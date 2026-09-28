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ಅರಳಿ ಮರದ ಎಲೆಯಲ್ಲಿ ಅರಳಿದ ಜಿನವಾಣಿ: ಲಿಮ್ಕಾ, ಇಂಡಿಯಾ ಬುಕ್ ಆಫ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಜೈನ ಮುನಿಗಳ ಅದ್ಭುತ ಕಲೆ!

ಅರಳಿ ಎಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಜೈನ ಧರ್ಮದ ಬೋಧನೆಗಳನ್ನು ಸುಂದರ ಚಿತ್ರಗಳ ಸಹಿತ ಕೆತ್ತಿರುವ ಜೈನ ಸನ್ಯಾಸಿ ಶುದ್ಧಾತ್ಮ ಸಾಗರ್ ಅವರ ನೂತನ ಕಲ್ಪನೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿವೆ.

JAIN MUNI SHUDDHATMA MAHARAJ PEEPAL LEAF ART LIMCA BOOK RECORD
ಸಾಗರದ ಶುದ್ಧಾತ್ಮ ಸಾಗರ್ ಮಹಾರಾಜ್ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 28, 2026 at 11:05 AM IST

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ಸಾಗರ (ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ): ಜೈನ ಸನ್ಯಾಸಿಯೊಬ್ಬರು ಅರಳಿ ಎಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಜಿನಶಾಸನ ಮತ್ತು ಅಪರೂಪದ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸುವ ಮೂಲಕ 'ಲಿಮ್ಕಾ ಬುಕ್ ಆಫ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್' ಮತ್ತು 'ಇಂಡಿಯಾ ಬುಕ್ ಆಫ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್‌'ನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಸಾಗರದ ಶುದ್ಧಾತ್ಮ ಸಾಗರ್ ಮಹಾರಾಜ್ ಹೀಗೊಂದು ಅದ್ಭುತ ಕಲೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದವರು. ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಬ್ಲೇಡ್ ಸಹಾಯದಿಂದ ಅರಳಿ ಮರದ ಎಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಜೈನ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರ, ಜೀವನ ವಿಧಾನ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಕೆತ್ತುವ ಮೂಲಕ ಅವರು ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. 300ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಅರಳಿ ಎಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಕೆತ್ತಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಜೈನ ಶಾಸನಗಳನ್ನು ಇರಿಸಿದ ಏಕೈಕ ಕಲಾವಿದರಾಗಿ ಅವರು ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

16ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯದ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು 23ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸನ್ಯಾಸಿಯಾದ ಶುದ್ಧಾತ್ಮ ಸಾಗರ್ ಮಹಾರಾಜ್, ಜೈನ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರದ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಿಸರ್ಗದತ್ತವಾಗಿ ಸಿಗುವ ಅರಳಿ ಮರದ ಎಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಜೀವನ (ಜಿನ) ಸಾರದ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾಗಿ ಬಿಡಿಸುವ ಈ ವಿಶಿಷ್ಟ ಕೌಶಲ್ಯದಿಂದ ದೇಶ-ವಿದೇಶದಲ್ಲೂ ಅವರು ಹೆಸರು ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

Gaurabai jain temple Leaf Art Exhibitions, jain muni shuddhatma maharaj peepal leaf art limca book record
ಅರಳಿ ಮರದ ಎಲೆಯಲ್ಲಿ ಅರಳಿದ ಜಿನವಾಣಿ (ETV Bharat)

ತಮ್ಮ ಕಲಾತ್ಮಕ ಕೌಶಲ್ಯಗಳಿಗೂ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿರುವ ಮುನಿಗಳು, ಈ ಕಲೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಲಿತುಕೊಂಡೆ? ಈ ಆಸಕ್ತಿ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಹೇಗೆ? ಇದರ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಕುರಿತು ಈಟಿವಿ ಭಾರತದ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಅದು 2022ರ ಸಮಯ. ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಮೇಳೆ ಹೀಗೆ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಅರಳಿ (ಅಶ್ವತ್ಥ) ಮರದ ಕೆಳಗೆ ಕುಳಿತು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆ. ಈ ವೇಳೆ ಮಂಗವೊಂದು ಮರದಿಂದ ಕೆಲವು ಎಲೆಗಳನ್ನು ಬೀಳಿಸಿತು. ಬೀಳಿಸಿದ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಇದರಿಂದ ಏನಾದರೂ ಉಪಯೋಗವಾಗುತ್ತಾ? ಎಂದು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಈ ಆಲೋಚನೆ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿತು. ಆಗಿನಿಂದ ಎಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಜಿನವಾಣಿಯನ್ನು ಕೆತ್ತಲು ಶುರು ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಮುನಿಗಳು ತಮ್ಮ ಈ ಪ್ರಯತ್ನದ ಆರಂಭಿಕ ದಿನಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Gaurabai jain temple Leaf Art Exhibitions, jain muni shuddhatma maharaj peepal leaf art limca book record
ಲಿಮ್ಕಾ ಬುಕ್ ಆಫ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ (ETV Bharat)

ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಜೈನ ಆಚಾರ್ಯರು ಕಾಡಿನಲ್ಲಿಯೇ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲದೇ ಲಭ್ಯವಿರುವ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಇಂತಹ ಮರದ ಎಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಜಿನವಾಣಿಯನ್ನು (ಜೈನ ಬೋಧನೆ) ಬರೆಯುತ್ತಿದ್ದರು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಅರಿತುಕೊಂಡೆ. ಅದನ್ನು ಈಗ ಮಾಡಬಹುದಲ್ಲವೇ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಜೈನ ಗ್ರಂಥಗಳ ಸಾರ(ಜಿನವಾಣಿ)ವನ್ನು ಎಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಬರೆಯಲು (ಕೆತ್ತಲು) ಶುರು ಮಾಡಿದೆ. ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ, 'ತತ್ವಾರ್ಥ ಸೂತ್ರ', 'ಭಕ್ತಮರ ಸ್ತೋತ್ರಂ', 'ಸ್ವರೂಪ ಸಂಬೋಧನ' ಮತ್ತು 'ಸಿದ್ಧಿ ಯಂತ್ರ'ದಂತಹ ಜೈನ ಧಾರ್ಮಿಕ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಎಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತಿದೆ. ಹೀಗೆ ಈ ಕಲಾ ಪ್ರಯಾಣ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು ಎಂದು ಮುನಿಗಳು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

2023ರಲ್ಲಿ ಈ ಕಲ್ಪನೆಯು ಹೆಚ್ಚು ವಿಸ್ತಾರವಾದ ರೂಪವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತು. ಪನ್ನಾದಲ್ಲಿ, ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಬ್ಲೇಡ್ ಬಳಸಿ ಎಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಸಿದ್ಧ ಭಗವಾನರ ಸಂದೇಶ ಸಹಿತ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಕೇವಲ 20 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ರಚಿಸಿದೆ. ಇದು 10 ರಿಂದ 12 ವರ್ಣಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದು, ಎಲ್ಲವೂ ಜೈನ ಧರ್ಮದ ಕುಂಡ್ಕುಂಡ್ ಸ್ವಾಮಿಯ ಜೀವನ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ನಂತರ ತಮ್ಮ ಗುರುಪರಂಪರೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಚಿತ್ರಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಅನೇಕ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಚಿತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಕೆತ್ತಿ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದೆ. ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ, ಈ ಕಲೆ ವಿಶೇಷ ಮನ್ನಣೆಯನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟಿತು. 2024ರಲ್ಲಿ ಡೆಹ್ರಾಡೂನ್ ಹಾಗೂ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಖಟೌಲಿಯಲ್ಲಿ 2025ರಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಇಂದೋರ್‌ನಲ್ಲಿ ಇವುಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಇಡಲಾಯಿತು. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಈ ಚಿತ್ರಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನವು ಸಾಗರ್‌ನ ಕತ್ರಾ ಬಜಾರ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಗೌರಬಾಯಿ ಜೈನ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ, ಸುಮಾರು 300 ಎಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಸಂದೇಶ ಸಹಿತ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿರುವೆ. ತಮ್ಮ ಈ ಪ್ರಯತ್ನ ಲಿಮ್ಕಾ ಬುಕ್ ಆಫ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇಂಡಿಯಾ ಬುಕ್ ಆಫ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇರಿವೆ ಎಂದು ಶ್ರೀಗಳು ತಮ್ಮ ಈ ಪಯಣದ ಕುರಿತು ವಿವರಣೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

