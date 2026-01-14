ಮಹಾಬೋಧಿ ವೃಕ್ಷದ ಎಲೆಗಳಿಗೆ ಇನ್ಮುಂದೆ 'ವಿಶಿಷ್ಟ ಐಡಿ': ಪವಿತ್ರ ಎಲೆಗಳಿಗೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಗುರುತು
ಗೌತಮ ಬುದ್ಧನಿಗೆ ಜ್ಞಾನೋದಯವಾದ ಪವಿತ್ರ ಮಹಾಬೋಧಿ ವೃಕ್ಷದ ವಿಶಿಷ್ಟತೆ ಏನು? - ಡಿಎಸ್ಪಿ ಮಟ್ಟದ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಮರದ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಕಣ್ಗಾವಲು
Published : January 14, 2026 at 7:33 AM IST
ಬೋಧಗಯಾ, ಬಿಹಾರ: ವಿಶ್ವದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಕೇಂದ್ರವಾದ ಬೋಧಗಯಾದಲ್ಲಿರುವ ಪವಿತ್ರ ಮಹಾಬೋಧಿ (ಜ್ಞಾನ ವೃಕ್ಷ)ದ ವಿಶಿಷ್ಟತೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಬೋಧಗಯಾ ದೇವಾಲಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಮಿತಿ (ಬಿಟಿಎಂಸಿ) ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಇನ್ಮುಂದೆ ಈ ಪವಿತ್ರ ಮರದಿಂದ ಬೀಳುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಲೆಗೂ 'ವಿಶಿಷ್ಟ ಐಡಿ' ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಹೀಗಾಗಿ ಆ ಎಲೆಯ ದೃಢೀಕರಣವು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಬೌದ್ಧಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಮಹಾಬೋಧಿ ಮರವು ಅತ್ಯಂತ ಪವಿತ್ರವಾಗಿದೆ. ಈ ಮರದ ಕೆಳಗೆ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಕ್ರಿ.ಪೂ. 585 ರಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿ ಬುದ್ಧನಾದನು. 'ಬೋಧಿ' ಎಂದರೆ ಜ್ಞಾನ ಎಂದು ಈ ಅಶ್ವಮೇಧ ಮರವನ್ನು ಬೋಧಿ ಮರ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಮರದ ಎಲೆಗಳು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ, ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆಯನ್ನು ಸಂಕೇತಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಬೌದ್ಧರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ.
ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ ಬೌದ್ಧ ಭಕ್ತರು ಮಹಾಬೋಧಿ ವೃಕ್ಷವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವದಿಂದ ಕಾಣುತ್ತಾರೆ. ಭಕ್ತರು ಈ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಪವಿತ್ರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ರವಿ ಎಲೆಗಳನ್ನು 'ಬೋಧಿ ಎಲೆಗಳು' ಎಂದು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ನಿದರ್ಶನಗಳಿವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ಹೊಸ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಡಿ ಭಕ್ತರು ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಎಲೆಯು ಮೂಲ ಮಹಾಬೋಧಿ ಮರ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಲು ಸರಣಿ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಮಿತಿಯು ಈ ಐಡಿ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿ ಎಲೆಯ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ನೀಡಲಾದ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಕ್ಕೆ ದೇವಾಲಯ ಸಮಿತಿಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸಹಿ ಹಾಕುತ್ತಾರೆ.
ಈ ಎಲೆಗಳ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯತೆಗಳೇನು?: ಬೋಧಿ ಎಲೆಗಳು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆಯ ಸಂಕೇತಗಳಾಗಿವೆ. ಈ ಹೃದಯ ಆಕಾರದ ಎಲೆಗಳು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತವೆ. ಭಕ್ತರು ಬಿದ್ದ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ, ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಪೂಜಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದು ಅವರ ಆಳವಾದ ನಂಬಿಕೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಭಿಕ್ಷು ಸಂಘದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಪ್ರಜ್ಞಾ ದೀಪ್ ಹೇಳಿದರು.
