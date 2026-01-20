ಮಂಡಲ ಮಕರವಿಳಕ್ಕು ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆ ಮುಕ್ತಾಯ; ಶಬರಿಮಲೆ ದೇಗುಲಕ್ಕೆ ಬೀಗ
ಈ ವರ್ಷದ ವಾರ್ಷಿಕ ಆಚರಣೆಗಳು ಮುಗಿದಿವೆ. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ವಿಧಿವಿಧಾನದ ಬಳಿಕ ಶಬರಿಮಲೆ ದೇಗುಲದ ದ್ವಾರವನ್ನು ಇಂದು ಮುಚ್ಚಲಾಯಿತು.
Published : January 20, 2026 at 10:20 AM IST
ಶಬರಿಮಲೆ(ಕೇರಳ): ಈ ವರ್ಷದ ಶಬರಿಮಲೆ ದೇಗುಲದ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಎರಡು ತಿಂಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ನಡೆದ ಮಂಡಲ ಮಕರವಿಳಕ್ಕು ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆ ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ. ಇಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ರಾಜಪ್ರತಿನಿಧಿಯ ದರ್ಶನದ ಬಳಿಕ ದೇಗುಲಕ್ಕೆ ಬೀಗ ಹಾಕಲಾಯಿತು.
ಬೆಳಗ್ಗೆ 5ಕ್ಕೆ ಪೂಜಾ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲು ದೇಗುಲ ತೆರೆಯಲಾಯಿತು. ರಾಜ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಪುನರ್ಥಮ್ನಾಳ್ ನಾರಾಯಣ ವರ್ಮಾ ಅವರು ದೇವರ ದರ್ಶನ ಪಡೆದರು. ಬಳಿಕ ದೇಗುಲದ ದ್ವಾರವನ್ನು 6.45ಕ್ಕೆ ಮುಚ್ಚಲಾಯಿತು ಎಂದು ತಿರುವಾಂಕೂರು ದೇವಸ್ವಂ ಮಂಡಳಿ (ಟಿಡಿಬಿ)ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪೂರ್ವ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಗಣಪತಿ ಹೋಮ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಇದಾದ ನಂತರ, ತಿರುವಾಭರಣಂ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮರಳಿ ಪಂದಳಂ ಸ್ರಾಂಬಿಕ್ಕಲ್ ಅರಮನೆಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿತು. ಪೆರಿಯಸ್ವಾಮಿ ಮರುತುವನ ಶಿವನಕುಟ್ಟಿ ನೇತೃತ್ವದ 30 ಸದಸ್ಯರ ತಂಡ ಆಭರಣ ತಂದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿಯೇ ಮರಳಿ ಪವಿತ್ರ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತೊಯ್ದಿದೆ. ಜನವರಿ 23ರಂದು ಪಂದಳಂ ತಲುಪುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳಿದರು.
ಪ್ರಧಾನ ಅರ್ಚಕ (ಮೇಲ್ಶಾಂತಿ) ಇ.ಡಿ.ಪ್ರಸಾದ್ ನಂಬೂತಿರಿ ಅವರು ಅಯ್ಯಪ್ಪನ ಮೂರ್ತಿಗೆ ವಿಭೂತಿ ಅಭಿಷೇಕ ನೆರವೇರಿಸಿದರು. ದೇವರ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ ಮಾಲೆಯಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಲಾಯಿತು. ಕೈಯಲ್ಲಿ ಯೋಗ ದಂಡ ಇಡಲಾಗಿತ್ತು. ಪವಿತ್ರ ಹರಿವರಾಸನಂ ಭಜಿಸಿದ ಬಳಿಕ ದೀಪ ಬೆಳಗಿಸಿ, ಗರ್ಭಗುಡಿಗೆ ಬೀಗ ಹಾಕಲಾಯಿತು. ಬೀಗದ ಕೈಗುಚ್ಛವನ್ನು ಪಂದಳಂ ರಾಜ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಲಾಯಿತು.
ಪವಿತ್ರ ಹದಿನೆಂಟು ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳನ್ನು ಇಳಿದು ಆಚರಣೆಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ರಾಜಪ್ರತಿನಿಧಿ ದೇವಸ್ವಂ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ ಒ.ಜಿ.ಬಿಜು ಮತ್ತು ಮೇಲ್ಶಾಂತಿಯವರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಶಬರಿಮಲೆ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ಎಸ್.ಶ್ರೀನಿವಾಸನ್ ಅವರಿಗೆ ಕೀಲಿಗಳನ್ನು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದರು. ಮಾಸಿಕ ಪೂಜೆ ವೆಚ್ಚಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಹಣದ ಚೀಲವನ್ನೂ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಯಿತು.
ರಾಜಪ್ರತಿನಿಧಿ ಪಂದಳಂ ಅರಮನೆಗೆ ತೆರಳುವುದರೊಂದಿಗೆ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆಯ ಋತು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಕೊನೆಗೊಂಡಿತು. ಈ ವರ್ಷದ ಆಚರಣೆಗಳು ಪೊಲೀಸರು, ಭಕ್ತರು ಮತ್ತು ಹಲವು ಸರ್ಕಾರಿ ಇಲಾಖೆಗಳ ಸಹಕಾರದಲ್ಲಿ ಸುಗಮವಾಗಿ ಸಾಗಿತು ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ: