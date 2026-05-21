ರಷ್ಯಾ ಇಂಧನ ಖರೀದಿ ಗಡುವು ವಿಸ್ತರಿಸಿದ ಅಮೆರಿಕ: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ನಿತ್ಯ ಎಷ್ಟು ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಡೀಸೆಲ್ ಖರ್ಚಾಗುತ್ತೆ?
ತೈಲ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಭಾರತ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ರಷ್ಯಾದ ಇಂಧನ ಖರೀದಿಸಲು ಅಮೆರಿಕವು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಗಡುವು ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ.
Published : May 21, 2026 at 3:18 PM IST
ಹೈದರಾಬಾದ್: ಉಕ್ರೇನ್ ವಿರುದ್ಧದ ಯುದ್ಧವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲು ರಷ್ಯಾದ ತೈಲ ಖರೀದಿಸುವ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕದ ಹಲವು ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸಿತ್ತು. ಇದರಿಂದ, ಭಾರತ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಸಂಕಷ್ಟ ಎದುರಿಸಿದ್ದವು. ಆದರೆ, ತಾನೇ ಇರಾನ್ ವಿರುದ್ಧದ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಹಾಕಿಕೊಂಡು, ಇಡೀ ವಿಶ್ವವೇ ತೈಲ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದಾಗ ಮತ್ತೆ ರಷ್ಯಾ ತೈಲ ಖರೀದಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡಿತು.
ಈ ನಿರ್ಬಂಧವನ್ನು ಅಮೆರಿಕ ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತಲೇ ಬಂದಿದೆ. ಇದೀಗ, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತೈಲ ಖರೀದಿ ವಿನಾಯಿತಿಯನ್ನು ಜೂನ್ 17 ರವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಗಳ ನಡುವೆಯೂ, ಸಂಭಾವ್ಯ ತೈಲ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟುಗಳನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸುವಲ್ಲಿ ಇದು ಗಮನಾರ್ಹ ಸಹಾಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ದೇಶೀಯ ತೈಲ ಕೊರತೆಯು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಭಯಪಟ್ಟಂತೆ ತೀವ್ರವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಬೆಲೆಗಳು ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಸಚಿವಾಲಯವು ಈಗಾಗಲೇ ತನ್ನ ನಿಲುವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. ವಿನಾಯಿತಿ ಅವಧಿ ಮುಗಿದ ನಂತರವೂ, ಭಾರತವು ಹಿಂದಿನಂತೆಯೇ ರಷ್ಯಾದಿಂದ ತೈಲವನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.
ಅಮೆರಿಕ, ಇಸ್ರೇಲ್ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ನಡುವಿನ ಸಂಘರ್ಷದಿಂದ ಉದ್ಭವಿಸಿರುವ ತೈಲ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟನ್ನು ವಿಶ್ವವೇ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಹಲವಾರು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ, ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆಗಳು ಗಗನಕ್ಕೇರಿವೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಎರಡು ಸಲ 3.90 ರೂಪಾಯಿ ಏರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತೈಲ ಕೊರತೆ ಉಂಟಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಆತಂಕಗಳಿದ್ದವು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಇತರ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತುಲನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿದೆ.
ಅಮೆರಿಕದ ವಿನಾಯಿತಿ ಹೀಗಿದೆ: ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಎಪಿ ಪ್ರಕಾರ, ಅಮೆರಿಕ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ರಷ್ಯಾದ ತೈಲ ಖರೀದಿಯ ಮೇಲಿನ ನಿರ್ಬಂಧಗಳಿಂದ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ವಿನಾಯಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಿತು. ಮಾರ್ಚ್ 5 ರಿಂದ ಅದು ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿತು. ಇದೇ ರೀತಿಯ ವಿನಾಯಿತಿಯನ್ನು ಇತರ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೂ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ವಿನಾಯಿತಿ ಏಪ್ರಿಲ್ 11, 2026 ರಂದು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿತು. ಆ ಬಳಿಕ ಏಪ್ರಿಲ್ 17 ರಂದು, ಅದನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಯಿತು. ಈಗ, ಮೇ 18 ಕ್ಕೆ ಮುಗಿಯಲಿದ್ದ ವಿನಾಯಿತಿಯನ್ನು ಜೂನ್ವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಮೇ 18 ರಂದು ಅಮೆರಿಕದ ಖಜಾನೆ ಇಲಾಖೆ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದೆ.
ಎನರ್ಜಿ ಅಂಡ್ ಕ್ಲೀನ್ ಏರ್ ಸಂಸ್ಥೆ ನೀಡಿದ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಭಾರತವು 2026ರ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ರಷ್ಯಾದ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ಗಳ ಎರಡನೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಆಮದುದಾರ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿತು. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಭಾರತವು ರಷ್ಯಾದಿಂದ ಸುಮಾರು 24,700 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಇಂಧನಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿತು. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ದೇಶವು ರಷ್ಯಾದ ಇಂಧನದ ಎರಡನೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಖರೀದಿದಾರನಾಗಿ ಉಳಿಯಿತು. ಜಾಮ್ನಗರ ಸಂಸ್ಕರಣಾಗಾರವು ರಷ್ಯಾದ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲವನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದಾಗ, ರಷ್ಯಾದಿಂದ ತೈಲ ಆಮದು ಸುಮಾರು 12% ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಯಿತು. ಈ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಸರಿದೂಗಿಸಲು, ಭಾರತವು ಇರಾಕ್ನಿಂದ 14% ಹೆಚ್ಚಿನ ತೈಲವನ್ನು ಖರೀದಿಸಬೇಕಾಯಿತು. ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ, ಈ ಕುಸಿತದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಭಾರತವು ರಷ್ಯಾದ ಒಟ್ಟು ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ರಫ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸರಿಸುಮಾರು 38% ರಷ್ಟಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಕಲ್ಲಿದ್ದಲಿನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಈ ಅಂಕಿ ಅಂಶವು ಕೇವಲ 20% ರಷ್ಟಿತ್ತು.
ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನ: ಫೆಬ್ರವರಿ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ರಷ್ಯಾದಿಂದ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ, ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಮತ್ತು ಸಿಎನ್ಜಿ, ಪಿಎನ್ಜಿಯನ್ನು ಬೃಹತ್ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಿತು. ಇದು ಭಾರತವನ್ನು ರಷ್ಯಾದಿಂದ ಈ ಸರಕುಗಳ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ವಿಶ್ವದ ಮೂರನೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ದೇಶವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿತು. ಈ ಖರೀದಿಗಳಿಗೆ ಭಾರತ 20,200 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದೆ. ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ರಷ್ಯಾದ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಆಮದುಗಳಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 19 ರಷ್ಟು ಕುಸಿತದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಭಾರತವು ಒಟ್ಟು ಶೇಕಡಾ 20 ರಷ್ಟು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪಾಲನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತು. ರಷ್ಯಾದ ರಫ್ತಿನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಒಟ್ಟಾರೆ ಜಾಗತಿಕ ಪಾಲು ಕಚ್ಚಾ ತೈಲಕ್ಕೆ 37% ಮತ್ತು ಕಲ್ಲಿದ್ದಲಿಗೆ 20% ರಷ್ಟಿದೆ.
ಮಾರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ರಷ್ಯಾದಿಂದ ತೈಲ ಖರೀದಿ ಮತ್ತೆ ಏರಿಕೆ: ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ರಷ್ಯಾದಿಂದ ತೈಲ, ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಮತ್ತು ಇತರ ಸರಕುಗಳ ಖರೀದಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿತು. ಈ ವಹಿವಾಟುಗಳಿಗೆ ಒಟ್ಟು 65,200 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿತು. ಈ ಏರಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ, ಭಾರತ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ರಷ್ಯಾದ ಇಂಧನದ ವಿಶ್ವದ ಎರಡನೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಆಮದುದಾರ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಯಿತು. ಅದರ ಒಟ್ಟು ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಖರೀದಿಯು ಶೇಕಡಾ 91 ರಷ್ಟಿದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಭಾರತದ ಒಟ್ಟು ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಖರೀದಿಯಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 4 ರಷ್ಟು ಕುಸಿತ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಫೆಬ್ರವರಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಈ ಅಂಕಿ ಅಂಶ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸುಲಭ ಲಭ್ಯತೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ವಾಮ್ಯದ ತೈಲ ಸಂಸ್ಕರಣಾಗಾರಗಳು ರಷ್ಯಾದಿಂದ ತಮ್ಮ ತೈಲ ಖರೀದಿಯನ್ನು ಸುಮಾರು 148% ಹೆಚ್ಚಿಸಿವೆ.
ಏಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಖರೀದಿ ಹೆಚ್ಚಳ: energyandcleanair.org ನ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಭಾರತವು ಏಪ್ರಿಲ್ 2026 ರಲ್ಲಿಯೂ ರಷ್ಯಾದಿಂದ ಗಣನೀಯ ಪ್ರಮಾಣದ ಇಂಧನವನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿತು. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದ ಎರಡನೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಖರೀದಿದಾರನಾಗಿ ತನ್ನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಖರೀದಿಗಳಿಗೆ ಭಾರತ ಸುಮಾರು ₹56,200 ಕೋಟಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದೆ. ಭಾರತದ ಜಾಮ್ನಗರ ಸಂಸ್ಕರಣಾಗಾರವು ತನ್ನ ಒಟ್ಟು ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 14 ರಷ್ಟು ರಷ್ಯಾದಿಂದ ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ರಷ್ಯಾದ ಒಟ್ಟು ರಫ್ತಿನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಪಾಲು ಕಚ್ಚಾ ತೈಲಕ್ಕಾಗಿ ಶೇ. 37 ಮತ್ತು ಕಲ್ಲಿದ್ದಲಿಗೆ ಶೇ. 19 ರಷ್ಟಿದೆ. ಭಾರತದ ಜಾಮ್ನಗರ ಸಂಸ್ಕರಣಾಗಾರವು ತನ್ನ ಒಟ್ಟು ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 14 ರಷ್ಟು ರಷ್ಯಾದಿಂದ ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಜನವರಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಕುಸಿತದ ನಂತರ, ಮಾರ್ಚ್ಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಏಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ ರಷ್ಯಾದಿಂದ ಇಂಧನ ಖರೀದಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಕುಸಿತ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.
ಭಾರತ ವಿಶ್ವದ ಮೂರನೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ತೈಲ ಗ್ರಾಹಕ: ಪತ್ರಿಕಾ ಮಾಹಿತಿ ಬ್ಯೂರೋ (PIB) ಮತ್ತು worldometers.info ದತ್ತಾಂಶದ ಪ್ರಕಾರ, ಭಾರತವು ಪ್ರತಿದಿನ ಸುಮಾರು 5.5 ಮಿಲಿಯನ್ ಬ್ಯಾರೆಲ್ ತೈಲವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ. ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಚೀನಾವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ, ಭಾರತವು ಅತಿದೊಡ್ಡ ತೈಲ ಗ್ರಾಹಕರ ನೆಲೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಸೀಮಿತ ದೇಶೀಯ ಉತ್ಪಾದನೆಯಿಂದಾಗಿ, ಈ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಭಾರತವು ತನ್ನ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳಲ್ಲಿ ಸರಿಸುಮಾರು 87% ರಿಂದ 89% ರಷ್ಟು ವಿದೇಶಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ. ರಷ್ಯಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ವಿವಿಧ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಂದ ದೇಶಕ್ಕೆ ತೈಲವನ್ನು ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಇಂಧನ ಸಂಸ್ಥೆ (IEA) ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ತೈಲ ಮತ್ತು ಇತರ ಇಂಧನಗಳ ಖರೀದಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಜಾಗತಿಕ ಪಾಲು ಸರಿಸುಮಾರು 5.5% ರಷ್ಟಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅದರ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಮತ್ತು ಸಾರಿಗೆ ವಲಯಗಳ ವಿಸ್ತರಣೆಯಿಂದಾಗಿ, ಈ ಪಾಲು 2030 ರ ವೇಳೆಗೆ 35% ರಿಂದ 40% ಕ್ಕೆ ಏರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
40 ದೇಶಗಳಿಂದ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಖರೀದಿಸುವ ಭಾರತ: ಡೀಸೆಲ್ ಮತ್ತು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು, ಭಾರತವು ರಷ್ಯಾ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಸುಮಾರು 40 ದೇಶಗಳಿಂದ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲವನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲದ ಸುಮಾರು 70% ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯ ಮೂಲಕ ಹಾದುಹೋಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಹಿಂದೆ, ಈ ಅಂಕಿ ಅಂಶವು ಕೇವಲ 55% ರಷ್ಟಿತ್ತು. ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಸಂಸ್ಕರಣಾಗಾರಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿವೆ. ರಷ್ಯಾದ ತೈಲದ ಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕದ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಹೇರಿದರೆ, ಭಾರತ ಪರ್ಯಾಯ ತಂತ್ರವನ್ನು ರೂಪಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ರಷ್ಯಾ ಬದಲಿಗೆ, ಭಾರತವು ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ವೆನೆಜುವೆಲಾದಿಂದ ತೈಲ ಖರೀದಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಾದ ಇರಾಕ್, ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ಮತ್ತು ಯುನೈಟೆಡ್ ಅರಬ್ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್ (ಯುಎಇ) ಗಳಿಂದ ಖರೀದಿಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಸಚಿವಾಲಯದ ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸುಜಾತಾ ಶರ್ಮಾ, ಅಮೆರಿಕದ ನಿರ್ಬಂಧಗಳು ರಷ್ಯಾದಿಂದ ಭಾರತದ ತೈಲ ಖರೀದಿಯ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ವಿನಾಯಿತಿಯಿಂದ ಭಾರತಕ್ಕೇನು ಲಾಭ?: ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಅಮೆರಿಕದ ನಿರ್ಬಂಧಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಭಾರತ ರಷ್ಯಾದಿಂದ ತೈಲ ಖರೀದಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದರೆ, ಅದು ಕೆಲವು ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ವಿನಾಯಿತಿ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕರಣಾಗಾರಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಮೆರಿಕದ ನಿರ್ಬಂಧಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುವ ರೋಸ್ನೆಫ್ಟ್ ಮತ್ತು ಲುಕೋಯಿಲ್ನಂತಹ ಕಂಪನಿಗಳಿಂದ ತೈಲವನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದವು. ಅಮೆರಿಕ ವಿನಾಯಿತಿ ವಿಸ್ತರಿಸದಿದ್ದರೆ, ರಷ್ಯಾದಿಂದ ತೈಲ ಖರೀದಿಯಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿತ್ತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈಗ ವಿನಾಯಿತಿ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ, ಯಾವುದೇ ಸಂಭಾವ್ಯ ತೈಲ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟನ್ನು ಭಾರತ ಸುಲಭವಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಡೀಸೆಲ್ ಮತ್ತು ಪೆಟ್ರೋಲ್ನ ದೇಶೀಯ ಬೆಲೆಗಳು ಏರಿಕೆಯಾಗದಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಬೆಲೆಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದು.
ಕೆಪ್ಲರ್ನ ದತ್ತಾಂಶದ ಪ್ರಕಾರ, ಭಾರತಕ್ಕೆ ರಷ್ಯಾದ ತೈಲ ರಫ್ತು ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ದಿನಕ್ಕೆ ಸರಾಸರಿ 1.9 ಮಿಲಿಯನ್ ಬ್ಯಾರೆಲ್ಗಳಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಇದು ದಾಖಲೆಯ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೇ, ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಚಣೆಗಳ ಅಪಾಯವು ನಗಣ್ಯ. ಜಾಗತಿಕ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಬೆಲೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಟ್ಟಕ್ಕಿಂತ 50% ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಇದ್ದರೂ ಸಹ, ರಷ್ಯಾದ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲದ ಸ್ಥಿರ ಹರಿವು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ.
ಜೋ ಬಿಡೆನ್, ಟ್ರಂಪ್ ಬಿಗಿ ನಿಯಮ: 2022 ರಲ್ಲಿ ಈ ನಿರ್ಬಂಧ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಅಮೆರಿಕದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜೋ ಬೈಡನ್ ರಷ್ಯಾದ ತೈಲ ಖರೀದಿಯ ಮೇಲೆ ನಿಷೇಧ ಹೇರಿ, ಇತರ ಇಂಧನ ಮೂಲಗಳ ಮೇಲೂ ಇದೇ ರೀತಿಯ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸಲಾಯಿತು. ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಮತ್ತೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ನಂತರ, ಈ ನಿರ್ಬಂಧಗಳು ಅವರ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆದವು. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಿಗಿಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು. ಟ್ರಂಪ್ ಆಡಳಿತವು ರಷ್ಯಾದ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲವನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ದೇಶಗಳ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹೇರಿತು. ದಂಡನಾತ್ಮಕ ಸುಂಕಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸುವುದನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ತಂತ್ರವನ್ನು ಸಹ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು. ಈ ವರ್ಷದ ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ, ಭಾರತ ಮತ್ತು ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ನಡುವೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು. ಟ್ರಂಪ್ ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ಈ ಹಿಂದೆ ವಿಧಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಭಾರಿ ಸುಂಕಗಳನ್ನು (ತೆರಿಗೆಗಳು) 50% ರಿಂದ 18% ಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಿದರು. ಭಾರತ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ರಷ್ಯಾದಿಂದ ತೈಲವನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ಹೇಳಿಕೊಂಡರು. ಈ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಷರತ್ತಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು.
ದೇಶದಲ್ಲಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಳಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ?: ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ವಿಶ್ಲೇಷಣಾ ಕೋಶದ (PPAC) ಪ್ರಕಾರ, ದೇಶದಲ್ಲಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 47.5 ಶತಕೋಟಿ ಲೀಟರ್ (4,750 ಕೋಟಿ ಲೀಟರ್) ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಳಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿದಿನದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದಲ್ಲಿ ಇದು ಸುಮಾರು 130 ಮಿಲಿಯನ್ ಲೀಟರ್ (13 ಕೋಟಿ ಲೀಟರ್) ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ದೇಶದ 1.47 ಶತಕೋಟಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯು ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ 130 ಮಿಲಿಯನ್ ಲೀಟರ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಳಕೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ತಲಾ ಬಳಕೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ಇದು ತಿಂಗಳಿಗೆ 2.8 ಲೀಟರ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಬಳಕೆಯ ಪ್ರಮಾಣವು ದೇಶಕ್ಕೆ ₹142.5 ಬಿಲಿಯನ್ (₹14,250 ಕೋಟಿ) ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆದಾಯವನ್ನು ಗಳಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಈ ಇಂಧನವನ್ನು ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳು, ಕಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಲಘು ಮೋಟಾರು ವಾಹನಗಳು ಬಳಸುತ್ತವೆ.
ಡೀಸೆಲ್ ಬಳಕೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತದೆ?: PPAC ಪ್ರಕಾರ, ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಒಟ್ಟು ಬಳಕೆಯ ಸುಮಾರು 40% ರಷ್ಟು ಡೀಸೆಲ್ ಬಳಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಸುಮಾರು 16% ರಷ್ಟಿದೆ. ಇದರರ್ಥ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಡೀಸೆಲ್ ಅತ್ಯಂತ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುವ ಇಂಧನವಾಗಿದೆ. ಅಂಕಿ - ಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ದೇಶದ 1.47 ಬಿಲಿಯನ್ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯು ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಸುಮಾರು 107 ಬಿಲಿಯನ್ ಲೀಟರ್ (10,700 ಕೋಟಿ ಲೀಟರ್) ಡೀಸೆಲ್ ಅನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ. ಇದು ದಿನಕ್ಕೆ ಸರಿಸುಮಾರು 290 ರಿಂದ 300 ಮಿಲಿಯನ್ ಲೀಟರ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಳಕೆಗಿಂತ ಎರಡು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು. ಈ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ತಿಂಗಳಿಗೆ 6.3 ಲೀಟರ್ ಡೀಸೆಲ್ ಬಳಸುತ್ತಾನೆ. ಈ ಹೆಚ್ಚಳವು ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ₹32,100 ಕೋಟಿಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ.