ದೇಶದ ಅತ್ಯಂತ ಸುರಕ್ಷಿತ ಮರ; ಈ ಮರವು ಕೇವಲ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಂಕೇತವಲ್ಲ, ದೇಶವು ಹೆಮ್ಮೆಪಡುವ ಜೀವಂತ ಪರಂಪರೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಮರವು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕಣ್ಗಾವಲಿನಲ್ಲಿರಲಿದೆ. ಡಿಎಸ್ಪಿ ಮಟ್ಟದ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಹಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಬೆಟಾಲಿಯನ್ಗಳು ದಿನದ 24 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಕಾವಲು ಕಾಯುತ್ತವೆ. ಮರದಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಕೀಳಲು ಯಾರಿಗೂ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ. ಮಹಾಬೋಧಿ ವೃಕ್ಷದ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಬಿಟಿಎಂಸಿ ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ 10 - 12 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಪವಿತ್ರ ಮರವನ್ನು ನೋಡಲು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ 30 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಭಕ್ತರು ಮತ್ತು ವಿದೇಶಿ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಬೋಧ್ ಗಯಾಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಡೆಹ್ರಾಡೂನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಅರಣ್ಯ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಮರದ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲು ಮಾಸಿಕ ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ.
"ಮಹಾಬೋಧಿ ವೃಕ್ಷದ ಎಲೆಗಳು ಬಿದ್ದಾಗ ಭಕ್ತರು ಎಲೆಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸಹಜ. ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದರೂ ಅವರು ತಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬೀಳುವ ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ಎಲೆಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ನಾವು ತಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಮರದಿಂದ ಹಸಿರು ಎಲೆಗಳನ್ನು ಕೀಳುವುದು ಅಥವಾ ಮರಕ್ಕೆ ಹಾನಿ ಮಾಡುವುದನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗೆ ಮಾಡುವವರ ವಿರುದ್ಧ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಬಿಟಿಎಂಸಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಹಾಶ್ವೇತಾ ಮಹಾರಥಿ ಹೇಳಿದರು.
ಈ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಸಂರಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ?: ಬಿಟಿಎಂಸಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮಹಾಬೋಧಿ ವೃಕ್ಷದಿಂದ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಬೀಳುವ ಎಲೆಗಳನ್ನು ನೆನೆಸಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಮೊದಲು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿ, ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ, ಒಣಗಿಸಿ, ಲ್ಯಾಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಹಿಂದೆ ಭಕ್ತರು, ಗಣ್ಯರು ಮತ್ತು ವಿದೇಶಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಸಾದವಾಗಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಈಗ ಆ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗುವುದು. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಈ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಸುಂದರವಾದ ಚೌಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರದೊಂದಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಮಹಾಬೋಧಿ ವೃಕ್ಷದ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ QR ಕೋಡ್ ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಸಲಹೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಮಹಾಬೋಧಿ ವೃಕ್ಷದ ಕೊಂಬೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕೊಂಬೆಗಳನ್ನು ಪುಡಿಮಾಡಿ ಸಣ್ಣವುಗಳನ್ನು ವಿಶೇಷ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಬೋಧ್ ಗಯಾಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ಅವರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು.
ಬೋಧಿ ವೃಕ್ಷದ ಎಲೆಗಳು ಅಥವಾ ಸಸಿಗಳನ್ನು ವಿದೇಶಗಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಲು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಗೃಹ ಸಚಿವಾಲಯದ ಅನುಮತಿ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ. ಬೋಧಿ ವೃಕ್ಷದ ಸಸಿಗಳನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಮಂಗೋಲಿಯಾ ಮತ್ತು ಥಾಯ್ಲೆಂಡ್ ನಂತಹ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ವಿದೇಶಿ ಭೇಟಿಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧನ ಸಂದೇಶದಂತೆ ಈ ಪವಿತ್ರ ಸಸಿಗಳನ್ನು ಆ ದೇಶಗಳ ನಾಯಕರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಬಿಟಿಎಂಸಿ ಜಾರಿಗೆ ತರಲಿರುವ ಹೊಸ ನೀತಿಯು ಮಹಾಬೋಧಿ ವೃಕ್ಷದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಇವುಗಳನ್ನು ಓದಿ; ಹಬ್ಬದ ದಟ್ಟಣೆ ಪೂರೈಸಲು 374ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿಶೇಷ ರೈಲು ಟ್ರಿಪ್ಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆ
ನಾಲ್ಕು ಹೊಸ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಹಿತೆಗಳ ಆಗು-ಹೋಗುಗಳ ಕುರಿತು ತಜ್ಞರಿಂದ ಚರ್ಚೆ