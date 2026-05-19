ಅಪರಾಧಿಗಳಿಗೆ ಶತ್ರು ಈ ಗೆಲಿಲಿಯೋ : 119 ಕ್ರಿಮಿನಲ್​ಗಳನ್ನ ಜೈಲಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದ ಶ್ವಾನ: ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಎಸಿ, ಕೂಲರ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ

ಬೆಲ್ಜಿಯಂನ ಮಾಲಿನೋಯಿಸ್ ತಳಿಯ ಸ್ನಿಫರ್ ನಾಯಿ ಗೆಲಿಲಿಯೋ, ನೌರದೇಹಿ ಹುಲಿ ಅಭಯಾರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯ ಅಪರಾಧಿಗಳ ಬದ್ಧ ವೈರಿಯಾಗಿದ್ದು, ಈಗಾಗಲೇ 119 ಅರಣ್ಯ ಅಪರಾಧಿಗಳನ್ನು ಜೈಲಿಗೆ ಹಾಕಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ.

ಶ್ವಾನ ಗೆಲಿಲಿಯೋ
Published : May 19, 2026 at 2:58 PM IST

ಸಾಗರ್ (ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶ) : ಅಮೆರಿಕದ ಕಮಾಂಡೋಗಳಿಗೆ ಒಸಾಮಾ ಬಿನ್ ಲಾಡೆನ್ ಅವರನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ ಬೆಲ್ಜಿಯಂನ ಮಾಲಿನೋಯಿಸ್ ತಳಿಯ ಸ್ನಿಫರ್ ಶ್ವಾನ ಗೆಲಿಲಿಯೋ, ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಕಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ವನ್ಯಜೀವಿಗಳ ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆ ಮತ್ತು ಬೇಟೆಯಾಡುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಅರಣ್ಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.

ಗೆಲಿಲಿಯೋ ಎಂಬ 9 ವರ್ಷದ ನಾಯಿ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಹುಲಿ ಮೀಸಲು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯ ಅಪರಾಧಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

ಬೆಲ್ಜಿಯಂನ ಸ್ನಿಫರ್ ನಾಯಿಯು ಬುಂದೇಲ್‌ಖಂಡದ ತೀವ್ರ ಶಾಖದಿಂದ ಬಳಲದಂತೆ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ವಿಶೇಷ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಗೆಲಿಲಿಯೋಗಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಮೋರಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಶಾಖದಿಂದ ಅದನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು, ಎಸಿ ಮತ್ತು ಕೂಲರ್‌ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಗೆಲಿಲಿಯೊನ ಆಹಾರಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಗಮನ ಹರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಅದು ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು, ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹಾಲು ಮತ್ತು ಬ್ರೆಡ್ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಂಜೆ ಮಾಂಸದೊಂದಿಗೆ ಹಸಿರು ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಗೆಲಿಲಿಯೋವನ್ನು ತಂಪಾಗಿಡಲು ಹ್ಯಾಂಡ್ಲರ್‌ಗಳು ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬುಂದೇಲ್‌ಖಂಡದಲ್ಲಿ ಉಷ್ಣತೆಯು ಹಾನಿಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಜನರು ಶಾಖದಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ವಿವಿಧ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತೀವ್ರವಾದ ಶಾಖದಿಂದಾಗಿ ಜನರು ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗೆ ಹೋಗದ ಕಾರಣ ಹಗಲಿನಲ್ಲಿ ಬೀದಿಗಳು ನಿರ್ಜನವಾಗಿರುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಹುಲಿ ಮೀಸಲು ಪ್ರದೇಶವಾದ ವೀರಾಂಗನಾ ರಾಣಿ ದುರ್ಗಾವತಿ (ನೌರದೇಹಿ) ಹುಲಿ ಮೀಸಲು ಪ್ರದೇಶದ ಬೆಲ್ಜಿಯಂ ತಳಿಯ ಸ್ನಿಫರ್ ನಾಯಿ ಗೆಲಿಲಿಯೋಗೆ ವಿಶೇಷ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಅಪರಾಧಿಗಳಿಗೆ ಸಿಂಹಸ್ವಪ್ನವಾಗಿರುವ ಗೆಲಿಲಿಯೋಗೆ ಭಾರಿ ಆತಿಥ್ಯ:ಹವಾಮಾನಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಗೆಲಿಲಿಯೋಗೆ ಕೂಲರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಎಸಿಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಾಯಿ ನಿರ್ವಾಹಕ ಪ್ರೀತಮ್ ಅಹಿರ್ವಾಲ್ ಎಂಬುವವರು ಗೆಲಿಲಿಯೋಗೆ ಒದ್ದೆಯಾದ ಟವಲ್‌ನಿಂದ ತಂಪಾಗಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಗೆಲಿಲಿಯೋನನ್ನು ತಂಪಾಗಿಡಲು ಮಾಡಿದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ, ಬೇಸಿಗೆಯ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಅವನ ಆಹಾರವು ಸುಲಭವಾಗಿ ಜೀರ್ಣವಾಗುವಂತೆ ಮತ್ತು ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಗೆಲಿಲಿಯೋಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹಾಲು ಮತ್ತು ಬ್ರೆಡ್ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ನೌರದೇಹಿ ಶ್ವಾನ ದಳದ ಗೆಲಿಲಿಯೋ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಗೆಲಿಲಿಯೋ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಗೂ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನ ಶ್ವಾನವಾಗಿದೆ. ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಪೊಲೀಸರು ಇಕ್ಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದಾಗ, ಅವರು ಗೆಲಿಲಿಯೋನ ಸಹಾಯವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಗೆಲಿಲಿಯೋ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ 74 ಅರಣ್ಯ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಿದ್ದಾನೆ ಮತ್ತು 119 ಅರಣ್ಯ ಅಪರಾಧಿಗಳನ್ನು ಜೈಲಿಗೆ ಕಳುಹಿಸುವಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ.

