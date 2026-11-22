ಶಬರಿಮಲೆ ಯಾತ್ರೆ: ಪಂಪಾ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆ, ತ್ಯಾಜ್ಯ ಎಸೆದರೆ ಬೀಳಲಿದೆ ದಂಡ; ಎಡಿಎಂ ಆದೇಶ
ಶಬರಿಮಲೆ ಯಾತ್ರೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪಂಪಾ ನದಿ ಅಥವಾ ಅದರ ದಡದಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಎಸೆಯುವ ಅಥವಾ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಸುರಿಯುವ ಭಕ್ತರಿಗೆ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
Published : November 22, 2026 at 11:04 PM IST
ತಿರುವನಂತಪುರಂ(ಕೇರಳಂ): ಶಬರಿಮಲೆ ಯಾತ್ರೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪಂಪಾ ನದಿ ಅಥವಾ ಅದರ ದಡದಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಎಸೆಯುವ ಅಥವಾ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಸುರಿಯುವ ಭಕ್ತರಿಗೆ 5,000 ರೂಪಾಯಿಗಳವರೆಗೆ ದಂಡ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಕುರಿತಂತೆ ನಿಷೇಧ ಹೇರಿ ಶಬರಿಮಲೆಯ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್(ಎಡಿಎಂ) ಭಾನುವಾರ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಎಡಿಎಂ ದಿಲೀಪ್ ಕೆ. ಕೈನಿಕಾರ ಅವರು, ಭಾರತೀಯ ನಾಗರಿಕ ಸುರಕ್ಷಾ ಸಂಹಿತೆ 2023ರ ಸೆಕ್ಷನ್ 163ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಆದೇಶ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಪ್ರಕಾರ, ಬಳಸಿದ ಬಟ್ಟೆಗಳು, ವಸ್ತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನದಿಯಲ್ಲಿ, ಅದರ ಉಪನದಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸ್ನಾನಘಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ಎಸೆಯುವುದನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್, ಜೈವಿಕ ವಿಘಟನೀಯ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಇತರ ಘನ ತ್ಯಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ನದಿಗೆ ಸುರಿಯುವುದನ್ನು ಅಥವಾ ನದಿದಂಡೆ ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಕಸ ಹಾಕಿ ಕೊಳಕು ಮಾಡುವುದನ್ನು ಸಹ ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಪಂಪಾ, ನಿಲಕ್ಕಲ್ ಮತ್ತು ಸನ್ನಿಧಾನಂನಲ್ಲಿರುವ ಯಾತ್ರಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ನದಿಯ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಜನರಿಗೆ ಪಂಪಾ ನದಿಯು ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಪ್ರಮುಖ ಮೂಲವಾಗಿದೆ. ಈ ಮಾಲಿನ್ಯವು ನೀರಿನ ಮೂಲವನ್ನು ಕಲುಷಿತಗೊಳಿಸಬಹುದು, ನದಿಯ ಸಹಜ ಹರಿವಿಗೆ ಅಡ್ಡಿಯುಂಟುಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಮೂಲಕ ಹರಡುವ ರೋಗಗಳ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
🙏 Keep Sabarimala Sacred. Keep Pamba Clean. Sabarimala is sacred to millions of devotees, and the holy River Pamba is an integral part of this pilgrimage. I earnestly appeal to every pilgrim to keep Sabarimala and Pamba clean. Please do not throw clothes, plastic or any other waste into the holy river. Let us protect its sanctity and preserve its purity for generations to come. ശബരിമലയുടെയും പുണ്യനദിയായ പമ്പയുടെയും പരിശുദ്ധി കാത്തുസൂക്ഷിക്കേണ്ടത് ഓരോരുത്തരുടെയും ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. തീർത്ഥാടകർ വസ്ത്രങ്ങളോ പ്ലാസ്റ്റിക്കോ മറ്റ് മാലിന്യങ്ങളോ പമ്പാനദിയിൽ വലിച്ചെറിയരുതെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. ശബരിമലയും പമ്പയും വൃത്തിയായി സൂക്ഷിക്കാൻ എല്ലാവരും സഹകരിക്കണം. सबरीमला और पवित्र पंबा नदी की स्वच्छता बनाए रखना हम सभी की जिम्मेदारी है। सभी श्रद्धालुओं से मेरा विनम्र अनुरोध है कि पवित्र पंबा नदी में कपड़े, प्लास्टिक या अन्य कचरा न फेंकें। आइए, सबरीमला की पवित्रता और पंबा नदी की स्वच्छता बनाए रखें। శబరిమల పవిత్రతను, పవిత్ర పంబా నది