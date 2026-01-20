ETV Bharat / bharat

ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ತೋರುತ್ತಿರುವ ಸಹೋದರಿಯರು; ಬಡ ಕಾರ್ಮಿಕನ ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರತಿಭೆ ಇದು!

ಪೈಟಿಂಗ್​ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಅಪ್ಪ ಮತ್ತು ಹೊಲಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ತಾಯಿಯ ಪರಿಶ್ರಮದ ಬೆಂಬಲ ಈ ಸಹೋದರಿಯರ ಸಾಧನೆಗೆ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿದೆ.

ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ತೋರುತ್ತಿರುವ ಸಹೋದರಿಯರು (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : January 20, 2026 at 3:23 PM IST

ಸಾಗರ್​ (ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶ): ಗುರಿಯ ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಡೆತಡೆಯೂ ಕಷ್ಟವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಾಬೀತು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ಸಹೋದರಿಯರು. ಸಲೋನಿ ಶರ್ಮಾ ಮತ್ತು ಪ್ರಗತಿ ಶರ್ಮಾ ಎಂಬ ಈ ಸಹೋದರಿಯರು ಜಲಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಗರ್​ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ತಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಪೈಂಟಿಂಗ್​ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ತಂದೆ ಮತ್ತು ಹೊಲಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ತಾಯಿ ಯಾವುದೇ ಕಷ್ಟದ ಅರಿವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಗದಂತೆ ಬೆಳೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದು, ಪೋಷಕರ ಶ್ರಮ ಮಕ್ಕಳ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಇದೀಗ ಯಶಸ್ಸು ನೀಡಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಈ ಸಹೋದರಿಯರು ರಾಜ್ಯದ ಜಲ ಕ್ರೀಡಾ ಅಕಾಡೆಮಿಯಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಜೂನಿಯರ್​ ಚಾಂಪಿಯನ್​ಶಿಪ್​ನಲ್ಲಿ ಪದಕ: ಮಹೇಶ್ವರ್​ನಲ್ಲಿನ ಸಶಸ್ತ್ರಧಾರಾ ಘಾಟ್​ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸ್ಲಾಲೋಮ್ ಜೂನಿಯರ್​ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಾಂಪಿಯನ್​ ಶಿಪ್​ನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಕೆನೊಯಿ ಕಾಯಕಿಂಗ್​ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಶರ್ಮಾ ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕವನ್ನು ಜಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಅಂಶ ಎಂದರೆ ಈ ಇಬ್ಬರು ಸಹೋದರಿಯರು ಸಾಗರ್​ ವಲಯ ಕ್ರೀಡಾ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್​​ನಲ್ಲಿ ವಾಲಿಬಾಲ್​ ಅನ್ನು ಕಲಿಯುತ್ತಿದ್ದು, ಪ್ರತಿಭಾ ಪರಿಶೀಲನೆ ವೇಳೆ ಜಲ ಕ್ರೀಡೆಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ತಮ್ಮ ಈ ಸಾಧನೆ ಕುರಿತು ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್​ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಸಲೋನಿ ಶರ್ಮಾ, ಸಾಗರ್​ ಕೋಟ್​ ಸೀಮಾ ಚಕ್ರವರ್ತಿಯ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ, ಪೋಷಕರ ಬೆಂಬಲದಿಂದಾಗಿ ತಾವು ಈ ಅಕಾಡೆಮಿ ಸೇರಿದ್ದು, ಇದೀಗ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಗೆಲ್ಲುವಂತೆ ಆಗಿದೆ. ವಾಲಿಬಾಲ್​ ಕಲಿಯುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಸಾಗರ್​ ವಲಯ ಕ್ರೀಡಾ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್​ ಅಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆ ಮಾಡಿದೆ. ಆದರೆ, ಪ್ರತಿಭಾ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಜಲಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಪಡೆದೆ. ಇದೀಗ ಈ ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪದಕ ಗೆಲ್ಲಬೇಕು ಎಂಬದು ನನ್ನ ಕನಸು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಮೂರು ಪದಕ ಗೆದ್ದ ಪ್ರಗತಿ ಶರ್ಮಾ: ಸಲೋನಿ ಶರ್ಮಾ ಸಹೋದರಿ ಪ್ರಗತಿ ಶರ್ಮಾ ಕೂಡ ಕನೋಯಿ ಕಾಯಕಿಂಗ್​ನಲ್ಲಿ ಮೂರು ಚಿನ್ನದ ಪದಕಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿರುವ ಅವರ ಕೋಚ್​ ಸೀಮಾ ಚಕ್ರವರ್ತಿ, ಪ್ರಗತಿ ಭೋಪಾಲ್​ ಅಕಾಡೆಮಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಒಂದೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 15 ಪದಕಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ 3 ಚಿನ್ನದ ಪಕವಾಗಿವೆ. ವಾಲಿಬಾಲ್​ ಕ್ರೀಡೆಯಿಂದಾಗಿ ಸಾಗರ್​ ವಲಯ ಕ್ರೀಡಾ ಸಂಕೀರ್ಣಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಅವರು ಕ್ರೀಡಾ ಮತ್ತು ಯುವ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯ ಪ್ರತಿಭಾ ಶೋಧದಲ್ಲಿ ಜಲ ಕ್ರೀಡೆಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದರು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಈ ಇಬ್ಬರು ಸಹೋದರಿಯರು ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ವಾಲಿಬಾಲ್​ ಆಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಇದೀಗ ಜಲ ಕ್ರೀಡಾ ಆಕಾಡೆಮಿ ಸೇರಿದ ಮೇಲೆ ವಾಲಿಬಾಲ್​ ಕ್ರೀಡೆಯಿಂದ ಹೊರ ನಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಭೋಪಾಲ್​ ಜಲ ಕ್ರೀಡಾ ಅಕಾಡೆಮಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಶರ್ಮಾ ತರಬೇತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಸಲೋನಿ ಶರ್ಮಾ ಮಹೇಶ್ವರ ಜಲ ಕ್ರೀಡಾ ಅಕಾಡೆಮಿಯಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಇಬ್ಬರ ಸಹೋದರಿಯರು ಕುಟುಂಬದ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದು, ಅವರ ಕನಸನ್ನು ನನಸಾಗಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ತಮ್ಮ ಈ ಸಾಧನೆ ಕುರಿತು ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್​ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಸಹೋದರಿಯರು, ನಾವು ಹೊಸ ಬೆಳಕನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದು, ನಮ್ಮ ಪೋಷಕರು ನಮ್ಮನ್ನು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಕರೆತರಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಶ್ರಮವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಂದಾಗಿ ನಾವು ಇಂದು ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಇದೀಗ ಅಕಾಡೆಮಿಯಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲುವುದು ನಮ್ಮ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

