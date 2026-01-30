ETV Bharat / bharat

ಸಾಧ್ವಿ ಪ್ರೇಮ್​ ಬೈಸಾ ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದ ಸಾವು: ತನಿಖೆಗೆ ಒತ್ತಾಯ

ಸನಾತನ ಧರ್ಮ ಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದ ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಸಾಧ್ವಿ ಪ್ರೇಮ್​ ಬೈಸಾ ಅವರು ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದವಾಗಿ ಸಾವು ಕಂಡಿದ್ದಾರೆ.

sadhvi-prem-baisa-dies-under-suspicious-circumstances-in-rajasthan
ಸಾಧ್ವಿ ಪ್ರೇಮ್​ ಬೈಸಾ (Instagram: @sadhvi_prembaisa)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : January 30, 2026 at 2:08 PM IST

ಜೋಧ್​ಪುರ​ (ರಾಜಸ್ಥಾನ​): ಮೇರ್​ವಾಡ ಮೂಲದ ಕಥೆಗಾರ್ತಿ ಹಾಗೂ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪ್ರವಚನದ ಮೂಲಕ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಸಾಧ್ವಿ ಪ್ರೇಮ್​ ಬೈಸಾ ಅವರು ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದವಾಗಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಬುಧವಾರ ಸಂಜೆ ಅವರನ್ನು ತಂದೆ ಮತ್ತು ಮತ್ತೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಜೋಧ್‌ಪುರದ ಪಾಲ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರೇಕ್ಷಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದರು.

ಸಾಧ್ವಿ ಪ್ರೇಮ್​ ಬೈಸಾ ಅವರನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕ ಡಾ.ಪ್ರವೀಣ್​ ಜೈನ್​, ಸಾಧ್ವಿ ಅವರು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆತರುವ ಮುನ್ನವೇ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದರು. ಈ ಕುರಿತು ಶಾಸ್ತ್ರಿನಗರ ಪೊಲೀಸ್​ ಠಾಣೆಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಮಥುರ ದಾಸ್​ ಮಥುರ್​ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಮೃತದೇಹವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತೆ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೂ ಸಹ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಮೃತದೇಹ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವ ಬದಲಾಗಿ, ಬೋರನಾಡದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದ ನಂತರ, ಬೋರನಾಡ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್‌ಪೆಕ್ಟರ್ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ, ಸಾಧ್ವಿ ಅವರ ಕೋಣೆಯನ್ನು ಸೀಲ್ ಮಾಡಿದರು. ಶವವನ್ನು ಎಂಡಿಎಂ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದರು.

ಘಟನೆ ಕುರಿತು ಸಹಾಯಕ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತ (ಎಸಿಪಿ) ಛಾವಿ ಶರ್ಮಾ ಮಾತನಾಡಿ, ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ತರುವ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಸಾಧ್ವಿ ಅವರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದರು. ಈ ಘಟನೆ ಕುರಿತು ಬೋರನಾಡ ಪೊಲೀಸರು ತನಿಖೆ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.

ಘಟನೆ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ಕಳೆದ ರಾತ್ರಿ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಬಲಿಗರು ಸೇರಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ, ಘಟನೆಯನ್ನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು ಎಂದು ನಾಗೌರ ಸಂಸದ ಹನುಮನ್​ ಬೆನಿವಾಲ್​ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.

ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆ ಬಳಿಕ ಪೋಸ್ಟ್​: ಸಾಧ್ವಿ ಪ್ರೇಮ್ ಬೈಸಾ ಬುಧವಾರ ಸಂಜೆ 5.30ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ನಿಧನರಾದರೂ ಸಹ ಅವರ ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಖಾತೆಯಿಂದ ರಾತ್ರಿ 9.30ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಪೋಸ್ಟ್​​ವೊಂದು ಪ್ರಕಟವಾಗಿದೆ. 'ನಾನು ಜೀವಂತವಾಗಿದ್ದಾಗ ನನಗೆ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ, ನಾನು ಹೋದ ನಂತರವಾದರೂ ನನಗೆ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗಲಿದೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದೆ.

ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಜುಲೈನಲ್ಲಿ, ವಿಡಿಯೋವೊಂದು ಪ್ರಸಾರವಾದ ನಂತರ, ಸಾಧ್ವಿ ಅವರು ಸಾಕಷ್ಟು ಒತ್ತಡ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದರು. ತಂದೆ-ಮಗಳ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾನಹಾನಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಅವರು ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದರು.

ಈ ಘಟನೆಯ ಕುರಿತು ಸಹ ಪೊಲೀಸರು ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನಡುವೆ ಅವರ ಬೆಂಬಲಿಗರು ಪ್ರಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಸಮಗ್ರ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಬೇಕು. ಸಾಧ್ವಿ ತಂದೆ ಬೀರಮ್ನಾಥ್​ ಅವರನ್ನು ಸಹ ತನಿಖೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ಆಯಾಮಗಳಿಂದ ತನಿಖೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಎಸಿಪಿ ಛವಿ ಶರ್ಮಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

