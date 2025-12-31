ETV Bharat / bharat

ಹುಚ್ಚುನಾಯಿ ಕಚ್ಚಿದ್ದ ಮೇಕೆಯ ಮಾಂಸ ಸೇವನೆ: ರೇಬೀಸ್ ಭಯದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು!

ಕಾಳಿ ಪೂಜೆ ವೇಳೆ ದೇವರಿಗೆ ಬಲಿ ಕೊಟ್ಟು ಬಾಡೂಟ ತಯಾರಿಸಿದ್ದ ಮೇಕೆಗಳ ಪೈಕಿ ಒಂದಕ್ಕೆ ಹುಚ್ಚು ನಾಯಿ ಕಚ್ಚಿರುವ ವಿಷಯ ತಿಳಿದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಆತಂಕಗೊಂಡಿರುವ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ.

VILLAGERS FEAR ON RABIES
ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (IANS File Photo)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : December 31, 2025 at 9:46 PM IST

ಸುರ್ಗುಜಾ (ಛತ್ತೀಸ್‌ಗಢ): ಕಾಳಿ ಪೂಜೆ ವೇಳೆ ದೇವರಿಗೆ ಬಲಿ ಕೊಟ್ಟು ಬಾಡೂಟ ತಯಾರಿಸಿದ್ದ ಮೇಕೆಗಳ ಪೈಕಿ ಒಂದಕ್ಕೆ ಹುಚ್ಚುನಾಯಿ ಕಚ್ಚಿರುವ ವಿಷಯ ತಿಳಿದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಆತಂಕಗೊಂಡಿರುವ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಹುಚ್ಚು ನಾಯಿ ಕಚ್ಚಿದ್ದ ಮೇಕೆ ಮಾಂಸ ಸೇವಿಸಿದ ಅಂದಾಜು 400 ಜನರ ತಪಾಸಣೆಗಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಯು ಛತ್ತೀಸ್‌ಗಢದ ಸರ್ಗವಾನ್ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಂಡವನ್ನು ಕಳುಹಿಸುತ್ತಿದೆ. ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತವು ಬುಧವಾರ ಆರೋಗ್ಯ ಶಿಬಿರ ನಡೆಸಿತು.

ಸರ್ಗವಾನ್‌ನ ಸ್ಥಳೀಯ ಅಮರ್‌ಜೀತ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಡಿಸೆಂಬರ್ 28ರ ಭಾನುವಾರದಂದು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಕಾಳಿ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಆಚರಣೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಕಾಳಿ ಪೂಜೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 12ರಿಂದ 15 ಮೇಕೆಗಳನ್ನು ಬಲಿ ಕೊಡಲಾಗಿತ್ತು. ನಂತರ ಮೇಕೆಗಳ ಮಾಂಸದಿಂದ ಅಡುಗೆ ತಯಾರಿಸಿ (ನಂಬಿಕೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ) ಸುಮಾರು 400 ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಸೇವಿಸಿದ್ದರು. ಬಳಿಕ ಒಂದು ಮೇಕೆಗೆ ಹುಚ್ಚುನಾಯಿ ಕಚ್ಚಿದ್ದ ವಿಷಯ ಮಾಂಸ ಸೇವಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಇದರಿಂದ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಭಯಭೀತರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಲ್ಲಿ ರೇಬೀಸ್ ಭಯ: ಮೇಕೆಗೆ ಹುಚ್ಚುನಾಯಿ ಕಚ್ಚಿದ್ದ ವಿಷಯ ತಿಳಿದ ನಂತರ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಲ್ಲಿ ರೇಬೀಸ್ ಸೋಂಕಿನ ಭಯ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಮನವಿಯ ಮೇರೆಗೆ, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮತ್ತು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಹುಚ್ಚುನಾಯಿ ಕಚ್ಚಿತ್ತು ಎಂದು ಹೇಳಲಾದ ಮೇಕೆ ಮಾಂಸ ಸೇವಿಸಿದ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶಿಬಿರವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.

ನನ್ನ ಮೇಕೆಗೆ ಲಸಿಕೆ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ: ಇದರ ನಡುವೆ ಪೂಜೆ ಆಯೋಜಕರಿಗೆ ಮೇಕೆಯನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದ ಮಹಿಳೆ, ನಾಯಿ ಕಚ್ಚಿದ ನಂತರ ಮೇಕೆಗೆ ರೇಬೀಸ್ ಲಸಿಕೆ ಹಾಕಿರುವುದಾಗಿ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ವಧಿಸುವಾಗ ಪ್ರಾಣಿ ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

"ನನ್ನ ಮೇಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ನಾಯಿ ಕಚ್ಚಿದ ನಂತರ, ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಲಸಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದು ಮೇಕೆಯನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದ ರೆನೋಬಾಯಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಂದ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಹರಡುವ ರೇಬೀಸ್, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ರೇಬೀಸ್ ಸೋಂಕಿತ ಪ್ರಾಣಿಯು ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಕಚ್ಚಿದಾಗ ಲಾಲಾರಸದ ಮೂಲಕ ಹರಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪಶುವೈದ್ಯ ಡಾ.ಚಂದ್ರಪ್ರಕಾಶ್ ಮಿಶ್ರಾ ಹೇಳಿದರು.

''ಒಂದು ಮೇಕೆಯನ್ನು ರೇಬೀಸ್ ಸೋಂಕಿತ ನಾಯಿ ಕಚ್ಚಿದರೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಮಾಂಸವನ್ನು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಬೇಯಿಸಿ ತಿಂದಿರುವುದರಿಂದ ರೇಬೀಸ್ ಹರಡುವ ಅಪಾಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಮೇಕೆ ಮಾಂಸವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ರೇಬೀಸ್ ವೈರಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕಾ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಬೇಕು'' ಎಂದು ಪಶುವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸಿದರು.

