ ವರ್ಣಚಿತ್ರಗಳು ಆದಿಮಾನವನ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳುತ್ತವೆ : ಸಾಗರ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪ್ರಾಚೀನ ಭಾರತೀಯ ಇತಿಹಾಸ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಪುರಾತತ್ವ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಡಾ. ನಾಗೇಶ್ ದುಬೆ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, "ಬುಂದೇಲ್ಖಂಡ ಈಗಾಗಲೇ ಶಿಲಾ ವರ್ಣಚಿತ್ರಗಳಿಂದ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಸ್ಥಳಗಳಿವೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಶಿಲಾ ವರ್ಣಚಿತ್ರಗಳು ಕಂಡುಬಂದಿವೆ. ಮಾಧೈಯಾ ಗೌಡ್ ಗ್ರಾಮವು ಸಾಗರ್-ಝಾನ್ಸಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಧಮೋನಿಗೆ 15 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿದೆ. ಗ್ರಾಮದ ಹೆಸರೇ ಸೂಚಿಸುವಂತೆ, ಗೌಡ್ ಬುಡಕಟ್ಟು ಸಮುದಾಯವು ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದೆ'' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
''ಮಾಧೆಯ್ಯ ಗೌಡ್ ಗ್ರಾಮದಿಂದ 3 ಕಿ. ಮೀ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ದಟ್ಟವಾದ ಕಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಶಿಲಾ ಆಶ್ರಯ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ಇತರ ಶಿಲಾ ಆಶ್ರಯಗಳು ಸಹ ಕಂಡುಬಂದಿವೆ. ಆದರೆ ಈ ದೊಡ್ಡ ಶಿಲಾ ಆಶ್ರಯದ ಶಿಲಾ ವರ್ಣಚಿತ್ರಗಳು ಪ್ರಾಚೀನ ಮಾನವರ ಇತಿಹಾಸ, ಸಮಾಜ, ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು, ಆಚರಣೆಗಳು, ಪದ್ಧತಿಗಳು, ಬೇಟೆ ಮತ್ತು ಆಹಾರ ಸಂಗ್ರಹಣೆಯನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಶಿಲಾ ವರ್ಣಚಿತ್ರಗಳು 10,000 ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ಹಳೆಯವು. ಇವುಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಪ್ರಾಚೀನ ಮಾನವರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ನಿರಂತರ ವಿಕಾಸದ ಕಥೆಯನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುತ್ತದೆ'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ದೊರೆತ ಹೆಚ್ಚಿನ ವರ್ಣಚಿತ್ರಗಳು ಶಿಲಾಯುಗದವು : "ಮಾಧೈಯಾ ಗೌಡ್ನಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಶಿಲಾ ಆಶ್ರಯವು ಪಶ್ಚಿಮಕ್ಕೆ ಮುಖ ಮಾಡಿದೆ. ಇದು ಸರಿಸುಮಾರು 30 ಮೀಟರ್ ಉದ್ದ, 3 ಮೀಟರ್ ಅಗಲ ಮತ್ತು ಸುಮಾರು 8 ಮೀಟರ್ ಎತ್ತರವಿದೆ. ಈ ಶಿಲಾ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಕೆಂಪು ಮತ್ತು ಓಚರ್ ಬಣ್ಣಗಳ ವರ್ಣಚಿತ್ರಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಕೆಲವು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಅವಧಿಯ ಕೆಂಪು ಮತ್ತು ಬಿಳಿ ವರ್ಣಚಿತ್ರಗಳು ಸಹ ಕಂಡು ಬಂದಿವೆ. ಈ ವರ್ಣಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವು ಮಧ್ಯ ಶಿಲಾಯುಗದವು. ಇವು ಬೇಟೆ, ನೃತ್ಯ, ಪದ್ಧತಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಹಾರ ಸಂಗ್ರಹವನ್ನು ಚಿತ್ರಿಸುತ್ತವೆ" ಎಂದು ಡಾ. ನಾಗೇಶ್ ದುಬೆ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಅವಧಿಯ ವರ್ಣಚಿತ್ರಗಳು, ಕುದುರೆ ಸವಾರರು, ಆನೆ ಸವಾರರು, ಯುದ್ಧಗಳು, ಗುರಾಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಕತ್ತಿಗಳನ್ನು ಚಿತ್ರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಬಣ್ಣಗಳ ತಿಳಿವಳಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಕಲೆ ವಿಕಸನಗೊಂಡಿತು : "ಮಾಧೆಯ್ಯ ಗೌಡ್ ಶಿಲಾ ಆಶ್ರಯದ ಶಿಲಾ ವರ್ಣಚಿತ್ರಗಳು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿವೆ. ಏಕೆಂದರೆ, ಈ ಶಿಲಾ ವರ್ಣಚಿತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ, ಮಧ್ಯ ಶಿಲಾಯುಗದಿಂದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಅವಧಿಯವರೆಗಿನ ಮಾನವ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಕಥೆಯನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಆದಿಮಾನವನ ಶಿಲಾ ವರ್ಣಚಿತ್ರಗಳು ಸಹ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದವು. ಆದಿಮಾನವನು ಚಿತ್ರಕಲೆ ಮತ್ತು ಬಣ್ಣಗಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ಅವನು ಶಿಲಾ ವರ್ಣಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಕಲೆಯನ್ನು ಸಹ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದನು" ಎಂದು ಡಾ. ನಾಗೇಶ್ ದುಬೆ ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಸಮೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವು ರಹಸ್ಯಗಳು ಬಹಿರಂಗಗೊಳ್ಳಬಹುದು : ಮಾಧೆಯ್ಯ ಗೌಡ್ ಶಿಲಾ ವರ್ಣಚಿತ್ರಗಳ ಶ್ರೀಮಂತ ವಸ್ತುಸಂಗ್ರಹಾಲಯವಾಗಿದೆ. ಶಿಲಾ ವರ್ಣಚಿತ್ರಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇದು ಸಾಗರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎರಡನೇ ಶ್ರೀಮಂತ ಸ್ಥಳವಾಗಿದೆ. ಸರ್ಕಾರವು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸಮೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಿದರೆ, ಆದಿಮಾನವನ ಅನೇಕ ರಹಸ್ಯಗಳು ಬಹಿರಂಗಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
