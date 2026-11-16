'ಸ್ವಾಮಿಯೇ ಶರಣಂ ಅಯ್ಯಪ್ಪ' ಘೋಷಣೆ ಮಧ್ಯೆ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆದ ಶಬರಿಮಲೆ ದೇಗುಲ: ಮಂಡಲ-ಮಕರವಿಳಕ್ಕು ಯಾತ್ರೆಗೆ ಚಾಲನೆ
ವಿಶ್ವಖ್ಯಾತಿಯ ಶಬರಿಮಲೆ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿಯ ದೇಗುಲ ಇಂದು ಸಂಜೆ ತೆರೆಯಲಾಯಿತು. ನೆರೆದಿದ್ದ ಸಾವಿರಾರು ಭಕ್ತರು ಸ್ವಾಮಿಯೇ ಶರಣಂ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಎಂದು ಘೋಷಣೆ ಕೂಗಿದರು.
Published : November 16, 2026 at 8:38 PM IST
ಪತ್ತನಂತಿಟ್ಟ (ಕೇರಳಂ): ವಾರ್ಷಿಕ ಮಂಡಲ-ಮಕರವಿಳಕ್ಕು ಯಾತ್ರಾ ಋತುವಿನ ಆರಂಭದ ಅಂಗವಾಗಿ ಶಬರಿಮಲೆ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಗರ್ಭಗುಡಿಯ ಬಾಗಿಲನ್ನು ಸೋಮವಾರ (ನವೆಂಬರ್ 16) ಸಂಜೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ ತೆರೆಯಲಾಯಿತು. ಸೋಮವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ವೇಳೆಗೆ ಪಂಪಾ ಮತ್ತು ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರ ಭಾರಿ ಜನಸಂದಣಿ ಕಂಡುಬಂದಿತು.
ತಂತ್ರಿ ಕಂದರಾರು ಬ್ರಹ್ಮದತ್ತನ್ ಅವರ ಪ್ರಧಾನ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಗಮಿತ ಮೇಲ್ಶಾಂತಿ ಇ.ಡಿ. ಪ್ರಸಾದ್ ನಂಬೂದಿರಿ ಅವರು ಗರ್ಭಗುಡಿಯ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆದು ಪವಿತ್ರ ದೀಪಗಳನ್ನು ಬೆಳಗಿದರು. ಹದಿನೆಂಟು ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳ (ಪದಿನೆಟ್ಟಾಂಪಡಿ) ಮುಂದೆ 'ಆಳಿ' (ಪವಿತ್ರ ಅಗ್ನಿ) ಬೆಳಗಿದ ಬಳಿಕ, ನೂತನವಾಗಿ ನೇಮಕಗೊಂಡ ಅರ್ಚಕರ ಅಧಿಕಾರ ಸ್ವೀಕಾರ ಸಮಾರಂಭ ನಡೆಯಿತು. ಅರೀಕ್ಕರ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯನ್ ನಂಬೂದಿರಿ ಅವರು ಶಬರಿಮಲೆಯ ಹೊಸ ಮೇಲ್ಶಾಂತಿಯಾಗಿ ಮತ್ತು ದಾಮೋದರನ್ ನಂಬೂದಿರಿ ಅವರು ಮಾಳಪ್ಪುರಂನ ಹೊಸ ಮೇಲ್ಶಾಂತಿಯಾಗಿ ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಂಡರು.
ಸೋಮವಾರ ರಾತ್ರಿ 10 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ವರ್ಚುವಲ್ ಕ್ಯೂ ಮೂಲಕ 30 ಸಾವಿರ ಭಕ್ತರಿಗೆ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಮಂಗಳವಾರ (ನವೆಂಬರ್ 17- ವೃಶ್ಚಿಕ ಮಾಸ 1) ಮುಂಜಾನೆ ಹೊಸ ಮೇಲ್ಶಾಂತಿಗಳು ದೇವಾಲಯದ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆದ ನಂತರ, ನಿತ್ಯ ಪೂಜೆಗಳು, ತುಪ್ಪಾಭಿಷೇಕ ಮತ್ತು ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ದರ್ಶನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಆರಂಭವಾಗಲಿವೆ. ದೇವಾಲಯದ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಿರುವಾಂಕೂರು ದೇವಸ್ವಂ ಮಂಡಳಿ (ಟಿಡಿಬಿ) ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕೆ. ಜಯಕುಮಾರ್, ಮಂಡಳಿ ಸದಸ್ಯರಾದ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಕೆ. ರಾಜು ಮತ್ತು ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಪಿ.ಡಿ. ಸಂತೋಷ್ಕುಮಾರ್, ಶಬರಿಮಲೆ ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತ ಆರ್. ಜಯಕೃಷ್ಣನ್, ಮುಖ್ಯ ಪೊಲೀಸ್ ಸಂಯೋಜಕ ಎಡಿಜಿಪಿ ಪಿ. ವಿಜಯನ್ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ ಪಿ.ಎಸ್. ಸಂತಕುಮಾರ್ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.
