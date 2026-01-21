ETV Bharat / bharat

ಹಿಂದೂ ಸಂಪ್ರದಾಯದಂತೆ ವೇದ - ಮಂತ್ರ ಪಠಣಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಪ್ತಪದಿ ತುಳಿದ ರಷ್ಯಾ ಜೋಡಿ

ಪಂಡಿತ್ ಶಿವಕಾಂತ್ ಪಾಂಡೆ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ರಷ್ಯಾ ಜೋಡಿ ವೇದ ಮಂತ್ರಗಳ ಪಠಣದ ನಡುವೆ ವಿವಾಹ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಯಿತು.

Etv Bharat
Etv Bharat (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : January 21, 2026 at 7:52 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ವಾರಾಣಸಿ, ಉತ್ತರಪ್ರದೇಶ: ಧಾರ್ಮಿಕ ನಗರವಾದ ಕಾಶಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಸನಾತನ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳ ಜಾಗತಿಕ ಮನ್ನಣೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಯಿತು. ರಷ್ಯಾದ ದಂಪತಿ ದಶಾಶ್ವಮೇಧ ಘಾಟ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ನಲ್ವಾ ವೀರ್ ಬಾಬಾ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ವೈದಿಕ ಆಚರಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಹಿಂದೂ ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ವಿವಾಹ ಬಂಧಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಯಿತು.

ರಷ್ಯಾದ ನಿವಾಸಿಗಳಾದ ಮರಿನ್ (36) ಮತ್ತು ಕಾನ್ಸ್ಟಾಂಟಿನ್ (48) ಮಂತ್ರಗಳ ಪಠಣ, ವೈದಿಕ ಆಚರಣೆಗಳು ಮತ್ತು ದೇವರನ್ನು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಸಪ್ತಪದಿ ತುಳಿದರು. ಜೈಮಾಲಾ (ಮಾಲೆ), ಸಿಂಧೂರ್ದಾನ (ಸಿಂಧೂರ), ಫೆರಾಸ್ (ವೃತ್ತಗಳು) ಮತ್ತು ಆಶೀರ್ವಾದ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ವಿವಾಹ ಮಹೋತ್ಸವವನ್ನ ನೆರವೇರಿಸಲಾಯಿತು. ಮಹಿಳೆಯರು ದೇವಾಲಯದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಹಾಡುಗಳ ಮೂಲಕ ಮದುವೆಗೆ ಮೆರಗು ನೀಡಿದರು.

russian-couple-marries-in-kashi-as-per-hindu-rituals
ಹಿಂದೂ ಸಂಪ್ರದಾಯದಂತೆ ವೇದ - ಮಂತ್ರ ಪಠಣಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಪ್ತಪದಿ ತುಳಿದ ರಷ್ಯಾದ ಜೋಡಿ (ETV Bharat)

ರಷ್ಯಾದ ವಧು - ವರರು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಭಾರತೀಯ ಉಡುಪುಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದರು. ವಧು ಮರೀನ್ ತಿಳಿ ಹಳದಿ ಸೀರೆಯನ್ನು ಧರಿಸಿದ್ದರೆ, ವರ ಕಾನ್ಸ್ಟಾಂಟಿನ್ ಧೋತಿ ಮತ್ತು ಕುರ್ತಾ ಧರಿಸಿ ಮಿಂಚಿದರು. ಈ ಇಬ್ಬರನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ, ಅವರು ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆನೋ ಎಂಬಂತೆ ಕಂಡು ಬಂದಿತು.

ವಧು ಮರೀನ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಭಾರತೀಯ ನಾಗರಿಕತೆ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ವೈವಿಧ್ಯತೆಯನ್ನು ತಾನು ಆಳವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಸಂತಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಇಲ್ಲಿನ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು ತನಗೆ ಇಷ್ಟ ಎಂದ ಅವರು, ತಾನು ಹಿಂದೂ ಪದ್ಧತಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಕಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯಾಗಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ ಎಂದರು. ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಶಿವ ಮತ್ತು ಪಾರ್ವತಿ ದೇವಿಯರಿಂದ ಪ್ರೇರಿತರಾಗಿ ಹಿಂದೂ ಪದ್ಧತಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಕಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯಾಗಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದ ಮತ್ತು ಇಂದು ಅವರು ಈ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮರೀನ್​ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡರು.

ಪ್ರತಿಧ್ವನಿಸಿದ ಹರ ಹರ ಮಹಾದೇವ್​: ವೇದ ಪಠಣಗಳ ನಡುವೆ ವಿವಾಹವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಲಾಯಿತು ಎಂದು ಪಂಡಿತ್ ಶಿವಕಾಂತ್ ಪಾಂಡೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ವಿವಾಹದ ನಂತರ ದೇವಾಲಯದ ಆವರಣವು ಹರ ಹರ ಮಹಾದೇವ ಮಂತ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿಸಿತು. ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮತ್ತು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಕ್ಷಣವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಸ್ಥಳೀಯರು, ಭಕ್ತರು ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಹಾಜರಿದ್ದರು. ಅನೇಕರು ಈ ವಿಶಿಷ್ಟ ವಿವಾಹವನ್ನು ತಮ್ಮ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳಲ್ಲಿ ಸೆರೆಹಿಡಿದು ವಿದೇಶಿ ದಂಪತಿಗಳನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದರು.

ಇವುಗಳನ್ನು ಓದಿ:

ಇದೊಂದು ರೋಚಕ, ಅಚ್ಚರಿಯ ಕಳ್ಳತನ: ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ 60 ಅಡಿ ಉದ್ದದ 15 ಟನ್​​ ತೂಕದ ಕಬ್ಬಿಣದ ಸೇತುವೆಯನ್ನೇ ಕದ್ದೊಯ್ದ ಖದೀಮರು!

ವರ್ಷಕ್ಕೆ 2ಕೋಟಿ ರೂ. ಉದ್ಯೋಗದ ಆಫರ್​ ಪಡೆದ ಐಐಟಿ ಖರಗ್​ಪುರದ ಐವರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು!

TAGGED:

VARANASI NEWS
RUSSIAN COUPLE GOT MARRIED
RUSSIAN COUPLE WEDDING
RUSSIAN COUPLE IN VARANASI
RUSSIANS MARRIED HINDU RITUALS

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.