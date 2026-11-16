ಶಬರಿಮಲೆ ಯಾತ್ರಿಕರಿಗೆ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಸೇವೆ ಆರಂಭ: ಕೊಚ್ಚಿನ್ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟ್ ಲೌಂಜ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ
ನೆಡುಂಬಸ್ಸೆರಿ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ನಿಲಕ್ಕಲ್ಗೆ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಸೇವೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಮಂಗಳವಾರದಿಂದ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕಿಂಗ್ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ.
Published : November 16, 2026 at 1:30 PM IST
ಪಟ್ಟನಂತಿಟ್ಟ (ಕೇರಳಂ): ವಾರ್ಷಿಕ ಮಂಡಲ ಪೂಜೆ ಹಾಗೂ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆಗಾಗಿ ಇಂದು ಸಂಜೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಶಬರಿಮಲೆ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯಲಿದೆ. ಇಂದು ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಪೂಜಾ ವಿಧಾನಗಳು ಮಾತ್ರ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಮಲಯಾಳಂ ತಿಂಗಳಾದ 'ವೃಶ್ಚಿಕಂ'ನ ಮೊದಲ ದಿನವಾದ ನಾಳೆ ಭಕ್ತರಿಗೆ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಾಳೆ ಸುಮಾರು 70,000 ಭಕ್ತರು ದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ಆಗಮಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದ್ದು, ಜನಸಂದಣಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಈ ಬಾರಿ ಶಬರಿಮಲೆ ಯಾತ್ರಿಕರಿಗೆ ಸಹಾಯವಾಗಲು ನೆಡುಂಬಸ್ಸೆರಿ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ನಿಲಕ್ಕಲ್ಗೆ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಮಂಗಳವಾರದಿಂದ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕಿಂಗ್ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಕೊಚ್ಚಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ (CIAL) ಕೊಚ್ಚಿ - ನಿಲಕ್ಕಲ್ ಮಾರ್ಗಕ್ಕಾಗಿ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಬುಕಿಂಗ್ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ತೆರೆಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಷರತ್ತುಗಳ ಅಡಿ ಆಯ್ದ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಯಾಣಿಸಲು ಅವಕಾಶವಿರುತ್ತದೆ. ವಿಮಾನದ ಮೂಲಕ CIALಗೆ ಆಗಮಿಸುವ ಯಾತ್ರಿಕರಿಗೆ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ಪರಿಗಣನೆಯ ಅಗತ್ಯ ಇರುವವರಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಪ್ರಯಾಣ ದರ ಮತ್ತು ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಅರ್ಹತಾ ಮಾನದಂಡಗಳ ಕುರಿತು ಅಂತಿಮ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಇನ್ನೂ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು CIAL ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ವಿಮಾನದ ಮೂಲಕ ಆಗಮಿಸುವ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಭಕ್ತರಿಗಾಗಿ ಕೊಚ್ಚಿನ್ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಸಂಸ್ಥೆ ವ್ಯಾಪಕ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ 'ಟ್ರಾನ್ಸಿಟ್ ಲೌಂಜ್' (ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ತಂಗುದಾಣ) ಒಂದನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುತ್ತಿದೆ. ನವೆಂಬರ್ 17 ರಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ವಿ. ಡಿ. ಸತೀಶನ್ ಅವರು ಈ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಅನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಉದ್ಘಾಟಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ದೇಶೀಯ ಆಗಮನ ಟರ್ಮಿನಲ್ನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಪೊಲೀಸ್ ಸಹಾಯ ಕೇಂದ್ರದ ಬಳಿ, 5,000 ಚದರ ಅಡಿ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಈ ಸೌಲಭ್ಯವು, ವಿಮಾನದಿಂದ ಇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ತಲುಪಲು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ. ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆಯ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ದಿನದ 24 ಗಂಟೆಯೂ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಈ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ, ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯಲು ಸ್ಥಳಾವಕಾಶದ ಜೊತೆಗೆ ಶುದ್ಧ ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ ಉಪಹಾರ ಗೃಹವೂ ಇರಲಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ವಾಪಸ್ ಆಗುವ ಭಕ್ತರಿಗೆ ವಿಮಾನಗಳ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ನೈಜ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ, ಈ ಲೌಂಜ್ನ ಒಳಗೆ 'ಫ್ಲೈಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಸಿಸ್ಟಮ್' ಅನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ನಿಗಮವು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಮತ್ತು ಪಂಬಾ ನಡುವೆ ವಿಶೇಷ ಬಸ್ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲಿದೆ. ಈ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟ್ ಲೌಂಜ್ನಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕಿಂಗ್ ಕೌಂಟರ್ ಹಾಗೂ ಗುಂಪುಗಳಿಗಾಗಿ ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಬಸ್ಗಳನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸುವ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿವೆ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಈ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೇ, ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಸೇವೆಗಳ ಬುಕಿಂಗ್ ಕೌಂಟರ್, ಪ್ರಿಪೇಯ್ಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಕೌಂಟರ್, ದೇವಸ್ವಂ ಸಹಾಯ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ಶಬರಿಮಲೆ ಪ್ರಸಾದ ಕೂಪನ್ ಕೌಂಟರ್ ಕೂಡ ಈ ಸಂಕೀರ್ಣದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲಿವೆ.
ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆಯ ಅಂತಿಮ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು, ತಿರುವಾಂಕೂರು ದೇವಸ್ವಂ ಮಂಡಳಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನಿಲಕ್ಕಲ್ ಮತ್ತು ಪಂಬಾದಲ್ಲಿನ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಖುದ್ದಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ನಂತರ, ಬೆಟ್ಟವನ್ನು ಏರಿ ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ಸನ್ನಿಧಾನವನ್ನು ತಲುಪಿದರು. ದೇವಸ್ವಂ ಸಚಿವ ಕೆ. ಮುರಳೀಧರನ್ ಅವರು ಇಂದು ಶಬರಿಮಲೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಸಚಿವರು ಮೊದಲು ಪಂಬಾದಲ್ಲಿ ತಂಗಿ ಅಲ್ಲಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಲಿದ್ದು, ನಂತರ ರಾತ್ರಿಯ ವೇಳೆಗೆ ಸನ್ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ತೆರಳಲಿದ್ದಾರೆ.
ಅವರು ವೃಶ್ಚಿಕ ಮಾಸದ ಮೊದಲ ದಿನವಾದ ನಾಳೆ ನಡೆಯಲಿರುವ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿಂದೆ, ದೇವಸ್ವಂ ಮಂಡಳಿಯ ಸಿದ್ಧತೆಗಳು ಸಾಕಷ್ಟಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸಚಿವರು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ, ಅಂತಿಮ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮಂಡಳಿಯ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಫಲಿತಾಂಶ ನೀಡಿವೆ ಎಂದು ದೇವಸ್ವಂ ಇಲಾಖೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ. ಇದೀಗ ದೇವಸ್ವಂ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು ಮಂಡಳಿ ಎರಡೂ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದೊಂದಿಗೆ ಹೊಸ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರಾ ಋತುವಿಗೆ ತಯಾರಾಗಿವೆ.
ಈ ವರ್ಷದ ಮಂಡಲ- ಮಕರಲಿಳಕ್ಕು ಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಮುಖ ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಯಾತ್ರಾರ್ಥಿಗಳು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ವಿಮಾ ರಕ್ಷಣೆ ಪಡೆಯಬೇಕು. ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಹೊರುವ ಸೇವೆಯನ್ನೂ ಪ್ರೀಪೇಯ್ಡ್ (ಮುಂಗಡ ಪಾವತಿ) ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಪೊಲೀಸರು ಎಐ ಆಧಾರಿತ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸಾದ ವಿತರಣೆಗಾಗಿ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು 22 ಕೌಂಟರ್ಗಳನ್ನು ತೆರೆದಿದ್ದು, ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಒದಗಿಸಿದ ಐದು ವೆಂಡಿಂಗ್ ಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅರವಣ ಪ್ರಸಾದ ಲಭ್ಯತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಬಾರಿ ವೃಶ್ಚಿಕ ಮಾಸದ ಮೊದಲ ದಿನದ ವೇಳೆಗೆ 50 ಲಕ್ಷ ಟಿನ್ಗಳಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ದಾಸ್ತಾನು ಸಿದ್ಧವಾಗಲಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೇ, ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗಾಗಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಸ್ವಯಂ - ಸರ್ಕಾರ ಇಲಾಖೆ ವಿಶೇಷ ಅನುದಾನವನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿದೆ. ಈ ನಿಧಿಯನ್ನು ಪತ್ತನಂತಿಟ್ಟ, ಆಲಪ್ಪುಳ, ಕೊಟ್ಟಾಯಂ, ಇಡುಕ್ಕಿ, ಕೊಲ್ಲಂ ಮತ್ತು ತ್ರಿಶೂರ್ ಎಂಬ ಆರು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿರುವ 38 ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳು ಮತ್ತು ಒಂಬತ್ತು ಪುರಸಭೆಗಳ ನಡುವೆ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಮಂಡಳಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಶೌಚಾಲಯಗಳನ್ನು ಗುತ್ತಿಗೆಗೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು, ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಉಚಿತ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಅದರ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಮಂಡಳಿಯು ನೇರವಾಗಿ ತನ್ನ ಕೈಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ.
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