ನವೆಂಬರ್ 17 ರಿಂದ ಪ್ರತಿದಿನ 80 ಸಾವಿರ ಭಕ್ತರಿಗೆ ದರ್ಶನ ಪಡೆಯಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 60 ಸಾವಿರ ಭಕ್ತರು ವರ್ಚುವಲ್ ಕ್ಯೂ ಮೂಲಕ, 10 ಸಾವಿರ ಭಕ್ತರು ನೀಲಕ್ಕಲ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಪಾಟ್ ಬುಕಿಂಗ್ (ನೇರ ನೋಂದಣಿ) ಮೂಲಕ ಮತ್ತು 300 ಭಕ್ತರು ಎರುಮೇಲಿ-ಪುಲ್ಲುಮೇಡು ಅರಣ್ಯ ಮಾರ್ಗದ ಮೂಲಕ ಆಗಮಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಈ ಋತುವಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಾಂಕಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದಾದರೆ, 2026ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ 27ರಂದು 'ಮಂಡಲ ಪೂಜೆ' ನಡೆಯಲಿದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದೇವರಿಗೆ ಚಿನ್ನದ ಕವಚ (ಥಂಕಾ ಅಂಕಿ) ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪೂಜೆಯ ನಂತರ ದೇವಾಲಯವು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಬಳಿಕ, ಜನವರಿ 14ರಂದು ನಡೆಯಲಿರುವ 'ಮಕರವಿಳಕ್ಕು' ಉತ್ಸವಕ್ಕಾಗಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ 30ರಂದು ಸಂಜೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ದೇವಾಲಯವು ಮತ್ತೆ ತೆರೆಯಲಿದೆ.
ನವೆಂಬರ್ 17 ರಿಂದ ದೇಗುಲದ ದೈನಂದಿನ ಪೂಜಾ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ
ಬೆಳಗ್ಗೆ 3 ಗಂಟೆಗೆ: ಗರ್ಭಗುಡಿ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯುವುದು
ಬೆಳಗ್ಗೆ 3 ರಿಂದ 3:30: ನಿರ್ಮಾಲ್ಯ ದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಅಭಿಷೇಕ
ಬೆಳಗ್ಗೆ 3:20: ಗಣಪತಿ ಹೋಮ
3:30 ರಿಂದ 7:00: ತುಪ್ಪದ ಅಭಿಷೇಕ (ಮೊದಲ ಹಂತ)
7:30ರಿಂದ 8:00: ಉಷಾ ಪೂಜೆ
ಬೆಳಗ್ಗೆ 8:00ರಿಂದ 11:00: ಎರಡನೇ ಹಂತದ ತುಪ್ಪಾಭಿಷೇಕ
ಬೆಳಗ್ಗೆ 11:30ರಿಂದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12:00: ಕಲಶಂ ಮತ್ತು ಕಳಭಂ ಪೂಜೆ
ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12:00: ಉಚ್ಚ ಪೂಜೆ
ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1:00: ಗರ್ಭಗುಡಿ ಬಾಗಿಲು ಮುಚ್ಚಲಾಗುತ್ತದೆ
ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3:00: ದೇವಾಲಯವು ಮತ್ತೆ ತೆರೆಯುತ್ತದೆ
ಸಂಜೆ 6:30ರಿಂದ 6:45: ದೀಪಾರಾಧನೆ
ಸಂಜೆ 6:45ರಿಂದ ರಾತ್ರಿ 9:00: ಪುಷ್ಪಾಭಿಷೇಕ
ರಾತ್ರಿ 9:15ರಿಂದ 9:30: ಅತ್ತಾಳ ಪೂಜೆ
ರಾತ್ರಿ 10:50: ಹರಿವರಾಸನಂ
ರಾತ್ರಿ 11:00: ದಿನದ ಅಂತಿಮ ಪೂಜೆಯ ಬಳಿಕ ದೇವಾಲಯದ ಬಾಗಿಲನ್ನು ಮುಚ್ಚಲಾಗುತ್ತದೆ.
ದಿನದ 24 ಗಂಟೆಯೂ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆ: ನವೆಂಬರ್ 15ರಿಂದ ಜನವರಿ 21ರವರೆಗೆ ಯಾತ್ರಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸಮಗ್ರ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಕೇರಳಂ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಯು ಸನ್ನಿಧಾನ, ಪಂಪಾ, ನೀಲಕ್ಕಲ್ ಮತ್ತು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಅರಣ್ಯ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿರುವ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ದಿನದ 24 ಗಂಟೆಯೂ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಿದೆ. ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ಮತ್ತು ತುರ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯರು, ನರ್ಸಿಂಗ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸಹಾಯಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಇದರಲ್ಲಿ ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮತ್ತು ತುರ್ತು ಆರೈಕೆಗೆ ವಿಶೇಷ ಒತ್ತು ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಗಂಭೀರ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವ ರೋಗಿಗಳನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲು ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಸೇವೆಗಳನ್ನೂ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ತುರ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ, ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ನಿಯೋಜನೆ, ಸ್ಟ್ರೆಚರ್ ಸೇವೆಗಳು ಮತ್ತು ಬಹುಭಾಷಾ ನೆರವನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸಲು ಪಂಪಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ 24 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಆರೋಗ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ತುರ್ತು ನೆರವಿಗಾಗಿ ಯಾತ್ರಾರ್ಥಿಗಳು 0473 5203232 ಸಂಖ್ಯೆಯ ಮೂಲಕ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು.
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