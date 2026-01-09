ಸಾಗರದ ಮಂಗಳಗಿರಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಲಿದೆ ದೇಶದ ಎರಡನೇ ವಿಶಿಷ್ಟ ಜೈನ ದೇವಾಲಯ; ಇದರ ವಿಶೇಷತೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾ?
ಸಾಗರದ ಮಂಗಳಗಿರಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಜೈನ ದೇವಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಲಿದೆ.
ಸಾಗರ್ (ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ): ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಬುಂದೇಲ್ಖಂಡದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಜೈನ ಅನುಯಾಯಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ವಿಭಾಗೀಯ ಕೇಂದ್ರವಾದ ಸಾಗರ್ದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಗಮನಾರ್ಹ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಜೈನರಿದ್ದಾರೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಇಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಜೈನ ದೇವಾಲಯಗಳು ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗಿವೆ ಹಾಗೂ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗುತ್ತಲೇ ಇವೆ. ಇದೇ ರೀತಿ ಸಾಗರ್ನ ಮಂಗಳಗಿರಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ದೇವಾಲಯ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗಲಿದೆ.
ದೇಶದಲ್ಲಿಯೇ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಏಕೈಕ ದೇವಾಲಯ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ವಾಶಿಮ್ನಲ್ಲಿದೆ. ಈ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿನ ಪಾರ್ಶ್ವನಾಥನ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ನೇತುಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಈ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು "ಅಂತರಿಕ್ಷ ಪಾರ್ಶ್ವನಾಥ" ವಿಗ್ರಹ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಎಂದರೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇಂತಹುದೇ ಎರಡನೇ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಈಗ ಸಾಗರದ ಮಂಗಳಗಿರಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಇದು ದೇಶದ ಏಕೈಕ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಪಾರ್ಶ್ವನಾಥ ಪ್ರತಿಮೆ : ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ವಾಶಿಮ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ಶಿರ್ಪುರ್ ಜೈನ್ ಎಂಬ ಸ್ಥಳವು ಭಾರತ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಗಳ ಜೈನ ಅನುಯಾಯಿಗಳ ನಂಬಿಕೆಯ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಅಂತರಿಕ್ಷ ಪಾರ್ಶ್ವನಾಥ ಎಂದೂ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾದ ಪ್ರಾಚೀನ ಪಾರ್ಶ್ವನಾಥ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ತೇಲುತ್ತಿರುವಂತೆ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಶ್ವನಾಥ ವಿಗ್ರಹವು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ತೇಲುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ರಾಜ ಐಲ್ ಶ್ರೀಪಾಲ್ ಈ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಬಾವಿಯಿಂದ ತೆಗೆದು ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದನು ಎಂದು ಇಲ್ಲಿನ ಸ್ಥಳೀಯರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಈ ಕುರಿತು ಮಂಗಳಗಿರಿ ತೀರ್ಥ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜೈ ಕುಮಾರ್ ಜೈನ್ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ವಾಶಿಮ್ನಲ್ಲಿ ಅಂತರಿಕ್ಷ ಪಾರ್ಶ್ವನಾಥ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಭಗವಾನ್ ಪಾರ್ಶ್ವನಾಥನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿತವಾದ ದೇವಾಲಯವಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ನೇತುಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಎರಡೂ ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಆಧಾರವಿಲ್ಲ. ವಿಗ್ರಹದ ಕೆಳಗಿನಿಂದ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಎಳೆಯಬಹುದು. ಇದೇ ರೀತಿಯ ದೇವಾಲಯವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಹಂಬಲ ನಮಗಿದೆ. ದೇವಾಲಯವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಸ್ಥಾಪಿಸುತ್ತೇವೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
'ಜೈನ ನಂಬಿಕೆಯ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ವಿಶಿಷ್ಟ ಪರಂಪರೆಯಾದ 42 ಇಂಚಿನ ಅಂತರಿಕ್ಷ ಪಾರ್ಶ್ವನಾಥರ ಪ್ರತಿಮೆ ರಾಮಾಯಣ ಕಾಲದ್ದಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ದೇವಾಲಯದ ಹಳೆಯ ಇಟ್ಟಿಗೆಗಳು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ತೇಲುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಈ ಬಾವಿಯ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ದೈಹಿಕ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಗುಣವಾಗುತ್ತವೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಪುರಾವೆಗಳಿವೆ' ಎಂದು ಜಿನವಾಣಿ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಾ. ಸಂಜೀವ್ ಸರಾಫ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
'ಈ ತಂತ್ರವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿದ್ದು, ಸೋಮನಾಥ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿಯೂ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆಧುನಿಕ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಶಿಲ್ಪಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲು ಕಾಂತೀಯ ತೇಲುವಿಕೆಯನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ತಂತ್ರವನ್ನು ಬಳಸಿ ಸಣ್ಣ ಶಿಲ್ಪಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಶಿಲ್ಪಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲು ಆಯಸ್ಕಾಂತಗಳು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ಕಾಂತಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಸಾಗರ್ ಪುರಿ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಆಯಸ್ಕಾಂತಗಳು ಅಥವಾ ವಿದ್ಯುತ್ಕಾಂತಗಳ ಬಳಕೆ; 'ಪ್ರತಿಮೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಬುಡದ ನಡುವೆ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಆಯಸ್ಕಾಂತಗಳು ಅಥವಾ ವಿದ್ಯುತ್ಕಾಂತಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆಯಸ್ಕಾಂತಗಳ ನಡುವಿನ ವಿಕರ್ಷಣ ಬಲವು ಪ್ರತಿಮೆಯು ಬುಡದ ಮೇಲೆ ತೇಲುತ್ತಿರುವಂತೆ ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿಮೆಯು ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಸಂವೇದಕದಂತಹ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸಹ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಸ್ಥಿರ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಇದು ಪವಾಡವಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ವೀಕ್ಷಕರ ಭ್ರಮೆ, ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನದ ಅದ್ಭುತ' ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
