ಹುಲಿ ಅಭಯಾರಣ್ಯದಲ್ಲಿನ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಕುಟುಂಬದ ಭೇಟಿ: ಬೈಗಾ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಜತೆ ಸಮಯ ಕಳೆದ ಸವ್ಯಸಾಚಿ ಪತ್ನಿ - ಮಗಳು
ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಡಾ. ಅಂಜಲಿ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಮತ್ತು ಮಗಳು ಸಾರಾ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಗನಿಯಾರಿ ಜಾನ್ ಉಪ - ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದರು.
Published : April 9, 2026 at 12:44 PM IST
ಬಿಲಾಸ್ಪುರ್, ಛತ್ತೀಸ್ಗಢ: ಕ್ರಿಕೆಟ್ ದಂತಕಥೆ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಡಾ. ಅಂಜಲಿ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಮಗಳು ಸಾರಾ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಬುಧವಾರ ಬಿಲಾಸ್ಪುರಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದರು. ಸಚಿನ್ ಅವರ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರು ಅಚಾನಕ್ಮಾರ್ ಹುಲಿ ಅಭಯಾರಣ್ಯದ ಗಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ಬಮ್ಹಾನಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟರು.
ಬಮ್ಹಾನಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಚಿನ್ ಅವರ ಮಗಳು ಸಾರಾ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಮತ್ತು ಪತ್ನಿ ಡಾ. ಅಂಜಲಿ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಬುಡಕಟ್ಟು ಬೈಗಾ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದರು. ಈ ಜೋಡಿ ಬೈಗಾ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ವಿವಿಧ ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆದರು. ಅವರ ಕುಟುಂಬದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು ವಿಚಾರಿಸಿ ತಿಳಿದುಕೊಂಡರು.
ಕಲ್ಯಾಣ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ತೆರಳಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ ಸಾರಾ - ಡಾ. ಅಂಜಲಿ: ಅಚಾನಕ್ಮಾರ್ ಹುಲಿ ಅಭಯಾರಣ್ಯದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಬಮ್ಹಾನಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬೈಗಾ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕ ಸಾರಾ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಮತ್ತು ಡಾ. ಅಂಜಲಿ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಗನಿಯಾರಿ ಜಾನ್ ಉಪ-ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಕಲ್ಯಾಣ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದರು. ಬಮ್ಹಾನಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ 'ಫುಲ್ವಾರಿ ಕೇಂದ್ರ' (ಮಕ್ಕಳ ಆರೈಕೆ ಕೇಂದ್ರ) ವನ್ನು ಇಬ್ಬರೂ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದರು.
ಅಲ್ಲಿನ ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣ, ಆರೋಗ್ಯ, ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶಗಳ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದ ಸಾರಾ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್: ಫುಲ್ವಾರಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ, ಸಾರಾ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಮತ್ತು ಡಾ. ಅಂಜಲಿ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಬುಡಕಟ್ಟು ಸಮುದಾಯದ ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣ, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಪೌಷ್ಠಿಕಾಂಶದ ಅಗತ್ಯಗಳ ಕುರಿತು ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದರು. ಅವರು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ತೊಂದರೆ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ತಿಳಿದುಕೊಂಡರು.
ಸಚಿನ್ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರ ಆಗಮನದ ಸುದ್ದಿ ತಿಳಿದು ಜಮಾಯಿಸಿದ ಜನ: ಬಮ್ಹಾನಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಡಾ. ಅಂಜಲಿ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಮಗಳು ಸಾರಾ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಆಗಮನದ ಸುದ್ದಿ ಸ್ಥಳೀಯ ನಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿತು. ಸುದ್ದಿ ತಿಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವರನ್ನು ನೋಡಲು ಮತ್ತು ಭೇಟಿ ಮಾಡಲು ದೊಡ್ಡ ಜನಸಮೂಹವೇ ಇಲ್ಲಿ ಜಮಾಯಿಸಿತು. ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಕುಟುಂಬದ ಭೇಟಿಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭದ್ರತೆ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ನೆಚ್ಚಿನ ಆಟಗಾರನ ಪತ್ನಿ ಮಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಸ್ಥಳೀಯ ನಾಗರಿಕರು ಖುಷಿಪಟ್ಟರು.