Gaurabai jain temple Leaf Art Exhibitions, jain muni shuddhatma maharaj peepal leaf art limca book record
ಅರಳಿ ಮರದ ಎಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ನಕ್ಷೆ (ETV Bharat)

ತಾವು ರಚಿಸಿದ ವರ್ಣಚಿತ್ರಗಳು ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಮಾನವ ಜೀವನ, ಕುಟುಂಬ ಸಂಬಂಧಗಳು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂದೇಶಗಳು ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಸಹ ಒಳಗೊಂಡಿವೆ. ಜೈನ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ, ನರಕದ ದರ್ಶನ, ಯೋಗದ ಏಳು ಚಕ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಮಾನವ ಜೀವನದ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಈ ಎಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತಲಾಗಿದೆ. ನೀರಿನ ಗುಳ್ಳೆಗಳನ್ನು ಊದುವ ಹುಡುಗಿಯ ಚಿತ್ರಕಲೆಗೆ ವಿಶೇಷ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸಿಕ್ಕಿತು. ನೀರಿನ ಗುಳ್ಳೆಗಳಂತೆ ಮಾನವ ಜೀವನವೂ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಎಂಬ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಈ ಚಿತ್ರಕಲೆಯಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. ನೃತ್ಯ ಮಾಡುವ ಹುಡುಗಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ದೇಶಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಿಂಬಿಸುವ ಅನೇಕ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿರುವೆ ಎಂದು ಮುನಿಗಳು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಏಕೈಕ ಜೈನ ಸನ್ಯಾಸಿ: ಎಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ವರ್ಣಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ರಚಿಸುವ ಅನೇಕ ಕಲಾವಿದರಿದ್ದರೂ ಜೈನ ಸನ್ಯಾಸಿಯಾಗಿರುವ ಶುದ್ಧಾತ್ಮ ಸಾಗರ್ ಮಹಾರಾಜ್ ಅವರು ಜೈನ ಧರ್ಮದ ಬೋಧನೆಗಳನ್ನು ಅರಳಿ ಮರದ ಎಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತಿದ ಏಕೈಕ ಕಲಾವಿದರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ಈವರೆಗೂ ಯಾರೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಈ ಜೈನ ಸನ್ಯಾಸಿಯ ಕಲೆಯನ್ನು ಲಿಮ್ಕಾ ಮತ್ತು ಇಂಡಿಯಾ ಬುಕ್ ಆಫ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ಸಂಯೋಜಕ ಸುನಿಲ್ ಜೈನ್ ಪದವಾರ್.

Gaurabai jain temple Leaf Art Exhibitions, jain muni shuddhatma maharaj peepal leaf art limca book record
ಅರಳಿ ಮರದ ಎಲೆಯಲ್ಲಿ ಅರಳಿದ ಜಿನವಾಣಿ (ETV Bharat)

ಮುನಿಗಳು ತಮ್ಮ ಚಾತುರ್ಮಾಸ ಮತ್ತು ವಿಹಾರದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರಚಿಸಿದ ಈ ವರ್ಣಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಜೈನ ದರ್ಶನ ಹಾಗೂ ಜೀವನದ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹಲವು ಅಂಶಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಜನರು ಇದನ್ನು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಗೌರಬಾಯಿ ದಿಗಂಬರ ಜೈನ ದೇವಾಲಯದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ರಾಕೇಶ್ ಜೈನ್.

Gaurabai jain temple Leaf Art Exhibitions, jain muni shuddhatma maharaj peepal leaf art limca book record
ಅರಳಿ ಮರದ ಎಲೆಯಲ್ಲಿ ಅರಳಿದ ಜಿನವಾಣಿ (ETV Bharat)

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಜೈನ ಸಮುದಾಯದ ಹಿತ ಕಾಪಾಡಲು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಬದ್ಧ: ಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್

TAGGED:

LEAF ART LIMCA BOOK RECORD
JAIN MUNI SHUDDHATMA MAHARAJ
ಅರಳಿ ಎಲೆ ಕಲಾ ಪ್ರದರ್ಶನ
ಜೈನ ಸನ್ಯಾಸಿಯ ಜಿನಶಾಸನ
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