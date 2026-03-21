ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆ ಸಜೀವ ದಹನ: ಪತಿ ಸೇರಿ ನಾಲ್ವರು ಪ್ರಾಣಾಪಾಯದಿಂದ ಪಾರು!

ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆಂದು ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಅಪಘಾತಕ್ಕೀಡಾದ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಏಕಾಏಕಿ ಬೆಂಕಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು ಈ ದುರಂತ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಆದರೆ, ಮೃತ ಮಹಿಳೆಯ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಮಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

WOMAN BURNED ALIVE
ಮೃತ ಮಹಿಳೆ ಸೀಮಾ (35) (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : March 21, 2026 at 5:05 PM IST

ಸಾಗರ್ (ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ): ಅಪಘಾತಕ್ಕೀಡಾದ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಬೆಂಕಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು ಹೊತ್ತಿ ಉರಿದ ಪರಿಣಾಮ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ಕಾರಿನೊಳಗೆಯೇ ಸಜೀವ ದಹನವಾಗಿರುವ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಸಾಗರ್-ದಾಮೋಹ್ ಹೆದ್ದಾರಿಯ ಚಾನಟೋರಿಯಾ ಟೋಲ್ ಪ್ಲಾಜಾ ಬಳಿ ಈ ಭಯಾನಕ ಘಟನೆ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಸೀಮಾ (35) ಸಜೀವ ದಹನವಾಗಿರುವ ಮಹಿಳೆ.

ಕಾರಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಅವರ ಪತಿ ವೈದ್ಯ ನೀಲೇಶ್ ಕುರ್ಮಿ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಮೂವರು ಪ್ರಾಣಾಪಾಯದಿಂದ ಪಾರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸುದ್ದಿ ತಿಳಿದು ಘಟನಾ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ ಪೊಲೀಸರು, ಶನಿವಾರ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 4 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಈ ಘಟನೆ ಸಂಭವಿಸಿದೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.

ಮೃತ ಮಹಿಳೆಯ ಸಹೋದರ ಲೋಕೇಶ್ ಪಟೇಲ್ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರುವುದು (ETV Bharat)

ಆದರೆ, ಮೃತ ಮಹಿಳೆಯ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಮಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಅಪಘಾತದಿಂದ ಸಂಭವಿಸಿದ ಘಟನೆ ಅಲ್ಲ, ಇದೊಂದು ಪಿತೂರಿ ಆಗಿರಬಹುದು ಎಂದು ಅನುಮಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

MP: Wife burnt alive in car, doctor husband and 3 others safe
ಮೃತ ಮಹಿಳೆ ಸೀಮಾ (35) (ETV Bharat)

ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಘಟನೆ: ಘಟನೆ ಬಗ್ಗೆ ಮೃತ ಮಹಿಳೆಯ ಸಹೋದರ ಲೋಕೇಶ್ ಪಟೇಲ್ ಮಾತನಾಡಿ, ನೀಲೇಶ್ ಕುರ್ಮಿ ಮೇಲೆ ಅನುಮಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ನಿ ಸೀಮಾ ಎದೆನೋವಿನಿಂದ ಅಸ್ವಸ್ಥಳಾಗಿದ್ದು, ಸಾಗರ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಡಾ. ನೀಲೇಶ್ ಕುರ್ಮಿ ​​ತಡರಾತ್ರಿ ನಮಗೆ (ಅತ್ತೆ-ಮಾವ) ಕರೆ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಸುದ್ದಿ ಕೇಳಿ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಕೂಡ ಸಾಗರ್‌ಗೆ ತೆರಳಿತ್ತು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಟಿದ್ದರೆ, ನಾನು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದೆವು. ಆದರೆ, ಮಾರ್ಗ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ, ಚಾನಾ ಟೋರಿಯಾ ಟೋಲ್ ಪ್ಲಾಜಾ ಬಳಿ ತಮ್ಮ ಕಾರು ಅಪಘಾತಕ್ಕೀಡಾಗಿ ಬೆಂಕಿ ಹೊತ್ತಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ನಿಮ್ಮ ಮಗಳು ಸೀಮಾ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿ ಜೀವಂತವಾಗಿ ಸುಟ್ಟುಹೋಗಿರುವುದಾಗಿ ಹಾಗೂ ತಾವು ಪ್ರಾಣಾಪಾಯದಿಂದ ಪಾರಾಗಿರುವುದಾಗಿ ನೀಲೇಶ್ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಘಟನಾ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದು ನೋಡಿದಾಗ ಕಾರು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸುಟ್ಟು ಕರಕಲಾಗಿತ್ತು. ಕಾರಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಐವರ ಪೈಕಿ ನಮ್ಮ ಸಹೋದರಿ ಮಾತ್ರ ಸಜೀವ ದಹನವಾಗಿದ್ದಳು. ಪತಿ ನೀಲೇಶ್ ಕುರ್ಮಿ ಸೇರಿ ನಾಲ್ವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಗಾಯಗಳಾಗಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಪಿತೂರಿ ಅಲ್ಲದೇ ಮತ್ತೇನು ಅಲ್ಲ ಎಂಬ ಅನುಮಾನ ಮೂಡುತ್ತಿದೆ. ತನ್ನ ಸಹೋದರಿ ಮತ್ತು ಆಕೆಯ ವೈದ್ಯ ಪತಿ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಜಗಳವಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಇದು ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತವಲ್ಲ, ಪಿತೂರಿಯ ಭಾಗವಾಗಿ ತನ್ನ ಸಹೋದರಿಯನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಲೋಕೇಶ್ ಪಟೇಲ್ ತನ್ನ ಸಹೋದರಿ ಸಾವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಶಂಕೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಪೊಲೀಸರು (ETV Bharat)

ಸನೋಧ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾಧಿಕಾರಿ ಭರತ್ ಸಿಂಗ್ ಠಾಕೂರ್ ಮಾತನಾಡಿ, "ಬೆಳಗ್ಗೆ 4 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಚಾನಾ ಟೋರಿಯಾ ಟೋಲ್ ಪ್ಲಾಜಾ ಬಳಿ ಕಾರು ಅಪಘಾತಕ್ಕೀಡಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿತು. ಘಟನಾ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ, ಅದು ಗಧಕೋಟದ ಡಾ. ನೀಲೇಶ್ ಪಟೇಲ್ ಅವರಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದೆಂದು ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಅಲ್ಲದೇ ನಾವು ಬರುವಷ್ಟರಲ್ಲೇ ಕಾರು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸುಟ್ಟು ಕರಕಲಾಗಿತ್ತು. ವೈದ್ಯ ನೀಲೇಶ್ ಸೇರಿ ನಾಲ್ವರು ಕಾರಿನಿಂದ ಇಳಿದು ಪ್ರಾಣಾಪಾಯದಿಂದ ಪಾರಾದರೆ, ಅವರ ಪತ್ನಿ ಸೀಮಾ ಕುರ್ಮಿ ​​ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲೇ ಬೆಂಕಿ ಕಾರಿಗೆ ಆವರಿಸಿಕೊಂಡು ಮಹಿಳೆ ಕಾರಿನೊಳಗೆಯೇ ಸಜೀವ ದಹನವಾಗಿರುವುದು ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ಮುಂದಿನ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಕಾರಿಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹೊತ್ತಿಕೊಂಡಿರುವುದು (ETV Bharat)

ಜುನಾ ಗ್ರಾಮದ ನಿವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದ ಸೀಮಾ, ಗಧಕೋಟದ ಸಿಮಾರಿಯಾ ನಿವಾಸಿ ವೈದ್ಯ ನೀಲೇಶ್ ಕುರ್ಮಿ ​​ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದರು. ಘಟನೆ ಬಗ್ಗೆ ಮೃತ ಮಹಿಳೆಯ ಪೋಷಕರು ಅನುಮಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಅಪಘಾತವೋ ಅಥವಾ ಪಿತೂರಿಯೋ ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಘಟನಾ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ವಿಧಿವಿಜ್ಞಾನ ತಂಡವನ್ನು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ತನಿಖೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ನಂತರವೇ ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆ ಹೊರಬರಲಿದೆ. - ಭರತ್ ಸಿಂಗ್ ಠಾಕೂರ್, ಸನೋಧ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾಧಿಕಾರಿ.

