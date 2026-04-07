ಶಬರಿಮಲೆ ತೀರ್ಪು ಮರು ಪರಿಶೀಲನೆ: ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್​ನಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ವಿಚಾರಣೆ ಆರಂಭ

ಈ ಮೊದಲು ನೀಡಿದ್ದ ಶಬರಿಮಲೆ ತೀರ್ಪನ್ನು ಮರು ಪರಿಶೀಲಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿ ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾದ ಅರ್ಜಿ ವಾದ ವಿವಾದಗಳನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಆಲಿಸುತ್ತಿದೆ.

The Kerala government has supported the review petitions as a nine-member bench headed by the CJI is hearing the arguments
Published : April 7, 2026 at 12:35 PM IST

ನವದೆಹಲಿ: ದೇಗುಲಕ್ಕೆ ಮಹಿಳೆಯರ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಅನುಮತಿಸುವ ಶಬರಿಮಲೆ ತೀರ್ಪನ್ನು ಮರು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಒಂಬತ್ತು ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ಪೀಠವನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದು, ಇಂದು ವಿಚಾರಣೆ ಆರಂಭಿಸಿದೆ. ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಸೂರ್ಯ ಕಾಂತ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಎಂಟು ಹಿರಿಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳ ನೇತೃತ್ವದ ಪೀಠವು ಈ ಮಹತ್ವದ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಿದೆ.

ಮರುಪರಿಶೀಲನೆ ಅರ್ಜಿ: ಈ ಮೊದಲು ನೀಡಿದ್ದ ಶಬರಿಮಲೆ ತೀರ್ಪನ್ನು ಮರು ಪರಿಶೀಲಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿ ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾದ ಅರ್ಜಿ ವಾದ ಪ್ರತಿವಾದಗಳನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಆಲಿಸಲಿದೆ. ತೀರ್ಪಿನ ಮರು ಪರಿಶೀಲನೆ ಕೋರಿರುವ 32 ಜನರ ಮತ್ತು ಯುವತಿಯರ ಪ್ರವೇಶದ ಪರವಾಗಿ 12 ಜನರ ವಾದಗಳು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮುಂದಿವೆ.

2018ರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್​ನಲ್ಲಿ ನಿವೃತ್ತ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ದೀಪಕ್ ಮಿಶ್ರಾ ನೇತೃತ್ವದ ಐವರ ಪೀಠವು, ಶಬರಿಮಲೆ ದೇಗುಲಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಹಿಳೆಯರ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿ ಐತಿಹಾಸಿಕ ತೀರ್ಪನ್ನು ನೀಡಿತ್ತು. ಶಬರಿಮಲೆ ದೇಗುಲಕ್ಕೆ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಪ್ರಕಾರ, 10 ರಿಂದ 50 ವರ್ಷದ ಮಹಿಳೆಯರ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ.

2018ರ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ಶಬರಿಮಲೆಗೆ ಮಹಿಳೆಯರ ಪ್ರವೇಶ ನಿಷೇಧವು ಸಂವಿಧಾನದ 14, 15, 21 ಮತ್ತು 25ನೇ ವಿಧಿಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘನೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ತಿಳಿಸಿತ್ತು. ಇದರ ವಿರುದ್ಧ ಕೇರಳದಾದ್ಯಂತ ವ್ಯಾಪಕ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳು ಮತ್ತು ದೀರ್ಘ ಕಾನೂನು ಹೋರಾಟಗಳ ನಂತರ, ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ಬಹು ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳ ಪೀಠಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿತ್ತು. ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 60 ಪರಿಶೀಲನಾ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇದು ದೇಶದ ಪದ್ಧತಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಈ ಕುರಿತು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಕುತೂಹಲವಿದೆ.

ಸರ್ಕಾರದ ಹೊಸ ನಿಲುವು: ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಕೇರಳ ಸರ್ಕಾರದ ಹೊಸ ನಿಲುವು ಸಾಕಷ್ಟು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿದೆ. ಯುವತಿಯರ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ವಿರೋಧಿಸುವವರಿಗೆ ಅದರೊಂದಿಗೆ ವಾದಿಸಲು ಮತ್ತು ಪರಿಶೀಲನಾ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡುವಂತೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್‌ಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಮತ್ತು ಸಮುದಾಯದ ನಾಯಕರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ವಿಶೇಷ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ರಚಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದೆ.

ಶಬರಿಮಲೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತ ನಡೆಸುವ ತಿರುವಾಂಕೂರು ದೇವಸ್ವಂ ಮಂಡಳಿಯೂ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಅಫಿಡವಿಟ್ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ. ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಬೇಕಾದದ್ದು ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳಲ್ಲ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್‌ಗೆ ತಿಳಿಸಲಿದೆ. ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಮಂಡಳಿಯ ವಾದಗಳನ್ನು ಮಂಡಿಸಲು ಹಿರಿಯ ವಕೀಲರು ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾಗಲಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಕರಣದ ವಾದ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿವಾದಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಹಿಂದಿನ ನಿಲುವಿನಿಂದ ಆಗಿರುವ ಬದಲಾವಣೆ ಈ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಅಂಶವಾಗಿದೆ.

ಇತರ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಷಯಗಳು: ಶಬರಿಮಲೆ ಹೊರತಾಗಿ ಇತರ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಈ ಒಂಬತ್ತು ಸದಸ್ಯರ ಪೀಠ ಪರಿಣಿಸಲಿದೆ. ಮುಸ್ಲಿಂ ಮಸೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯ ಪ್ರವೇಶ, ಪಾರ್ಸಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಇತರ ಧರ್ಮದವರನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗುವ ಹಕ್ಕು, ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀ ಜನನಾಂಗ ಛೇದನ ವಿಚಾರಗಳು ಕುರಿತು ಪೀಠ ಇದೇ ವೇಳೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಲಿದೆ.

ಸಿಜೆಐ ಮತ್ತು ಇತರ ಎಂಟು ಹಿರಿಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳು ವಾದ - ಪ್ರತಿವಾದಗಳನ್ನು ಸುದೀರ್ಘವಾಗಿ ಆಲಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.

ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ:

ಶಬರಿಮಲೆ, ಮಸೀದಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ನಿರ್ಬಂಧ: 9 ಜಡ್ಜ್​ಗಳಿಂದ ಏ.7ರಿಂದ ಅಂತಿಮ ವಿಚಾರಣೆ

ಶಬರಿಮಲೆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಮಹಿಳೆಯರ ಪ್ರವೇಶ ವಿಚಾರ: ತನ್ನ ನಿಲುವು ಮೃದುಗೊಳಿಸಿದ ಕೇರಳ ಸರ್ಕಾರ: ವಿಸ್ತೃತ ಸಮಾಲೋಚನೆಗೆ ಕೋರಿಕೆ

