ಬಂಜರು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ವಿದೇಶಿ ತಳಿಯ ಮಾವು ಬೆಳೆದ ರೈತ: 1 ಕೆಜಿ 10,000 ರೂ.ಗೆ ಮಾರಾಟ!
ರೈತರೊಬ್ಬರು ಬಂಜರು ಭೂಮಿಯಲ್ಲೇ ವಿದೇಶಿ ತಳಿ ಸೇರಿ 300 ಮಾವಿನ ಮರಗಳನ್ನು ಬೆಳೆದು ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.
Published : May 12, 2026 at 8:18 PM IST
ಸಾಗರ್ (ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ): ರಾಜ್ಘಾಟ್ ಸಂಜಯ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಎಂಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ತಮ್ಮ ಬಂಜರು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಅಪರೂಪದ ವಿದೇಶಿ ತಳಿಯಾದ ಜಪಾನ್ನ ಮಿಯಾಝಾಕಿ ಮತ್ತು ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ನ ರೆಡ್ ಐವರಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಬಗೆಯ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಬೆಳೆದು ಕಮಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸಂಜಯ್ ಅವರ ಮಾವು ಕ್ರಾಂತಿಗೆ ಹಲವರು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. 6 ಎಕರೆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ 300 ಮಾವಿನ ಮರಗಳನ್ನು ನೆಡಲಾಗಿದ್ದು, ಈ ಪೈಕಿ 15-20 ಮಿಯಾಝಾಕಿ ಮರಗಳಿವೆ. ಸದ್ಯ ಅವರ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಲಾದ ಮಾವು ಮುಂಬೈ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧೆಡೆ ರಫ್ತು ಆಗುತ್ತಿದೆ.
ತಮ್ಮ ಮಾವು ಕ್ರಾಂತಿ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿರುವ ಸಂಜಯ್ ಅಗರ್ವಾಲ್, "ಈಗ ಇಳುವರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮಿಯಾಝಾಕಿ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣನ್ನು ಮುಂಬೈಗೆ ಪ್ರತಿ ಕಿಲೋಗ್ರಾಂಗೆ 5,000 ರಿಂದ 10,000 ರೂ.ಗಳವರೆಗೆ ರಫ್ತು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮಿಯಾಝಾಕಿಯ ಹೊರತು, ಅರುಣಿಮಾ, ರೆಡ್ ಐವರಿ, ಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಚಪಾಟಾ ಮತ್ತು ಡಾಗ್ ಮಾವಿನಂತಹ ತಳಿಗಳೂ ಇವೆ. ಇವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ರಫ್ತು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
"ಈ ಭೂಮಿಯನ್ನು ನಾನು ಖರೀದಿಸಿದಾಗ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬಂಜರು ಭೂಮಿಯಾಗಿತ್ತು. ಕೃಷಿಗೆ ಒಗ್ಗುವಂತೆ ಮಾಡಿ ಹದ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಬಳಿಕ ಹಣ್ಣಿನ ಗಿಡಗಳನ್ನು ನೆಟ್ಟೆವು. ಜಪಾನ್ನ ಮಿಯಾಝಾಕಿ ಮತ್ತು ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ನ ರೆಡ್ ಐವರಿ ತಳಿ ಈ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದು ಉತ್ತಮ ಫಲ ನೀಡುತ್ತವೆ ಅಂತ ಅಂದುಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಪಟ್ಟ ಪ್ರಯತ್ನ ಫಲ ನೀಡಿದೆ. ಕೇವಲ ಅವುಗಳಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ಡಾ, ಚೌಸಾ, ತೋತಾಪುರಿ ಮತ್ತು ಹಾಪಸ್ನಂತಹ ಸಾಮಾನ್ಯ ತಳಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಸುಮಾರು 250 ರಿಂದ 300 ಮಾವಿನ ಮರಗಳಿವೆ" ಎಂದು ಅವರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.
ಮಿಯಾಝಾಕಿ ಮತ್ತು ರೆಡ್ ಐವರಿ ಮಾವು ಬೆಳೆಯಲು ತಾವು ಎದುರಿಸಿದ ಸವಾಲುಗಳ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ಸಂಜಯ್, "ಇದಕ್ಕೆ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಕಾಳಜಿ ತುಂಬಾ ಅಗತ್ಯ. ಮೊದಲು ಈ ವಿಧದ ಗಿಡಗಳನ್ನು ನೆಡಲು ಬಯಸಿದಾಗ ಮತ್ತು ಹೊರಗಿನಿಂದ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾನು ವಂಚನೆಗೆ ಬಲಿಯಾದೆ. ನನಗೆ ಮಿಯಾಝಾಕಿ ಮಾವಿನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಧವನ್ನು ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಅದು ಬಳಿಕ ಗೊತ್ತಾಗಿ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾಗೆ ಹೋಗಿ ಸಸಿಗಳನ್ನು ತಂದು ನೆಟ್ಟಿರುವೆ. ಪರಿಸರ ಸವಾಲುಗಳೊಂದಿಗೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸುವುದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಕರವೆಂದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ, ನಾನು ಸುಮಾರು 20 ಮರಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
"ಮಿಯಾಝಾಕಿ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಜಪಾನ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಕಿಲೋಗ್ರಾಂಗೆ ಸುಮಾರು 3,000 ಡಾಲರ್ಗಳಿಗೆ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಭಾರತೀಯ ಕರೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 2.5 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ನಾವು ಅವುಗಳನ್ನು ಮುಂಬೈಗೆ ಪ್ರತಿ ಕಿಲೋಗ್ರಾಂಗೆ 5,000 ರಿಂದ 10,000 ರೂ.ಗಳವರೆಗೆ ಬೆಲೆಗೆ ಕಳುಹಿಸುತ್ತೇವೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ, ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಅದನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ರಫ್ತು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಹಣ್ಣು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ್ದಾಗಿದೆ. ರುಚಿ ಕೂಡ ಇದೆ. ಅರುಣಿಮಾ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೌಲ್ಯವು ಪ್ರತಿ ಕಿಲೋಗ್ರಾಂಗೆ 1,000 ರಿಂದ 1,500 ರೂ.ಗಳವರೆಗೆ ಇದೆ. ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ನ ಕೆಂಪು ಐವರಿ ತಳಿ ಸಹ ಬೆಳೆದಿದ್ದು, ಇದು ಗುಲಾಬಿ-ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣ, ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದು ತುಂಬಾ ಸಿಹಿಯಾಗಿವೆ. ಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಚಪಾಟಾ ಎಂಬ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಮಾವು ಕೂಡ ಇದೆ" ಎಂದು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದರು.
