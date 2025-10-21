ETV Bharat / bharat

ಶಬರಿಮಲೆ ಚಿನ್ನದ ಕಳವು ಪ್ರಕರಣ; ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಪಿತೂರಿ ಸಂಶಯ, ತ್ವರಿತ ತನಿಖೆಗೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶ

ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಗೌಪ್ಯತೆ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು, ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತವಾಗಿ ಹೊಸ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ.

Sabarimala Gold Theft Case: High Court Suspects Larger Conspiracy, Orders Swift Probe
ಶಬರಿಮಲೆ- ಕೇರಳ ಹೈ ಕೋರ್ಟ್​ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : October 21, 2025 at 4:36 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಎರ್ನಾಕುಲಂ (ಕೇರಳ): ಶಬರಿಮಲೆ ಚಿನ್ನದ ಕಳವು ಪ್ರಕರಣದ ಪ್ರಮುಖ ಆರೋಪಿ ಉನ್ನಿಕೃಷ್ಣನ್​ ಪೊಟ್ಟಿ ಹಿಂದೆ ಬಲವಾದ ಶಕ್ತಿ ಇದ್ದು, ಈ ಕೊಂಡಿಯ ಕಡೆಯ ಲಿಂಕ್​ ಇವರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕೇರಳ ಹೈಕೋರ್ಟ್​​ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದೆ. ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ತ್ವರಿತ ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯ ತನಿಖೆಗೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್​ ಆದೇಶ ನೀಡಿದೆ.

ಈ ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ವಿಶೇಷ ತನಿಖಾ ತಂಡ ತನ್ನ ಮಧ್ಯಂತರ ತನಿಖಾ ವರದಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿತು. ಗೌಪ್ಯತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತವಾಗಿ ಹೊಸ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ಸದ್ಯ ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ಉನ್ನಿಕೃಷ್ಣನ್ ಪೊಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಈ ಅರ್ಜಿಯಿಂದ ಹೊರಗಿಡಲಾಗಿದೆ. ಬದಲಾಗಿ, ಹೊಸ ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತ ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ, ತಿರುವಾಂಕೂರು ದೇವಸ್ವಂ ಮಂಡಳಿ ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸರನ್ನು ಪಕ್ಷಗಳನ್ನಾಗಿ ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಾದ ರಾಜಾ ವಿಜಯರಾಘವನ್ ಮತ್ತು ಕೆ.ವಿ. ಜಯಕುಮಾರ್ ಅವರನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಪೀಠ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.

ಚಿನ್ನ ಕಳ್ಳತನದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಿರುವಾಂಕೂರು ದೇವಸ್ವಂ ಮಂಡಳಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ದೇವಸ್ವಂ ಆಯುಕ್ತರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಕ್ರಮಗಳು ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದವಾಗಿವೆ. ದೇವಸ್ವಂ ಮಂಡಳಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಉನ್ನಿಕೃಷ್ಣನ್ ಪೊಟ್ಟಿ ಅವರಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗುವಂತ ನಿಲುವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ತಳ್ಳಿಹಾಕಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ದೇವಸ್ವಂ ಕೈಪಿಡಿಯ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಗಂಭೀರ ಅನುಮಾನಗಳಿವೆ ಎಂದು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಹೇಳಿದೆ.

ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನಡೆದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಪತ್ರವ್ಯವಹಾರ ಮತ್ತು ಪಿತೂರಿಗಳನ್ನು ಕೂಲಂಕಷವಾಗಿ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುವಂತೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಎಸ್‌ಐಟಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದೆ. ಕಾಣೆಯಾದ 500ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನ ಎಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ದೇವಸ್ವಂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ತಿಳಿದಿರಬಹುದು. ಉನ್ನಿಕೃಷ್ಣನ್ ಪೊಟ್ಟಿ ಅವರ ಉದ್ದೇಶಗಳು ನಿಜವಾಗಿರುವಂತೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಿಳಿಸಿರುವ ಹೈಕೋರ್ಟ್, ಎಲ್ಲಾ ಸಂಬಂಧಿತ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ನಂತರ ಅಂತಿಮ ವರದಿಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವಂತೆ ಎಸ್‌ಐಟಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿತು. ಈ ವಿಷಯವು ಕೇರಳ ಪೊಲೀಸರ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆಯ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಹೈಕೋರ್ಟ್‌ನ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆಯ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂದು ದೇವಸ್ವಂ ಪೀಠ ನೆನಪಿಸಿತು. ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು ಪ್ರಕರಣದ ವಿಚಾರಣೆ ಮತ್ತೆ ನಡೆಯಲಿದೆ.

