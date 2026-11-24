ಇಳಿವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಜೊತೆಯಾದ ಜೋಡಿ: ಸಾಯುವವರೆಗೂ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನ ನಡೆಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ 63ರ ಸಬೀನಾ ಮತ್ತು 75ರ ಕನ್ಹಯ್ಯ!
ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದ ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾದ 63 ವರ್ಷದ ಸಬೀನಾ ಮತ್ತು 75 ವರ್ಷದ ಕನ್ಹಯ್ಯ, ಕೊನೆಯುಸಿರಿರುವವರೆಗೂ ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾ, ಗೌರವಿಸುತ್ತಾ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಆಸರೆಯಾಗಿರಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : November 24, 2026 at 3:06 PM IST
ಬಿಲಾಸ್ಪುರ: ದಯೋಲಿಯಲ್ಲಿರುವ 'ಅಪ್ನಾ ಘರ್' ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಬೀನಾ ಮತ್ತು ಕನ್ಹಯ್ಯ ಲಾಲ್ ಪರಸ್ಪರ ಪರಿಚಯವಾಗಿ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುವುದನ್ನು ರೂಢಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ನಿತ್ಯದ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ನೆರವಾಗುತ್ತಾ, ಕ್ಷೇಮ ವಿಚಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಬಯಸುತ್ತೀರಿ ಎಂದು ಆಶ್ರಮದ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರು ಕೇಳಿದಾಗ ಇಬ್ಬರೂ ಒಂದೇ ಉತ್ತರ ನೀಡಿದ್ದರು. ಅದೇನೆಂದರೆ, ಮದುವೆಯಾಗಿ ಮುಂದಿನ ಎಲ್ಲಾ ಕಾಲಕ್ಕೂ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಬಾಳಬೇಕು ಎಂಬುದು.
ನವೆಂಬರ್ 25ರ ಬುಧವಾರದಂದು 63 ವರ್ಷದ ಸಬೀನಾ ಮತ್ತು 75 ವರ್ಷದ ಕನ್ಹಯ್ಯ ಲಾಲ್ ಬಿಲಾಸ್ಪುರ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ವಿವಾಹವಾಗಲಿದ್ದು, ನಂತರ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಮರಳಿ ಹಿಂದೂ ಸಂಪ್ರದಾಯದಂತೆ ಮದುವೆಯಾಗಲಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದ ಬಿಲಾಸ್ಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಘಾಗಸ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವ 'ಅಪ್ನಾ ಘರ್' ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮದ ಇಬ್ಬರು ನಿವಾಸಿಗಳ ನಡುವೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಮೊದಲ ವಿವಾಹ ಇದಾಗಿದೆ.
ಯಾರಿವರು ಕನ್ಹಯ್ಯ ಲಾಲ್: ಕನ್ಹಯ್ಯ ಲಾಲ್ ಮಂಡಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜಂಜೇಹ್ಲಿ ಪ್ರದೇಶದ ಥುನಾಗ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದರು. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಈ ದಂಪತಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಿರಲಿಲ್ಲ. ಆಶ್ರಮದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಕನ್ಹಯ್ಯ ತಮ್ಮ ಜಮೀನನ್ನು ಸಹೋದರರ ಹೆಸರಿಗೆ ಬರೆದುಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಅವರ ಸಹೋದರ ಕನ್ಹಯ್ಯ ಅವರನ್ನು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದರು. ಬಳಿಕ ಕಾಡಿನ ಗುಹೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಅವರನ್ನು 2022ರಲ್ಲಿ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಅಸ್ವಸ್ಥಗೊಂಡ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಲಾಸ್ಪುರಕ್ಕೆ ಕರೆತರಲಾಗಿತ್ತು. ಕಳೆದ ಸುಮಾರು ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳಿಂದ 'ಅಪ್ನಾ ಘರ್' ಅವರಿಗೆ ಆಶ್ರಯ ತಾಣವಾಗಿದೆ.
ಸಬೀನಾ ಜೊತೆಯಾಗಿದ್ದು ಹೇಗೆ?: ಸಬೀನಾ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದಿಂದ ಶಿಮ್ಲಾ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆಂದು ಹೊರಟಿದ್ದರು. ದಾರಿ ತಪ್ಪಿ ಮಶೋಬ್ರಾ ತಲುಪಿದ್ದ ಅವರನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿದ ಪೊಲೀಸರು, ಸ್ಥಳೀಯ 'ನಾರಿ ನಿಕೇತನ'ಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿದ್ದರು. ಸುಮಾರು ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದ ಅವರನ್ನು 2025ರಲ್ಲಿ ದಯೋಲಿಯ 'ಅಪ್ನಾ ಘರ್'ಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಅವರೂ ಸಹ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಅಸ್ಥಿರರಾಗಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ಹಯ್ಯ ಲಾಲ್ ಅವರ ಪರಿಚಯವಾಗಿ, ಪರಸ್ಪರರ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿಯು ಅವರ ಬದುಕನ್ನು ಉಲ್ಲಾಸಮಯಗೊಳಿಸಿತ್ತು.
'ಅಪ್ನಾ ಘರ್'ನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಮಯ ಕಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಸಬೀನಾ ಮತ್ತು ಕನ್ಹಯ್ಯ ಲಾಲ್ ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಅವಲಂಬಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಾಗ ಪರಸ್ಪರ ನೆರವಾಗುತ್ತಾ, ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ತಮ್ಮ ಉಳಿದ ಜೀವನವನ್ನು ಜೊತೆಯಾಗಿಯೇ ಕಳೆಯಬೇಕೆಂಬ ಆಸೆ ಮೂಡಿತು.
ಆಶ್ರಮದ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರಾದ ವಕೀಲ ಪ್ರಕಾಶ್ ಬನ್ಸಾಲ್ ಅವರು ಇವರಿಬ್ಬರ ನಡುವಿನ ಆತ್ಮೀಯತೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿ, ಅವರ ಮನದಾಸೆ ಏನೆಂದು ಕೇಳಿದ್ದರು. ಇಬ್ಬರೂ ಮದುವೆಯಾಗುವ ಇಚ್ಛೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದಾಗ, ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯು ವಿವಾಹಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿತ್ತು. "ನಮ್ಮ ಆಶ್ರಮದ ಇಬ್ಬರು ನಿವಾಸಿಗಳು ನವೆಂಬರ್ 25ರಂದು ವಿವಾಹವಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಅವರು ಮೊದಲು ಬಿಲಾಸ್ಪುರ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯಾಗಲಿದ್ದು, ನಂತರ ಹಿಂದೂ ಸಂಪ್ರದಾಯದಂತೆ ವಿವಾಹ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ" ಎಂದು ಬನ್ಸಾಲ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ದಯೋಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ವಿವಾಹ ಸಮಾರಂಭದ ನಂತರ, ಈ ನವದಂಪತಿ ನಲಗಢದಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿರುವ ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಬನ್ಸಾಲ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸಬೀನಾ ಮತ್ತು ಕನ್ಹಯ್ಯ ಲಾಲ್ ಪತಿ-ಪತ್ನಿಯರಾಗಿ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಬಾಳಲಿದ್ದಾರೆ.
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