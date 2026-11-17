'ಮಂಡಲ- ಮಕರವಿಳಕ್ಕು' ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆಗೆ ತೆರೆದ ಶಬರಿಮಲೆ ದೇಗುಲ; ಜ.19ರವರೆಗೆ ಭಕ್ತರ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ
ಮಲಯಾಳಂ ತಿಂಗಳಾದ ವೃಶ್ಚಿಕಂನ ಮೊದಲ ದಿನದಂದು ನೂತನವಾಗಿ ನೇಮಕಗೊಂಡ ಮೇಲ್ಶಾಂತಿ ಮುಖ್ಯ ಅರ್ಚಕ ಅರೀಕ್ಕರ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣಿಯನ್ ಶಂಕರನ್ ನಂಬೂತಿರಿ ಅವರು ಶಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತವಾಗಿ ದೇವಾಲಯದ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆದರು.
Published : November 17, 2026 at 10:45 AM IST
ಶಬರಿಮಲೆ(ಕೇರಳಂ): ಎರಡು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ನಡೆಯುವ ವಾರ್ಷಿಕ ಮಂಡಲ-ಮಕರವಿಳಕ್ಕು ತೀರ್ಥಯಾತ್ರಾ ಋತುವಿಗೆ ಶಬರಿಮಲೆಯ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಶ್ರೀ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಾಲಯದ ದ್ವಾರವನ್ನು ತೆರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಇಂದು ಮುಂಜಾನೆ 3ಕ್ಕೆ ಪೂಜಾ ಸಂಪ್ರದಾಯದೊಂದಿಗೆ ದೇಗುಲವನ್ನು ತೆರೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ಸಾವಿರಾರು ಭಕ್ತರಿಂದ ಜಯಘೋಷ ಮೊಳಗಿತು.
ಮಲಯಾಳಂ ತಿಂಗಳಾದ ವೃಶ್ಚಿಕಂನ ಮೊದಲ ದಿನ ನೂತನವಾಗಿ ನೇಮಕಗೊಂಡ ಮೇಲ್ಶಾಂತಿ ಮುಖ್ಯ ಅರ್ಚಕ ಅರೀಕ್ಕರ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣಿಯನ್ ಶಂಕರನ್ ನಂಬೂತಿರಿ ಅವರು ದೇವಾಲಯದ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆದರು. ಇದೇ ವೇಳೆ ಮಲಿಕಪ್ಪುರಂ ದೇವಾಲಯವನ್ನೂ ತೆರೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ನೂತನವಾಗಿ ನೇಮಕಗೊಂಡ ಮೇಲ್ಶಾಂತಿ ಎ.ದಾಮೋದರನ್ ನಂಬೂತಿರಿ ಅವರು ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಟ್ಟರು.
ಸಿದ್ಧತಾ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳ ಭಾಗವಾಗಿ ಸೋಮವಾರ ಸಂಜೆ ಎರಡೂ ದೇವಾಲಯಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಗಮಿತ ಮುಖ್ಯ ಅರ್ಚಕರು ತಮ್ಮ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದರು.
ಶಬರಿಮಲೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರು ಆಗಮಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ತೀರ್ಥಯಾತ್ರಾ ಋತುವಿನ ಆರಂಭಿಕ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರ ಭಾರಿ ದಟ್ಟಣೆ ಉಂಟಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಶಬರಿಮಲೆಯ ಪವಿತ್ರ 18 ಪವಿತ್ರ ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳ ಮೂಲಕ ಯಾತ್ರಾರ್ಥಿಗಳು ಸುಗಮವಾಗಿ ಸಾಗುವಂತೆ ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದು ಪೊಲೀಸರ ಮುಂದಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ಸವಾಲಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರತಿ ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 75 ಭಕ್ತರು ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳನ್ನು ಹತ್ತುವಂತೆ ಪೊಲೀಸರು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಜ್ಯ ದೇವಸ್ವಂ ಸಚಿವ ಕೆ.ಮುರಳೀಧರನ್ ಅವರು ಬೆಳಗ್ಗೆ 3 ಗಂಟೆಗೆ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಲ್ಯ ದರ್ಶನ ಪಡೆದರು. ಮುಖ್ಯ ನೆಲೆ ಶಿಬಿರವಾದ ನಿಲಕ್ಕಲ್, ಎರುಮೇಲಿ ಮತ್ತು ವಂಡಿಪೆರಿಯಾರ್ ಸಮೀಪದ ಸತ್ರಂ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಬುಕಿಂಗ್ಗೆ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ನದಿ ತೀರದಲ್ಲಿರುವ ಈ ಯಾತ್ರಾ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಜನಸಂದಣಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಪಂಪಾದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಾಟ್ ಬುಕಿಂಗ್ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ. ಆನ್ಲೈನ್ ಬುಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದ ಭಕ್ತರು ದೇಗುಲಕ್ಕೆ ತೆರಳುವ ಮುನ್ನ ನಿಗದಿತ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಬುಕಿಂಗ್ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಮಹಾನಿರ್ದೇಶಕ ಪಿ.ವಿಜಯನ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, "ಯಾತ್ರೆಯು ಸುಗಮವಾಗಿ ನಡೆಯುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ವರ್ಚುವಲ್ ಕ್ಯೂ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಯಾತ್ರಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಕೋರಿದರು. ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಸಮಯವನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿಕೊಂಡ ಭಕ್ತರು ತಮಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಸಮಯಕ್ಕೇ ಆಗಮಿಸಬೇಕು. ನಿಗದಿತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಾರದಿರುವುದು ಇತರರಿಗೆ ಮಾಡಲಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
"ಮಂಡಲ ಋತು ಡಿಸೆಂಬರ್ 27ರಂದು ನಡೆಯುವ ಮಂಡಲ ಪೂಜೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಮಾಪ್ತಿಯಾಗಲಿದ್ದು, ಆ ನಂತರ ದೇವಾಲಯವನ್ನು ಅಂದಿನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಮುಚ್ಚಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮಕರವಿಳಕ್ಕು ಯಾತ್ರಾ ಋತುಗಾಗಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ 30ರಂದು ಸಂಜೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ದೇಗುಲ ಪುನಃ ತೆರೆಯಲಿದೆ. ಮಕರವಿಳಕ್ಕು ಉತ್ಸವವು ಜನವರಿ 14ರಂದು ನಡೆಯಲಿದೆ. ಭಕ್ತರಿಗೆ ಜನವರಿ 19ರವರೆಗೆ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವಿರಲಿದ್ದು, ಜನವರಿ 20ರಂದು ದೇವಾಲಯ ಮುಚ್ಚಲ್ಪಡುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.
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