ಪ್ರಕರಣದ ಸಮಗ್ರ ತನಿಖಗೆ ಈ ಮೊದಲೇ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿದ್ದ ಕೋರ್ಟ್​: ಶಬರಿಮಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಮೂಲ್ಯ ವಸ್ತುಗಳ ದಾಸ್ತಾನು ನಿವೃತ್ತ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಕೆ.ಟಿ. ಶಂಕರನ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ದೇವಸ್ವಂ ವಿಜಿಲೆನ್ಸ್ ವರದಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಎಸ್‌ಐಟಿ ರಚಿಸಲು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಈ ಹಿಂದೆ ಆದೇಶಿಸಿತ್ತು. ಸಮಗ್ರ ತನಿಖೆಗೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿತ್ತು.

ಈ ನಡುವೆ ಆರೋಪಿ ಉನ್ನಿಕೃಷ್ಣನ್​ ಪೊಟ್ಟಿ ಸ್ನೇಹಿತ ಅನಂತ ಸುಬ್ರಮಣಿಯನ್​ ಅವರನ್ನು ಎಸ್​ಐಟಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿ, ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ದೇವಸ್ವಂ ವಿಜಿಲೆನ್ಸ್​​ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಸುಬ್ರಮಣಿಯನ್​ ಹೆಸರನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖವಾಗಿದ್ದು, ಅವರನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ತಿರುವನಂತಪುರಂಗೆ ಕರೆತಂದು ವಿಚಾರಣೆಗಾಗಿ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲಾಯಿತು. ಎಸ್‌ಐಟಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಅನಂತ ಸುಬ್ರಮಣಿಯನ್ ಅವರನ್ನು ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ಮತ್ತು ನಂತರ ಉನ್ನಿಕೃಷ್ಣನ್ ಪೊಟ್ಟಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ್ದರು.

ಅನಂತ ಸುಬ್ರಮಣಿಯನ್​ ಸಮಾಧಾನಕಾರ ಉತ್ತರ ನೀಡುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದು, ಬಂಧನವನ್ನು ತಡೆ ಹಿಡಿಯಲಾಗಿದೆ. ಅನಂತ ಸುಬ್ರಮಣಿಯನ್​ ಹಳೆಯ ಚಿನ್ನದ ಲೇಪನವನ್ನು ಪಡೆದು ಅದನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಉನ್ನಿಕೃಷ್ಣನ್ ಪೊಟ್ಟಿ ಅವರ ಸೂಚನೆಯಂತೆ ಈ ಚಿನ್ನದ ಲೇಪನಗಳನ್ನು ಹೈದರಾಬಾದ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ನಾಗೇಶ್ ಎಂಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದ್ದರು. ದೇವಸ್ವಂ ವಿಜಿಲೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಎಸ್‌ಐಟಿ ಅಂದಾಜಿನ ಪ್ರಕಾರ, ಅನಂತ ಸುಬ್ರಮಣಿಯನ್ ಉನ್ನಿಕೃಷ್ಣನ್ ಪೊಟ್ಟಿ ಅವರ ಎಲ್ಲಾ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿಕಟವಾಗಿ ತಿಳಿದಿದ್ದರು ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಶಬರಿಮಲೆ ದೇಗುಲದ ಬಾಗಿಲು ಓಪನ್: ಚಿನ್ನದ ಲೇಪನಗಳು ಮರುಸ್ಥಾಪನೆ

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕಳವಾಗಿದ್ದ ಶಬರಿಮಲೆಯ ಚಿನ್ನ ಲೇಪಿತ ಫಲಕ ದಾನ ನೀಡಿದ್ದು ಉದ್ಯಮಿ ವಿಜಯ್​ ಮಲ್ಯ: ಆದರೆ, ದಾಖಲೆಗಳೇ ಕಣ್ಮರೆ

TAGGED:

SABARIMALA GOLD THEFT CASE
LARGER CONSPIRACY IN SABARIMALA
SABARIMALA GOLD THEFT HIGH COURT
LARGER CONSPIRACY SABARIMALA THEFT
SABARIMALA GOLD THEFT CASE

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯ ವಿಶೇಷ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆಯಲು ಜ್ಯೋತಿಷಿ ತಿಳಿಸಿರುವ ಸಲಹೆಗಳಿವು!

AI ಚಾಟ್‌ಬಾಟ್‌ಗಳಿಂದ ವಿಕಿಪೀಡಿಯಾಗೆ ಹೊಡೆತ; ಹ್ಯೂಮನ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್​ ಗಣನೀಯ ಕುಸಿತ

ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮೀರಿ ಐಫೋನ್ 17 ಮಾರಾಟ! $4 ಟ್ರಿಲಿಯನ್​ನತ್ತ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ ಆಪಲ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೌಲ್ಯ!!

7000mAh ಬ್ಯಾಟರಿ, ಟ್ರಿಪಲ್​ ಕ್ಯಾಮೆರಾ​, ಹೊಸ ಪ್ರೊಸೆಸರ್​! ಶೀಘ್ರವೇ ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಅಪ್ಪಳಿಸಲಿದೆ ಐಕ್ಯೂ 15

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.