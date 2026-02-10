ETV Bharat / bharat

ಶಬರಿಮಲೆ ಚಿನ್ನ ಕಳವು ಪ್ರಕರಣ; 'ಕಾಂತಾರ' ಸಿನಿಮಾ ನಟನಿಗೆ ಇ.ಡಿ ನೋಟಿಸ್​

ಶಬರಿಮಲೆ ಚಿನ್ನ ಕಳವು ಪ್ರಕರಣದ ಪ್ರಮುಖ ಆರೋಪಿ ಉನ್ನಿಕೃಷ್ಣನ್ ಪೊಟ್ಟಿಯೊಂದಿಗೆ ನಂಟು ಹೊಂದಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗುವಂತೆ ನಟ ಜಯರಾಮ್‌ ಅವರಿಗೆ ಇ.ಡಿ ನೋಟಿಸ್​ ನೀಡಿದೆ.

ನಟ ಜಯರಾಮ್ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : February 10, 2026 at 10:46 AM IST

ಎರ್ನಾಕುಲಂ(ಕೇರಳ): ಶಬರಿಮಲೆ ದೇಗುಲದ ಚಿನ್ನ ಕಳವು ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ವಿಶೇಷ ತನಿಖಾ ದಳ (ಎಸ್​ಐಟಿ) ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿರುವ ಹಿರಿಯ ನಟ ಹಾಗು ಇತ್ತೀಚಿನ ಬ್ಲಾಕ್‌ಬಸ್ಟರ್‌ ಸಿನಿಮಾ 'ಕಾಂತಾರ'ದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿರುವ ಜಯರಾಮ್​ ಅವರಿಗೆ ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ (ಇ.ಡಿ) ಇದೀಗ ನೋಟಿಸ್​ ಜಾರಿ ಮಾಡಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಮಂಗಳವಾರ ಕೊಚ್ಚಿ ವಲಯ ಕಚೇರಿಗೆ ಹಾಜರಾಗುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದೆ. ಪ್ರಕರಣದ ಪ್ರಮುಖ ಆರೋಪಿ ಉನ್ನಿಕೃಷ್ಣನ್ ಪೊಟ್ಟಿ ಜತೆ ಜಯರಾಮ್ ಅವರ ಸಂಬಂಧದ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ನೋಟಿಸ್​ ಜಾರಿಯಾಗಿದೆ.

ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಆರೋಪಿ ಉನ್ನಿಕೃಷ್ಣನ್​ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಈ ನಡುವೆ ಜಯರಾಮ್​ ಹೇಳಿಕೆ ದಾಖಲಿಸಲು ಇ.ಡಿ ನಿನ್ನೆ ನೋಟಿಸ್​ ನೀಡಿದೆ. ಎಸ್​ಐಟಿ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಉನ್ನಿಕೃಷ್ಣನ್ ಪೊಟ್ಟಿ ಜತೆಗೆ ತಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಹಣಕಾಸಿನ ವ್ಯವಹಾರವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಜಯರಾಮ್ ಈ ಹಿಂದೆ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದರು.

ಜಯರಾಮ್ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿತ್ತು ಎಸ್‌ಐಟಿ: ಇದೇ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಈ ಹಿಂದೆ ಜಯರಾಮ್​ರನ್ನು ಅವರ ಚೆನ್ನೈ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ಎಸ್​ಐಟಿ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿತ್ತು. ಉನ್ನಿಕೃಷ್ಣನ್​ ಪೊಟ್ಟಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಹಲವು ಬಾರಿ ಶಬರಿಮಲೆ ದೇಗುಲ ಹಾಗೂ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದ್ದ ಹಲವು ಪೂಜೆಗಳ ಕುರಿತು ಪ್ರಶ್ನಿಸಲಾಗಿತ್ತು.

ಕೊಟ್ಟಾಯಂ ಎಳಂಪಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಾಗಿಲಿನ ಚೌಕಟ್ಟು (ಕಟ್ಟಿಲಪ್ಪಲಿ) ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಸಮಾರಂಭ ಹಾಗೂ ಬಾಗಿಲಿನ ಫಲಕಗಳ ಪೂಜಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾಗಿ ಜಯರಾಮ್ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಪೊಟ್ಟಿ ಜತೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಹಣಕಾಸಿನ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದರು. ಈ ಹೇಳಿಕೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ತನಿಖಾ ತಂಡ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಜಯರಾಮ್​ ಅವರನ್ನು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿಸಿತ್ತು.

ಪ್ರಕರಣದ ಇತರೆ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು: ಚಿನ್ನ ಕಳವು ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಇ.ಡಿ ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಮಾಜಿ ಆಡಳಿತ ಅಧಿಕಾರಿ ಮುರಾರಿ ಬಾಬು ಅವರ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿತು. ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಜೈಲುವಾಸದ ನಂತರ ಜಾಮೀನಿನ ಮೇಲೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಬಳಿಕ, ಇ.ಡಿ ಕೊಚ್ಚಿ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ 9 ಗಂಟೆ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು.

ಮುರಾರಿ ಬಾಬು ಶಬರಿಮಲೆ ದೇಗುಲದ ಬಾಗಿಲು ಚೌಕಟ್ಟು ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಆರನೇ ಮತ್ತು ದ್ವಾರಪಾಲಕ ಚಿನ್ನ ಲೇಪನ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಆರೋಪಿ. ಸದ್ಯ ಮುರಾರಿ ಬಾಬು ಮತ್ತು ಪ್ರಮುಖ ಆರೋಪಿ ಉನ್ನಿಕೃಷ್ಣನ್ ಪೊಟ್ಟಿ ನಡುವೆ ಯಾವುದೇ ಹಣಕಾಸಿನ ವಹಿವಾಟು ನಡೆದಿದೆಯೇ ಎಂದು ಇ.ಡಿ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಎಸ್‌ಐಟಿ ಬಂಧಿಸಿದ ನಂತರ ಜಾಮೀನಿನ ಮೇಲೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಸಾಕ್ಷಿಗಳು ಮತ್ತು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಇ.ಡಿ ವಿಚಾರಿಸುತ್ತಿದೆ.