పరిశుభ్రతను కాపాడటం మనందరి బాధ్యత. భక్తులందరికీ నా వినమ్ర విజ్ఞప్తి — దయచేసి పంబా నదిలో బట్టలు, ప్లాస్టిక్ లేదా ఇతర వ్యర్థాలను వేయవద్దు. శబరిమల, పంబా పరిసరాలను పరిశుభ్రంగా ఉంచేందుకు అందరూ సహకరించండి. ಶಬರಿಮಲೆಯ ಪಾವಿತ್ರ್ಯವನ್ನು ಹಾಗೂ ಪವಿತ್ರ ಪಂಬಾ ನದಿಯ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡುವುದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಎಲ್ಲಾ ಭಕ್ತರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ವಿನಮ್ರ ಮನವಿ — ದಯವಿಟ್ಟು ಪಂಬಾ ನದಿಗೆ ಬಟ್ಟೆ, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅಥವಾ ಇತರ ತ್ಯಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಡಿ. ಶಬರಿಮಲೆ ಮತ್ತು ಪಂಬಾ ಪರಿಸರವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಡಲು ಎಲ್ಲರೂ ಸಹಕರಿಸಿ. சபரிமலையின் புனிதத்தையும், புனித பம்பை நதியின் தூய்மையையும் பாதுகாப்பது நம் அனைவரின் பொறுப்பாகும். பக்தர்கள் அனைவருக்கும் எனது அன்பான வேண்டுகோள் தயவுசெய்து பம்பை நதியில் துணிகள், பிளாஸ்டிக் பொருட்கள் அல்லது பிற கழிவுகளை வீச வேண்டாம். சபரிமலையையும் பம்பை நதியையும் தூய்மையாக வைத்திருக்க அனைவரும் ஒத்துழைப்போம். Swamiye Saranam Ayyappa! 🙏 #Sabarimala #CleanPamba #SwamiyeSaranamAyyappa— V D Satheesan (@vdsatheesan) November 20, 2026
ಶನಿವಾರ 'ಎಕ್ಸ್' ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವ ಕೇರಳಂ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ವಿ.ಡಿ.ಸತೀಶನ್, ಪಂಪಾ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಎಸೆಯುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಪ್ರತಿದಿನ ಟನ್ಗಟ್ಟಲೆ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ನದಿಗೆ ಎಸೆಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ಯಾತ್ರಾರ್ಥಿಗಳು ಬಳಸಿದ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ನದಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಎಸೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ತ್ಯಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ನದಿಗೆ ಸುರಿಯುವುದರಿಂದ ನೀರಿನ ಗುಣಮಟ್ಟ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ನೈರ್ಮಲ್ಯಕ್ಕೆ ಅಪಾಯವನ್ನುಟು ಮಾಡಲಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.
ದಂಡ, ಇತರ ಕ್ರಮಗಳು: ನಿಷೇಧಾಜ್ಞೆ ಉಲ್ಲಂಘಿಸುವವರಿಗೆ 5,000 ರೂಪಾಯಿಗಳವರೆಗೆ ದಂಡ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. 15 ದಿನಗಳ ಒಳಗೆ ದಂಡವನ್ನು ಪಾವತಿಸದಿದ್ದರೆ, ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, 'ಭಾರತೀಯ ನ್ಯಾಯ ಸಂಹಿತೆ' ಮತ್ತು 'ನೀರು (ಮಾಲಿನ್ಯ ತಡೆ ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಣ) ಕಾಯಿದೆ, 1974'ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಇತರ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮಗಳನ್ನೂ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಪಂಪಾದಲ್ಲಿರುವ ಡ್ಯೂಟಿ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್, ಪಂಪಾದ ವಿಶೇಷ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಪತ್ತನಂತಿಟ್ಟ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರಾನ್ನಿ-ಪೆರುನಾಡ್ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅವರನ್ನು ಈ ಆದೇಶವನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವ ಅಧಿಕೃತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನಾಗಿ ನೇಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ನದಿ ದಂಡೆಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ನಾನದ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸುವಂತೆಯೂ, ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘಿಸುವವರಿಗೆ ದಂಡ ವಿಧಿಸಿ ಅದನ್ನು ವಸೂಲಿ ಮಾಡುವಂತೆಯೂ ಅವರಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ.
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